El Odilo Cartagena se la jugará ante un rival que luchará por la permanencia

El Odilo FCCartagena tiene en su mano ser campeón del grupo Este de LEBPlata. El premio es suculento, porque tendrá la oportunidad de jugarse el ascenso a Oro en una eliminatoria frente al Enamora Zamora, aunque será con factor cancha en contra puesto que los zamoranos han sumado más triunfos en la liga regular en el grupo Oeste. Por ello, el partido ida se jugaría en Cartagena en caso de que los albinegros ganen a domicilio el próximo sábado al Fibwi Palma, que se está jugando la permanencia directa.

El conjunto de Jordi Juste, después de ganar al Godella (75-55), que llegó a Cartagena en racha, se ha ganado el derecho a depender de sí mismo. Su único rival por la primera plaza, el Sant Antoni de Ibiza, jugará en la pista del Salou, que ya tiene garantizada su participación en los play off de ascenso. Si los ibicencos pierden, los cartageneros ya serán campeones;si ganan, obligarán a ganar a su rival puesto que le tienen ganado el average particular. El Fibwi Palma, por su parte, tiene la oportunidad de incluso eludir las eliminatorias por la permanencia que disputarán los clasificados en los puestos once y doce.

El Odilo Cartagena ascenderá directamente si gana la eliminatoria con elZamora, pero si pierde, aún tendrá otra oportunidad, puesto que entrará en los cuartos de final de los play off. Del segundo al octavo de cada grupo disputarán una eliminatoria de la quedarán siete con vida, a los que se unirá el perdedor del cruce entre campeones. Los ganadores de esos cuatros de final, que también se disputan a dos partidos, alcanzarán las semifinales, de donde saldrán otros dos ascensos a la segunda categoría del baloncesto español. Sea por el camino que sea, el Odilo Cartagena se ha ganado el derecho a soñar con el salto a LEBOro.