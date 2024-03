Un UCAM Murcia insaciable en el Palacio (99-86)

El UCAM Murcia CB siempre tiene hambre de más, sobre todo cuando juega en el Palacio. El conjunto universitario se mantiene intratable esta temporada en casa y lo ha vuelto a confirmar una vez más al imponerse al Morabanc Andorra en la Liga Endesa (99-86). Ya son diecisiete los triunfos que cuenta en su casillero, por lo que el billete hacia el play off de la ACB lo tiene prácticamente en su mano. Sin embargo, se mantiene insaciable y ha dejado de nuevo claro que quiere hacerlo por la puerta grande para pelear por una cuarta posición que le permitiría ser cabeza de serie.

Quizá el marcador no refleja del todo el trabajado partido que realizaron los de Sito Alonso, donde logró desconectar los puntos fuertes del equipo andorrano y dejó a Jean Montero, el segundo jugador mejor valorado de la ACB, en tan solo 7 puntos y un 9 en esta estadística. Se recargó de energía positiva el juego del conjunto universitario, en el que se confirmó la recuperación de Ludde Hakanson. El base partió en el quinteto inicial por primera vez desde su lesión, y tras un par de semanas retornando a la dinámica del equipo, firmó una actuación estelar en la anotación con 22 puntos gracias a sus seis triples conseguidos. El último de ellos sobre la bocina del último cuarto para ponerle la guida tanto a su encuentro personal como al de todo el UCAM Murcia.

Otros dos jugadores que estuvieron insaciables para los de Sito Alonso fueron tanto Dustin Sleva, con 7 rebotes y 15 puntos en momentos muy importantes del duelo, como un Jonah Radebaugh que volvió a demostrar, con sus 15 puntos, que su juego está perfectamente confeccionado para los planes del técnico universitario gracias también a su cualidades defensivas.

El UCAM supo rehacerse a un inicio de partido en el que, en un primer momento, el Morabanc Andorra le plantó cara y le puso las cosas complicadas, sobre todo en el primer cuarto, donde las faltas también castigaron a los locales. Sin embargo, a partir de que el cuadro murciano consiguió su renta en torno a los diez puntos, supo gestionarla durante la última media hora hasta conseguir su objetivo.

Este miércoles, 3 de abril, regresará al Palacio para medirse al MHP Riesen en el primer encuentro de los cuartos de final de la Champions League (18.00 horas).

Primer cuarto

El ritmo frenético con el que arrancó el partido provocó cinco minutos en el que hubo de todo. Hakanson fue la novedad en el quinteto inicial de un UCAM Murcia que tuvo que ir a remolque en el marcador en esta fase del partido ante un Morabanc Andorra que supo correr y encontró el acierto desde el perímetro (3-7). El equipo universitario respondió rápidamente con dos triples consecutivos de Hakanson, tres en total en su regreso, y logró igualar el marcador (9-9) a la misma vez que la tensión se podía cortar con un cuchillo sobre el parqué. Y es que las faltas, por parte de ambos conjuntos en este tramo, hicieron saltar chispas y mermaron a su vez los planes de Sito Alonso, al contar con dos infracciones en un abrir y cerrar de ojos dos jugadores importantes como Rodions Kurucs y Marko Todorovic. Además, el técnico universitario también se llevó una técnica por protestar una acción. Tuvo que volver a buscar de nuevo otro sprint el equipo murciano con las rotaciones, al escaparse otra vez el Morabanc (15-19), y encontró la sangre fría necesaria con su segunda unidad. Aunque no fue suficiente para terminar este cuarto por delante (21-22).

Segundo cuarto

Los puntos de Radovic y Jelínek permitieron al UCAM volver a liderar el marcador en el inicio del segundo cuarto (25-24). El alero, que se enfrentaba a su exequipo y enlazaba varios partidos sin minutos en el conjunto universitario, confirmó su buen momento desde el triple, pero el Morabanc Andorra contestaba muy rápido para seguir siempre cerca (30-29). No lo veía nada claro Sito Alonso, que tuvo que recurrir a la entrada a pista de Sant-Roos tras perderse los dos últimos encuentros por unas molestias en su rodilla (33-31). Sin embargo, cuando parecía que peor lo estaba pasando el UCAM, aparecieron Sleva, con una canasta más tiro adicional de la que sacó petróleo, y Radebaugh, con un triple, para abrir distancias a cinco minutos para el descanso (38-31). Sleva volvió a hacer daño desde el perímetro para poner los diez de renta con dos lanzamientos consecutivos convertidos (44-34), y el Andorra supo aguantar el arreón murciano. Sin embargo, las sensaciones para los de Sito Alonso cada vez eran mejores sobre el parqué con la seguridad que le otorgaba ese colchón en el marcador, a pesar que el cuadro andorrano logró mantenerse con vida (50-40).

Tercer cuarto

El UCAM quiso marcar territorio en el inicio de la segunda mitad para no darle ni una sola esperanza al Moranbanc Andorra, y así lo consiguió con los puntos de Sleva y Hakanson en un tercer cuarto en el que fueron los referentes ofensivos (61-47). El ala-pívot se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para el cuadro de Lezkano, inagotable en la lucha por el rebote ofensivo y elevando su casillero de puntos hasta los 19 en apenas cinco minutos de la segunda mitad (65-50). Eso ayudó para que el UCAM no bajase la velocidad en su marcha hacia la decimoseptima victoria del curso en la Liga Endesa y seguir ampliando distancias en el marcador, a pesar de contar con la amenaza del bonus (72-58). Aún así, supo gestionar el cuadro de Sito Alonso estos minutos para poder llegar al tramo decisivo del encuentro con una renta cómoda ante un Andorra que no bajó los brazos (76-64).

Último cuarto

Cinco puntos consecutivos del Morabanc Andorra, con un triple de Andric, hicieron reaccionar al Palacio para animar a los suyos en el inicio de un último cuarto en el que el cuadro visitante buscaba meterse de lleno en la lucha por el triunfo (80-70). La distancia todavía era salvable a falta de seis minutos para el final, y peligrosa para un UCAM que no podía cometer un solo error para no entrar en terreno farragoso. Por eso se mantuvo fuerte en defensa, concentrado en frenar cada posesión rival y sacando petróleo en ataque. Aparecieron entonces Sant-Roos y desde el triple un Jonah Radebaugh que veía recompensado todo su esfuerzo atrás (85-72). Aún así, no era suficiente para despegarse del rebufo del Andorra hasta que Radovic logró anotar tras robo y Hakanson convirtió su quinto triple a 3:39 para el final (90-74). El ritmo del encuentro fue algo más lento y pausado, algo que benefició a los universitarios y terminó por noquear al Andorra, por lo que la victoria se quedó en Murcia (99-86).