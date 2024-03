Pasan los años, los jugadores y los torneos, pero la historia sigue igual para ElPozo Murcia, que en una final en la que estuvo tres veces por delante y en la que incluso mereció ganar, acabó dejando escapar la ventaja a falta de tres segundos y medio con una innecesaria falta que terminaría en prórroga, penaltis y derrota, recibiendo un duro golpe anímico, nuevamente ante su verdugo habitual, el FC Barcelona, que se llevó la Copa de España de Cartagena.

Como si de un guion de película se tratase por todo lo acontecido durante el torneo y en un escenario que quedará para siempre en la memoria de afición y jugadores, los murcianos llegaban de eliminar a Jimbee Cartagena en su propio feudo, logrando además sacar adelante un duelo perdido a falta de cinco segundos ante Jaén para llegar a una final que tuvo prácticamente ganada pero que una vez más, acabó dejando escapar.

La crueldad se ceba con ElPozo | IVÁN URQUÍZAR / Fran Montiel

Los de Murcia entraron al duelo sabiendo que la batalla no sería sencilla pues así lo describían los precedentes, trece finales disputadas ante los blaugranas en su historia y trece derrotas, siendo la de este año la catorce. Las estadísticas se suele decir que están para romperse, aunque no sería esta vez, por más que lo intentó el cuadro de Dani Martínez.

El primer susto para conseguirlo lo daría Taffy en apenas un minuto tras una buena paralela ante la que aparecería Dídac, consiguiendo en cuatro minutos de juego el guardameta culé acumular varias paradas de mérito para sostener a los suyos ante el arreón inicial de ElPozo, que atacaba como un auténtico torbellino gracias a las combinaciones de Marcel y Gadeia.

La crueldad se ceba con ElPozo / Fran Montiel

El cuadro de Jesús Velasco estaba más tocado físicamente que el murciano, dedicando su primer tiempo a esperar en media pista y ver como las ocasiones se acumulaban hacia su portería, llegando el premio murciano más tarde de lo merecido, pero llegando, a falta de dos para el descanso.

Tiempo muerto solicitado por Dani Martínez, acción ensayada con Edu en campo rival y combinación que terminaría con el balón en botas de Rafa Santos, estando astuto el ‘nueve’ colando el balón por el palo corto de Dídac mandando el duelo con un valioso 0-1 al descanso que bien podría haber sido más amplio.

La crueldad se ceba con ElPozo / Fran Montiel

La llegada del segundo tiempo mostraría una cara diferente en los catalanes, que adelantarían la línea de presión y no tardarían en ver como ElPozo se daría un tiro en el pie, el primero de los que estaban por llegar, en apenas cincuenta segundos. Contragolpe, balón a la esquina, recorte con freno de mano tirado por Matheus y penalti cometido por Taffy que se lo llevaría por delante, enviando Catela el balón al fondo de las mallas.

Buscaría volver a adelantarse el cuadro de Dani Martínez por medio del balón parado pero se encontraría con el muro montado por Miquel Feixas, que había entrado sustituyendo a Dídac en el descanso, salvando el guardameta dos remates francos de Taffy y Niyazov. La pizarra ya había avisado, y esta vez sería desde la esquina desde donde el capitán Felipe Valerio sacaría partido a un golpeo mordido que acabaría entrando para hacer el 1-2 a falta de trece minutos.

Pese a la alegría, lo que la estrategia le estaba dando a los de Murcia, no tardaría en quitárselo. Un minuto después otro saque de esquina bien trabajado por los culés terminaría con la aparición de Coelho en el segundo palo para volver a poner las tablas en el luminoso dejando todo por decidir con diez minutos por disputar. El duelo entraría en su tramo más tenso a falta de cuatro, cuando Pito tocaría el balón con la mano en una acción muy protestada, viendo la segunda amarilla y dejando en superioridad a los murcianos para ganarlo.

La locura llegaría al Palacio de los Deportes de Cartagena cuando Gadeia en el segundo palo hacía el 2-3 a falta de menos de veinte segundos, levantando a la marea roja en las gradas al rozar con los dedos la copa. Sin embargo, el destino tenía preparado un nuevo revés a falta de tres segundos y medio cuando un intento de chilena de David Álvarez era señalizado como la sexta falta. El hombre del partido aparecería con el balón en las manos para encarar a Juanjo y demostrar que por esas venas no corría sangre, sino hielo.

Catela mandaba el partido a una prórroga en la que el protagonista principal sería el cansancio, gozando ambos conjuntos de oportunidades que terminarían en la tanda de penaltis.

La historia, sería la misma de hace dos años, pues pese a que Juanjo daría la oportunidad de soñar a los murcianos con una brillante parada, los fallos de Felipe Valerio y Taffy dejarían sin título una vez más a ElPozo, que perdía de esta forma su final número catorce de forma consecutiva contra el FC Barcelona y que termina la Copa de España como subcampeón una vez más.

Dani Martínez, a tan solo tres segundos de pasar de interino a leyenda

El técnico de ElPozo, que llegó de rebote al banquillo y que consiguió tener a los suyos a un paso de hacer terminar la racha de siete años sin títulos en poco más de un mes, pasó por rueda de prensa para analizar el duelo con las pocas fuerzas que le quedaban. «Hay poco que hablar, nos ha tocado vivir lo contrario que ante Jaén, parecía que todo estaba hecho y un error nos ha costado caro», dijo.

Sobre su futuro, destacó que ahora mismo no es algo que le preocupe. «No sé qué pasará, ahora es un momento jodido porque lo teníamos en la mano y se nos ha escapado pero esto no para, esta camiseta no se merece algo que no sea salir a ganar», aseveró.

En lo que respecta a la acción que determina el partido, quiso quitarle el foco a David Álvarez. «Es claro que es un error pero nosotros jamás vamos a señalar a nadie, somos un equipo y cuando ganamos lo hacemos todos y cuando perdemos también, es aprendizaje», expresó. Aunque el estado anímico sea bajo, el míster hizo hincapié en la importancia de seguir adelante. «Nos vamos a reponer de la misma forma que si hubiésemos ganado, mañana ya estaremos pensando en Peñíscola y si algo no vamos a dejar de hacer es seguir trabajando para que ElPozo gane todos los partidos», dijo. La sensación final del torneo para el entrenador es de orgullo. «Estamos muy orgullosos de todos, han hecho una Copa espectacular y nos va a servir, aunque ahora no sea posible, de seguir mirando hacia adelante. Los chicos van a estar entrenando cada día para mejorar y vamos a seguir estando unidos», afirmó ayer el entrenador del cuadro murciano.

la afición de elpozo murcia, de nuevo sin consuelo. 1 La ‘Marea Roja’ llenó ayer de colorido las gradas del Palacio de Deportes de Cartagena. 2 Otro grupo de seguidores de ElPozo. 3 Dos aficionados, ayer, durante la tanda de penaltis. 4 Ayer fue el cierre de la Copa de España acogida por Cartagena.