Albert Ramos y Richard Gasquet, en el Challenger Costa Cálida del Murcia CT 1919

Dos ilustres veteranos que quieren volver al ‘top 100’ del ranking ATP, el español Albert Ramos-Viñolas y el francés Richard Gasquet, serán los cabezas de cartel en la quinta edición del Challenger Costa Cálida, que se disputará desde el lunes día 18 y hasta el domingo 24 de marzo, en la instalaciones del Real Murcia Club de Tenis 1919.

Roberto Carballés, Tallon Griekspoor, Chun-Hsin Tseng y Matteo Arnaldi, el italiano que ahora ocupa el puesto 40 de la ATP y que hace unos días fue eliminado en segunda ronda del Masters 1.000 de Indian Wells ante el murciano Carlos Alcaraz, son los jugadores que han ganado en su historia un torneo de categoría Challenger 75 que reparte casi 75.000 euros en premios. En esta ocasión, dos tenistas que llegaron a estar en el ‘top 20’ del mundo, encabezan una participación que cuenta con veintiún jugadores en el ‘top 200’, entre los que también se encuentran el francés Gregoire Barrera, el holandés Jesper de Jong, el español de 21 años Pablo Llamas o el moldavo Radu Albot.

La presentación oficial del torneo se llevó ayer a cabo en el club murciano con asistencia de Miguel Díaz, presidente de la Federación Española, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, el director general de Deportes, Fran Sánchez, el concejal del Ayuntamiento de Murcia Miguel Ángel Noguera, y Antonio Saura, máximo mandatario del club organizador, quien destacó que «este año contamos con el cuadro más importante de todas las ediciones y, además, abrimos la temporada europea en tierra batida, lo que supone otro aliciente más».

El Challenger murciano, además, ha sido elegido por la ATP para poner en marcha una experiencia piloto con un innovador sistema de arbitraje digital desarrollado por IMG. De igual modo, los encuentros serán transmitidos por streaming por la web del club, y los cuartos de final, semifinales y final se verán por Eurosport 2 y LaLiga Sport. Además, Teledeporte ofrecerá los encuentros a través de su web en streaming.

El torneo, que cuenta con patrocinio de la Comunidad Autónoma por valor de 53.000 euros, ha atraído a destacadas raquetas, como el olímpico y jugador de Copa Davis Albert Ramos, quien en la actualidad ocupa el puesto 102 de la ATP y que buscará puntos para ascender en el ránking y poder situarse en disposición de entrar en el cuadro final de Roland Garros. El francés de 37 años Richard Gasquet, quien llegó a estar el siete del mundo y que acumula dieciséis títulos ATP, está ahora mismo en el 118 después de un inicio de temporada donde fue finalista en el Challenger disputado en Manama (Bahrain) y de caer en primera ronda del Abierto de Australia ante Carlos Alcaraz. Otro francés, Gregoire Barrera, que hace menos de un año era el 49 ATP, y el holandés Jesper de Jong, quien cayó en segunda ronda en Australia ante el italiano Jannik Sinner, quien después fue campeón, también aparecen entre los cabezas de serie. Dentro del ‘top 200’ mundial también figuran Andrea Pellegrino (155), Stefano Napolitano (162), Titouan Droguet (167), Jan Choinski (173), Ivan Gakhov (176), Dalibor Svrcina (177), Lloyd Harris (180), Yunchaokete Bu (181), Ilya Ivashka (186), Rudolf Molleker (187), Oriol Roca (193), Mark Lajal (195), estonio de solo 20 años, Santiago Rodríguez (196), Ugo Blanchet (197) y Marco Cecchinato (198).

Alcaraz busca una nueva revancha

Tras mostrar un gran nivel de juego en tercera ronda ante Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz espera hoy, en horario por determinar al cierre de esta edición, en octavos de final de Indian Wells a Fabian Marozsan.

Pese a las dudas que ha generado Alcaraz en el inicio de temporada y con un arranque de Indian Wells dubitativo, el murciano logró batir a Auger-Aliassime dejándole sin opción en todo momento, reivindicándose como uno de los favoritos del torneo. Su próxima prueba en el reto de reconquistar el torneo californiano es Marozsan. El húngaro llega a octavos tras ganar a Thiago Seyboth Wild por 6-2 y 6-2.

En estos momentos, Marozsan es el 58 del ranking ATP. A sus 24 años, el húngaro se encuentra en el mejor momento de su carrera. Ha logrado asentarse en el ‘top 100’, subiendo un total de 77 posiciones desde hace un año. En Indian Wells ya ha ganado a Jurij Rodionov, Nicolás Jarry y Thiago Seyboth Wild. Marozsan sigue demostrando que no le asustan los grandes escenarios ni los grandes rivales. En Shangái logró llegar a los cuartos de final y batió a rivales de talla como Alex de Miñaur y Casper Ruud.

Este martes no será la primera vez que se enfrenten Alcaraz y Marozsan. El año pasado el húngaro fue su verdugo en el Masters 1.000 de Roma. Carlitos cayó en tercera ronda en un duelo que, contra todo pronóstico, se lo llevó Marozsan, por 6-3 y 7-6. El partido de hoy será una gran oportunidad para que Alcaraz logre una revancha ante el que lo eliminó en Italia. Además, Marozsan no es el mismo jugador que al que se enfrentó Alcaraz. Actualmente, es mucho más fiable y más competitivo. «Después de esa derrota me sentí realmente mal. Tras ese partido realmente quería una revancha con él», dijo Alcaraz, quien añadió de su rival que «está jugando un gran tenis. Está derrotando a jugadores importantes en los últimos meses. Así que sí, tengo muchas ganas de jugar contra él de nuevo» explicó.