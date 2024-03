El UCAM, a medir su ambición

El UCAM Murcia CB no se conforma con estar cerca de poder disputar el segundo play off de su historia en la Liga Endesa. El conjunto universitario quiere dar un paso más en la que puede ser su mejor temporada de la historia, y busca hacerlo por la puerta grande. Mucho se tiene que torcer el guion para perder el billete por el que pelea hacia unas eliminatorias que no disputa desde 2016, pero es consciente de que no puede confiarse en la fase decisiva de la máxima competición. Y así lo quiere demostrar esta tarde en el Palacio de los Deportes (17.00 horas, Movistar +) ante un Morabanc Andorra que se juega la vida en su particular lucha por evitar caer a la zona peligrosa de la clasificación.

Llega el equipo de Natxo Lezkano recargado de moral con su victoria la pasada jornada ante el Casademont Zaragoza y con un colchón de dos victorias por encima del descenso que no quiere perder. Tan solo cuenta con dos triunfos a domicilio en este curso, aunque llega al Palacio con la confianza de haber superado al UCAM esta misma campaña, al imponerse en la primera vuelta, y con argumentos en su juego para crearle daño a un equipo murciano que este miércoles recibirá también al MHP Riesen alemán en el primer partido de su eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League.

Los de Sito Alonso, tras realizar una semana completa de entrenamientos, saben de la importancia que tiene este mes de abril para sus objetivos en las dos competiciones, por eso buscará empezar esta fase decisiva del curso con una victoria en un encuentro en el que se espera que reaparezca Howard Sant-Roos, una vez superados sus molestias en la rodilla. También puede servir para que Ludde Hakanson, quien ya se encuentra en total dinámica del grupo, recupere sensaciones y sume más minutos tras su lesión de tobillo para llevar al UCAM hasta su decimoséptimo triunfo en la ACB en tan solo 27 jornadas y defender así una cuarta plaza que le permite, de momento, ser cabeza de serie de cara al play off.

El Morabanc Andorra, por su parte, llega con la duda en el juego interior de Felipe Dos Anjos, puesto que su presencia será una incógnita hasta última hora por unas molestias en el tobillo, y espoleado por un Jean Montero que es el segundo jugador más valorado de la Liga Endesa, tan solo superado por el ala-pívot Chima Moneke, del Baskonia.

«Nuestra misión es no hacer el mismo partido de Andorra»

El UCAM Murcia recibe hoy a un Morabanc Andorra que le superó en el duelo de la primera vuelta en la ACB y al que aludió Sito Alonso en la previa del choque. «Pasó mucho tiempo de eso y nosotros, por fortuna, pudimos mantener la lucha por estar entre los ocho primeros pero debemos jugar de otra manera muy distinta a la de ese encuentro», dijo. «Nuestra misión es no jugar el mismo partido que hicimos en Andorra. Tenemos muchas ganas de jugar en casa y de jugar contra ellos y esperemos hacerlo al mismo nivel que lo estamos haciendo siempre», añadió al tiempo que se refirió al duro calendario que espera en abril. «Estamos acostumbrados, tenemos la fortuna de estar jugando dos años consecutivos competición continental y eso no da el derecho a prepararnos tan bien para el siguiente partido pero somos conscientes de que esto es nuestra vida a nivel deportivo y es la que queremos tener», manifestó.