El Imperial se lleva un decisivo duelo por la segunda plaza

Era el duelo marcado en el calendario por el cuadro murcianista, y aunque el conjunto ciezano entró mejor al partido, el Imperial supo imponerse (3-0). Con el paso de los minutos, el filial grana fue mejorando mientras que los acercamientos del Cieza se fueron diluyendo. El enfado de la expedición ciezana al entender que el colegiado se equivocó en decisiones clave ayudó a que durante la segunda parte no hubiera ninguna capacidad de reacción.

Uno de los méritos de este Real Murcia B es que no está dependiendo de un futbolista, y cada semana se erige uno nuevo como gran protagonista. Y en el encuentro más importante de la temporada apareció Palomino. El extremo hizo dos goles, el primero de ellos en un libre directo ejecutado de manera magistral, y ya en la segunda parte entrando muy bien al segundo palo para cerrar la goleada grana. Entre medias, Divine tras sortear a Sergio González y aprovecharse de un resbalón inoportuno de Fran Garnés encarriló al filo del descanso.

El partido fue redondo para el Imperial, que pese al tropiezo de la semana pasada en Molina, demuestra su gran momento de forma, y que las bajas no están haciendo mella en un equipo que juega de memoria. El filial grana quiere ser segundo para poder tener las tres eliminatorias por el play off con la vuelta en casa, y va por el buen camino. Por parte ciezana, esta derrota confirma una mala racha que ahonda en una crisis de la que debe salir cuanto antes para afrontar la promoción de ascenso con una confianza que ahora no tiene.