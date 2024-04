El Odilo Cartagena cumple en Palma

ElOdilo FC Cartagena cumplió en su visita al Fibwi Palma (68-82) para lograr una victoria que le dar el título de campeón del grupo Este de LEB Plata. El resultado permite a los de Jordi Juste tener dos oportunidadespara ascender a Oro. La primera será en un play off con el Zamona Enamora que comenzará el próximo sábado en Cartagena (20:00 horas). En caso de no superarlo, aún seguirá en competición y entrará en los cuartos de final por el título, teniendo que ganar entonces dos eliminatorias con partidos a ida y vuelta, al igual que la final, para llevar al baloncesto cartagenero a la segunda categoría del baloncesto español, que no pisa desde que en la temporada 90-91 desapareció el Cebé Cartagena.

En el choque en Palma de ayer, los albinegros controlaron el choque con tres jugadores como principales estiletes, el base Gerard Balt (18 puntos y 5 asistencias), el alero Jordan Rogers (18 y 7 rebotes) y Totte Alonso (19 puntos). Desde el primer cuarto (15-22) el equipo cartagenero controló el choque frente a un rival donde el base Javi García (25 puntos) fue prácticamente el único que pudo mantener el tipo.