Julián Calero: "Podemos y debemos competir con el Valladolid"

Este mediodía ha comparecido ante los medios el entrenador del FC Cartagena, Julián Calero, para trasladar a su afición las sensaciones del equipo antes de enfrentarse mañana (21.00) al Real Valladolid en el Cartagonova. Calero ha reiterado la "igualdad" de la categoría para recordar que el trabajo aún no está hecho y ha pedido a su equipo "exigencia" para competir bien a uno de los mejores rivales de la liga.

Los resultados del día de ayer estrechan las distancias en la zona de abajo y el técnico albinegro celebra la competitividad del campeonato. "La Segunda División está preciosa por la igualdad, tanto por arriba como por abajo. Nadie puede decir que esté fuera de nada, excepto los que han pasado de 50 puntos. Del resto para abajo, hay equipos que pueden llegar al play off y otros que estamos en la pelea en un pelotón cada vez más grande", ha comentado. "La competición está preciosa y a mi me encanta. Me veo mucho antes un partido de Segunda que uno de la Premier League", ha añadido.

Esta situación deja poco margen al Cartagena, que busca sacar algo positivo contra el Real Valladolid en casa. Así ha valorado Julián el partido de mañana. "Vamos a ver si somos capaces de competirles bien. Es un equipo hecho para Primera División en todos los aspectos y tienen la necesidad de estar arriba. Vamos a intentar hacer un buen partido y tenemos que exigirnos a nosotros mismos. Podemos y debemos competir con ellos, pero nos va a llevar al límite, porque estos equipos con tanto potencial te exigen lo máximo", ha expresado.

La mejor noticia está en la enfermería. Tanto para el encuentro de mañana como para el tramo final del campeonato, el Cartagena afronta el desafío sin bajas. "Están todos disponibles. Gonzalo se ha recuperado y Kiko ha entrenado con normalidad toda la semana. Le hemos quitado algunas tareas por precaución, pero está bien. Es una de las pocas veces que estamos todos y a falta de nueve partidos me parece una noticia extraordinaria porque vamos a encarar los partidos con todo", ha manifestado Calero.

Por último, Julián ha comentado lo que mencionó su hijo Iván tras el entrenamiento de ayer sobre el gran ambiente en el vestuario. "Ahora que estamos ganando partidos y puntuando, que hemos salido de la zona conflictiva, el equipo tiene la seguridad en lo que hace. La seguridad te la dan los resultados a pesar de que antes de Navidad hacíamos lo mismo, pero teníamos un déficit que ahora compensamos. También estamos sacando el máximo de los jugadores y cada uno de ellos está poniendo el máximo", concluyó el entrenador del FC Cartagena.