Hakanson ‘vuelve’ al UCAM en el momento decisivo de la temporada

El UCAM Murcia CB necesita a todos sus jugadores para afrontar el momento más decisivo e importante de la temporada. Jugándose la entrada en los play off por segunda vez en su historia y ante una eliminatoria de cuartos de final en la Basketball Champions League, necesita más que nunca una rotación amplia. Con Simon Birgander en la recta final de su recuperación, ahora también ha ‘rescatado’ al base Ludde Hakanson.

El pasado 23 de enero, en el inicio del Top 16 de la competición europea, el sueco sufrió un fuerte esguince de tobillo. Abandonó la pista ayudado por Moussa Diagne y el fisioterapeuta Rogelio Diz. Hasta ese momento había sido un jugador capital, sobre todo también por los problemas de adaptación de Troy Caupain. Pero no solo por eso, también por las dificultades del equipo en el tiro exterior. Con un 39,5% de efectividad, el base rompía las defensas con sus lanzamientos, ayudando también a que los pívots encontraran más espacios cuando los rivales se centraban en pararlo.

Hace dos semanas, en el triunfo ante el Obradoiro, se sentó por primera vez en el banquillo, pero no llegó a disputar ni un solo minuto. Unos días después, en la derrota ante el Hapoel Holon, evidenció una preocupante falta de ritmo. Jugó 11 puntos, en los que solo realizó dos lanzamientos a canasta, capturó un rebote e hizo una falta.

Su casillero de puntos se quedó a cero, algo que ha pasado en contadas ocasiones en su carrera deportiva. Poco pudo aportar también en la derrota frente al Valencia Basket. En 7:26 minutos en pista, lanzó tres veces a canasta, errando todos sus lanzamientos, y con él en la pista el equipo universitario hizo un -8.

Siete días después, ya tras una semana entera de entrenamientos, Hakanson volvió a ser Hakason en la victoria ante el MoraBanc Andorra. Salió en el cinco titular, jugó casi 25 minutos y aportó 22 puntos, los primeros tras su reaparición, con un 6 de 9 de triples y 2 de 2 en tiros de dos. También sumó 2 rebotes y una asistencia y un robo de balón. Se quedó a solo dos puntos de su tope de la temporada, que lo marcó en la octava jornada frente al Baxi Manresa con 24 puntos y un 6 de 7 en triples.

«Bienvenido de vuelta» fue la frase que le dijeron sus compañeros al final del encuentro, después de redondear su actuación con un triple sobre la bocina desde el centro del campo: «Estar lesionado es lo peor para un jugador, estar fuera mirando los partidos, y necesitaba algo así para sentir que todavía soy bastante buen jugador», dijo ayer el sueco, quien añadió que «yo creo que todavía no estoy físicamente cien por cien, pero con el trabajo con los fisios y los preparadores físicos, voy a estar listo».

Ahora que llega un mes que espera culminar el UCAM Murcia jugando la Final Four de la Champions, Hakanson está totalmente al ritmo de sus compañeros. El proceso ha sido costoso, sobre todo por el alto ritmo del resto de jugadores, que han hecho más complicada esa puesta a punto idónea. «Empieza lo más importante de la temporada y estar en la Final Four sería algo increíble para el equipo», comentó el base, quien recordó que «nunca hemos hablado de objetivos muy claros, pero cada vez que jugamos, intentamos hacerlo lo mejor posible. Ahora mismo estamos cuartos en la liga y luchando por entrar incluso cuartos en el play off, que sería algo histórico aquí».

El sueco está promediando este curso 10,3 puntos en Liga Endesa, con casi un 40% de efectividad en los triples. También reparte 2,7 asistencias. En Champions sus números son más discretos, ya que en la competición europea ha sido Troy Caupain el base con más protagonismo. Pese a ello, ha jugado una media de 16:40 minutos, con 6,3 puntos y 2,7 asistencias. Y ahora llega una dura eliminatoria frente el MHP Riesen, con un primera partido mañana en el Palacio a las seis y media de la tarde, una hora que va a impedir a muchos aficionados acudir al choque: «Ya sabemos que es mala hora para la afición, pero tenemos que agradecer lo que han hecho por nosotros este año. Los resultados con nuestra gente somos bastante mejores, ahí están los resultados, y ojalá hagan el esfuerzo para venir», comentó.

También se refirió Hakanson de su amigo compatriota Simon Birgander: «No sabemos cuándo volverá a estar con nosotros, pero ya está haciendo cosas con el equipo y esperamos que le quede poco. Necesitará un poco de tiempo para coger el ritmo, pero nos va a ayudar muchísimo en el final de temporada», concluyó.

[object Object] El MHP Riesen sufrió su derrota más abultada de la temporada (60-94) frente al Ulm en la Bundesliga justo antes de viajar a Murcia para afrontar mañana el primer partido de los cuartos de final de la Champions. El conjunto alemán, donde solo Jayvon Grave (12 puntos) y Eddy Edigin (15) estuvieron en dobles dígitos, no reservó a sus mejores jugadores pensando en el duelo contra el UCAM, ya que hasta seis jugadores estuvieron por encima de los 20 minutos en pista. En el Ulm, dirigido por Anton Gavel, exjugador del UCAM, el brasileño Goerginho de Paula, con 19 puntos y 5 asistencias, fue el mejor.

Celebración por las Fiestas de Primavera en casa de Ennis

Bando de la Huerta Celebración por las Fiestas de Primavera en casa de Ennis | UCAM MURCIA CB / dioni garcía

Beatriz Trajes Regionales vistió un año más a los jugadores del UCAM Murcia con motivo del Bando de la Huerta. En casa de Dylan Ennis, Nemanja Radovic, Troy Caupain, Jonah Radebaugh, Arturs Kurucs, el propio Ennis y Dustin Sleva, brindaron con Estrella de Levante en una merienda huertana con embutidos de la tierra y habas, deseando un buen día festivo a todos sus aficionados, a los que les piden que les ayuden mañana ganar al MHP Riesen en el Palacio.