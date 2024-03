El Cartagena para en seco al líder

El Fútbol Club Cartagena comenzó ayer su particular ‘Tourmalet’ en el campo del líder y superó la primera etapa con nota. Un Leganés que va lanzado a por el ascenso directo y el título de Segunda División no encontró la manera de hacerle daño a los albinegros. El cuadro de Julián Calero se plantó en Butarque con la mentalidad de competir «al 110» por ciento, como exigió el entrenador a sus jugadores en la previa, y no cejó en su empeño. Pese al mayor porcentaje de balón local, el Cartagena no sólo no sufrió, sino que llegó a ser incluso mejor que su rival por momentos y pudo merecer más en ataquecuando Andy y Musto estrellaron dos balones contra la madera.

Con esta versión de competitividad, el FC Cartagena y sus aficionados pueden estar tranquilos. La permanencia no está ni mucho menos asegurada, pero está materialmente un punto más cerca y moralmente conquistada. Se coloca el cuadro costero décimo quinto a la espera de que sus rivales por debajo jueguen su partido de la jornada.

Dio comienzo el encuentro con un ambiente frío en Leganés que intentaron calentar los aficionados albinegros desde la zona visitante de la grada. En el césped, la calma fue la tónica dominante en los primeros instantes, además de la iniciativa del cuadro local que no intimidó al Cartagena. El Leganés fue el primero en acercarse a portería y el primero en disparar a puerta con un cabezazo de Jorge Sáenz a las manos de Raúl Lizoaín, pero no infundó miedo en las filas cartageneras pese a la presión inicial.

Los pepineros mantuvieron más cuota de balón en el primer tramo y volcaron sus ataques por la banda derecha con un Juan Cruz inspirado en el extremo, pero la organizada defensa albinegra mantuvo la balanza equilibrada. Las pérdidas blanquiazules las aprovechó el Cartagena combinando con velocidad y buscando el campo contrario de manera muy vertical. Jairo, muy activo, fue el argumento principal para romper las líneas contrarias.

El defensa Gonzalo Verdú, del FC Cartagena, dolorido tras una acción durante el encuentro. / Agencia LOF

Así se instaló momentáneamente en campo rival el equipo de Julián Calero. El balón largo sirvió para alejar al contrario de su territorio y el buen criterio en la combinación le permitió tomar oxígeno. No obstante, le costó horrores al Cartagena generar peligro. En tres cuartos de campo se chocó el cuadro portuario con una sólida zaga que aisló por completo a Darío Poveda y lo desconectó de sus compañeros.

El partido atravesó un tramo de bloqueo y las defensas se impusieron a los ataques. Por un lado, Darío se desesperó sin balón y por otro Miguel se entretuvo más con los encontronazos al corte de los zagueros que con ocasiones de peligro. Aún así, ambos equipos iban a tener una clara oportunidad para adelantarse en el marcador alrededor de la media hora de juego.

La primera alternativa estuvo en las manos de los locales cuando, en una falta ensayada al borde del área, Raba habilitó a Miguel superando la barrera con un pase lateral. El delantero la tuvo con todo de cara frente a Lizoaín, pero el portero se impuso ante el golpeo al palo corto desbaratando la ocasión con el pie abajo. La respuesta llegó en botas de Andy, quien combinó con una pared en saque de esquina para recibir cerca del vértice del área grande. Le pegó el granadino con el interior de su pie izquierdo buscando la escuadra más alejada y la encontró, pero con la mala suerte de que la madera repelió el fuerte disparo mientras Diego Conde hacía la estatua.

Este tramo fue con dos ocasiones casi seguidas lo más destacado del primer acto. El último cuarto de hora dejó un fútbol muy estancado y con poco ritmo debido a las interrupciones por faltas. Únicamente Iván Calero probó suerte con un golpeo directo de falta muy escorado que Conde despejó en el primer palo.

Tras un minuto de descuento finalizó la primera mitad y la reanudación trajo a un Leganés más dominador, obligado por el resultado insuficiente. No obstante, se encontró con un Cartagena muy competitivo. Cayó lesionado Gonzalo Verdú a los diez minutos de segunda parte y Calero aprovechó para modificar el esquema: mandó a Iván a la izquierda, introdujo a Diego Moreno a la derecha y Fontán cogió el hueco del central. Así mejoraron los de la ciudad trimilenaria y también con la entrada de Ortuño y Rico por Poveda y Muñoz.

En el tramo final, las fuerzas se equilibraron y ambas escuadras tuvieron alternativas. Incluso por momentos adoptó el Leganés el rol contragolpeador albinegro y el Cartagena hizo lo propio con el aspecto más dominador de los pepineros. En ese contexto llegó la más clara para los cartageneristas, que a punto estuvo de darles el partido: tras una jugada larga, Damián Musto golpeó a portería desde lejos con violencia para superar por alto a Diego Conde. Nuevamente, la fortuna se alió con los locales y el balón golpeó en la cruceta. Ortuño erró su definición al recoger el rechace en un mano a mano con el portero.

Los últimos coletazos del partido dejaron arreones blanquiazules a la desesperada que el Cartagena controló sin problemas y, tras cinco minutos de descuento, el colegiado Saúl Ais Reig señaló el final del encuentro. Los cartageneristas alcanzan los 39 puntos y se colocan a siete del descenso en décimo quinta posición a falta de completarse la jornada.

2 Tomás Alarcón volvió a comandar el centro del campo del cuadro albinegro. 3 Un momento del partido disputado en Butarque.

«Tenemos el potencial para no sentirnos inferiores a ningún equipo»

El entrenador del FC Cartagena, Julián Calero, compareció en rueda de prensa para atender a los medios de comunicación y analizar lo sucedido sobre el césped de Butarque en el empate de su equipo frente al Leganés. Julián considera bueno el punto, pero se queda con ganas de más. «Entiendo que el entorno piense que el empate es bueno. Nosotros queríamos ganar el partido. Evidentemente, el Leganés es un muy buen equipo y hay que valorar el punto como muy positivo», comentó en primera instancia.

Le queda esa sensación agridulce al técnico debido al balance de ocasiones claras de gol en el encuentro. «Te pones a contar los palos, la ocasión de Ortuño y dos de Calero. Ellos han tenido la que sacó Raúl de falta, pero no recuerdo muchas más. Les hemos contenido muy bien porque sabíamos cuáles eran sus puntos más débiles», aseguró.

Pese a ello, se marchó Julián «muy satisfecho del trabajo del equipo con la tercera portería a cero, que es muy importante», recordó. «Veo unión, gente comprometida y veo que el equipo da todo lo que tiene. No le puedo pedir más», añadió el jefe del banquillo cartagenero.

En una valoración general de la situación del equipo tras el empate, Julián se mostró tranquilo. «Tengo la conciencia tranquila de que estamos en la línea que hay que estar para salvar al equipo. Tenemos 39, nos faltan 11 para llegar a 50 y si nos lo hubieran dicho el 28 de diciembre habíamos dicho que era una inocentada», ironizó el técnico.

Habló también Calero del calendario que tiene por delante. «Hemos empezado con una curva intensa y nos vienen otras. Viene Valladolid, Sporting, Oviedo... Todos los que quieren subir. Es una situación complicada, pero tenemos nuestro potencial para no sentirnos inferiores a nadie. A seguir porque el camino es largo y quedan nueve jornadas», concluyó el entrenador albinegro.