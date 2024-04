Vinicius garvilla agua

Los campos de fútbol nunca fueron ejemplares ni lo serán. Querer erradicar los insultos en las gradas es tan bien intencionado como absurdo pensar que se logrará. Y no es solo mala educación circunstancial en la mayoría de los casos, que también, sino que es algo aparejado a la propia tensión competitiva que se vive tanto en el césped como entre los aficionados. No deja de ser parte de la salsa del fútbol. Hay que seguir haciendo campañas, por supuesto, pero también entre futbolistas y técnicos para que se centren en el juego y olviden lo demás.

Vinicius debe tener en cuenta que no hay un solo futbolista que no haya recibido insultos de las gradas y de sus rivales. Y cuanto mejores son, peor. Y así seguirá siendo. Otra cosa son sus reacciones. O el calibre de los insultos. Alguna vez nos hemos preguntado si es peor que te recuerden el color de la piel o la raza que a tu madre o la honra de tu mujer. ¿Habría que suspender un partido por cualquier insulto? ¿Qué tendrían que hacer los árbitros, entonces?

Juanito era de sangre caliente, Amancio a medias, y Butragueño y Gento, no. Esa es la diferencia. Incluso en esas distinciones, hay y hubo jugadores que encrespaban a los rivales y a sus aficiones o a los árbitros, y otros que difícilmente provocan o provocaban. Eso va en la personalidad de cada cual y es complicado cambiarlo. Pero, así como debemos seguir concienciando al personal de que insultar no es bueno, también hay que educar a determinados futbolistas sobre gestos despectivos, encares retadores o celebraciones chulescas. Tales actitudes caldean los ánimos e incitan al insulto y a la violencia. Y no hay forma de evitarlas. Esa es la realidad más palmaria. Lo demás es engañarnos.

Quique también lo sabe, pero lo que más debió dolerle en Getafe es que le gritaran gitano como insulto en la que ha sido su casa tantas temporadas. No obstante, debieron ser unos pocos descerebrados. Como suele ser en la casuística de los insultos esporádicos.

Pero en el caso del brasileño, hay algo más que debe preocupar al Real Madrid. Si ya de por sí los blancos concitan en estos tiempos —antes no era así— más temores que admiración en las aficiones rivales, y por lo tanto animadversión, que su futbolista más distinguido les eche un partido sí y otro también al público encima, o a los árbitros, es malo para sus compañeros y para el club, al que tiene que defender más allá de su ego. Y eso se hace jugando al fútbol y no encarándose con todo quisque. Incluso, en el propio Bernabéu, tuvo rifirrafes estando en el banquillo brasileño con algunos seleccionados españoles. Su compañero Joselu hubo que calmarle para que la cosa no fuera a mayores. No aprende este chico. Y es una pena, porque es tan extraordinario jugador como lenguaraz y conflictivo.

Tampoco ayudan desde el Real Madrid. Los seriales sobre los árbitros en su televisión son un caldo de cultivo permanente de desafueros. ¡No les vale ninguno de los que le asignan! Pero que no se engañen los madridistas, si jugaran una liga europea y tuvieran partidos todas las semanas, tampoco les valdrían los colegiados extranjeros. Todos se equivocan y alguna vez perjudicarían supuestamente a los blancos. Como tampoco los jugadores merengues aciertan siempre. Si hicieran seriales sobre fallos de sus propios futbolistas, les faltarían jugadores aceptables aunque dispusieran de varias plantillas. El fútbol no deja de ser un juego de aciertos y errores.

Cuestión diferente es el plumero de algunos árbitros, sobre todo entre retirados que ejercen ahora de comentaristas. Lo de Iturralde, por señalar uno, sería de guasa si no fuera tan claro su resabio antimerengue. En estos casos, lo del ‘villarato’ que denunció Alfredo Relaño, con el desenmascarado Negreira de mascarón de proa, no es ninguna paranoia. Como tampoco la dudosa gestión de Medina Cantalejo en el CTA. Pero una cosa es denunciar casos concretos y otra generalizar contra la inmensa mayoría de los árbitros españoles. Eso no es bueno para nadie, incluidos el propio Real Madrid como institución y sus futbolistas como actores.

Y al hilo de nuestro disparatado tiempo, el protagonista Vinicius se erige como líder antirracismo, que tiene mérito, pero quizá traicione al Vinicius futbolista, quien debería usar más cerebro y piernas y lucir menos lengua, como le aconsejarán quienes lo quieren.

Garvillar agua es derrochar talento y esfuerzos en vano.

