El UCAM visita al Joventut con Birgander entre los convocados

El UCAM Murcia CB vive hoy el tercer episodio de siete días frenéticos. En el primero, ante el Andorra, supo nadar y guardar la ropa; en el segundo, frente al MHP Riesen, dio el primer paso hacia la Final Four de la Basketball Champions League; y esta tarde, en el tercero, en la pista del Joventut de Badalona (19:30 horas, Movistar), pretende lograr otro triunfo para seguir entre los mejores de la Liga Endesa. Lo hará con Simon Birgander ya dentro de la convocatoria, según anunció ayer en rueda de prensa el entrenador, Sito Alonso, quien en cualquier caso dejó en el aire el momento de su reaparición después de cuatro meses de baja por lesión.

El pívot sueco realizó ayer su primer entrenamiento en dinámica de equipo. Estará hoy en Badalona, la ciudad de donde salió el verano pasado para aceptar la oferta del UCAM, y también el martes próximo en la pista del MHP Riesen. Le costará coger el ritmo de sus compañeros, que en estos momentos están a un gran nivel, pero ya es positivo que tenga el alta médica. «Vamos a ver su estado físico real. Viaja con el equipo porque se produce una situación especial, porque nos vamos después a Alemania, y cualquier cosa que haya en el partido contra el Joventut, nos va a poder ayudar. Meter a un jugador que ha estado tanto tiempo fuera no es fácil», explicó el entrenador.

El conjunto universitario está firmando una temporada sobresaliente a la que quiere poner una matrícula de honor. Pero para ello tiene que realizar un mes de abril inolvidable. No lo tendrá nada sencillo, sino todo lo contrario, hoy frente a un Joventut que se juega sus últimas opciones de estar en los play off por el título (está con 14 victorias), y que ha perdido sus últimos cuatro encuentros de Liga Endesa ante Manresa, Bilbao, Barça y Granada.

El curso está siendo muy controvertido para un Joventut que ha sufrido muchos altibajos, con demasiados cambios en la plantilla para lo que es habitual en Badalona, por culpa de las lesiones. No estuvo en la Copa del Rey el equipo que prepara Carles Durán, y se le ha complicado mucho estar en la lucha por el título. Con un Ante Tomic que ya no es tan dominante dentro de la zona como en el pasado, y teniendo que recurrir a muchos canteranos aún sin experiencia pero que han demostrado que los badaloneses tendrán en un futuro no muy lejano un potencial temible, el base Andrés Feliz, que promedia 15,2 puntos, y el estadounidense Andrew Andrews se han convertido en el termómetro de una plantilla donde también está brillando DeShan Thomas. En enero incorporaron a Shannon Evans, ex del Valencia, quien ha promediado en seis partidos 11,2 puntos y 4 asistencias. En total, Durán ha utilizado durante la campaña hasta a diecisiete jugadores.

El UCAM llega al choque en un gran momento, mostrándose como un conjunto coral, donde nadie es imprescindible. Con 17 victorias y 10 derrotas, las mismas que Lenovo Tenerife y Gran Canaria, está metido de lleno en la lucha por ser cabeza de serie en los play off por el título. Gracias a su defensa se ha convertido en una pesadilla para los rivales. Apenas tiene fisuras el plantel que dirige Sito Alonso, quien regresa a Badalona, donde debutó como entrenador de ACB en 2008 tras vivir como ayudante una época dorada con Aíto García Reneses en el banquillo y Rudy Fernández y Ricky Rubio como estiletes en la pista. Salvo en el porcentaje de acierto en los triples, en el resto de facetas del juego el UCAM Murcia está entre los mejores de la competición. Con Ludde Hakanson ya totalmente recuperado y en breve también Simon Birgander, los recursos se multiplican. Pero hoy tendrá complicado poder nadar y guardar la ropa como hizo el domingo pasado en el Palacio de los Deportes frente al Andorra. Tendrá que ofrecer su mejor versión para hacerse con una victoria que dejaría virtualmente sellada su presencia en los play off.