El UCAM Murcia pincha ante el Manchego y se acerca más a la zona de descenso

El UCAM Murcia cae derrotado ante el Manchego (2-1). El conjunto universitario arrancó muy bien el partido, consiguiendo adelantarse antes del descanso, y partir el segundo tiempo con ventaja en el luminoso. Los segundos 45 minutos fueron muy flojos por parte del equipo azulón, casi sin llegadas, y condenó a que el Manchego lograse empatar el encuentro, y minutos más tarde, pusiera la guinda del pastel, anotando el gol de la remontada, y quitándole la victoria al UCAM Murcia.

El encuentro arrancó con un UCAM Murcia muy enchufado. Sabía que si quería salir de la posición en la que estaba, necesitaba sumar de 3 y no perdonar más puntos. Sorprendió la titularidad de Rodenas, por delante de Arturo y Santiestebam, Alberto Monteagudo apostó por él, para arreglar el problema del gol que tanto le hacía falta al UCAM Murcia.

Desde minuto uno, los universitarios buscaron la portería rival, pero se encontraron con un problema, que fue el guardameta del Manchego. El arquero se vistió de héroe y evitó que el conjunto universitario se adelantase en el marcador, y que se pusiera por delante desde los primeros minutos.

Carlos Mena, el guardameta evitó que Rodenas pusiera el 0-1 en el luminoso, sacando una mano milagrosa para atajar el testarazo del delantero universitario. Víctor Mena colgó un centro desde la izquierda que iba directa al área pequeña, donde apareció Rodenas para rematar de cabeza, pero el meta del Manchego voló para atajar el remate del delantero universitario.

Justo después de esa acción, llegó el primer gol de los universitarios. Jugada similar a la anterior, pero desde la banda derecha. Blázquez colgó el balón desde la parte derecha del campo y apareció Josema en el segundo palo para rematar de cabeza y mandar el esférico al fondo de la red.

El segundo tiempo arrancó con un UCAM Murcia confiado, gracias al gol de Josema antes del descanso, y salieron más relajados. Esa confianza hizo que bajasen su ritmo, y su rival les fuese comiendo el terreno poco a poco, además se le suma que el portero del Manchego seguía siendo un seguro bajo palos, los intentos del UCAM Murcia para hacer el segundo tanto.

Josema tuvo en sus botas la oportunidad de poner el 0-2 en el luminoso, pero Mena apareció para evitarlo. El extremo del UCAM Murcia recibió el esférico en el costado, y con dos amagos consiguió librarse de su marca y meterse al área, para armar el disparo, pero el guardameta se estiró para atajar el disparo de Josema.

El tiempo corría en el reloj del colegiado, y el UCAM Murcia ya no conseguía llegar a portería rival con tanta facilidad. El Manchego al contrario, si acertaron en su planteamiento ofensivo y lograron empatar el encuentro, gracias a un buen gol de Rodrigo Gui, que consiguió poner las tablas en el marcador.

Minutos más tarde, los locales consiguieron darle la vuelta al partido, y consiguieron anotar el segundo tanto. El conjunto manchego puso contra las cuerdas al UCAM Murcia y lo noqueó con ese segundo gol, que les daba la victoria a su equipo. Jiménez consiguió batir a Serna, tras una asistencia de Rossi.

El encuentro no dio para más, y el UCAM Murcia no consiguió empatar el encuentro en los minutos finales. El conjunto universitario tenía que sumar de 3, si quería alejarse de esa zona de descenso, pero no fue el caso y se hunde cada vez más en ese foso. Muy difícil lo tienen los de Alberto Monteagudo para remontar la temporada.