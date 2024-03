UCAM Murcia y Águilas no merecen el premio del triunfo

Reparto de puntos en el derbi regional entre UCAM Murcia y Águilas (0-0) en un encuentro muy pobre en cuanto a ocasiones, sobre todo por parte del equipo costero, que no consiguió crear mucho peligro. El conjunto universitario, por su parte, si generó ocasiones, pero les faltó la garra para poder materializar las pocas llegadas claras que tuvo.

El encuentro, marcado por el regreso a La Condomina de viejas caras conocidas como las de Góngora, Abenza e Isi Ros, quienes hace años vistieron la elástica azul y dorada, mantenía en el horizonte el premio de un triunfo que permitiría a ambos progresar en su objetivo del play off de ascenso. Durante la primera media hora de partido no hubo ocasiones muy peligrosas por parte de ninguno de los dos equipos. El UCAM Murcia sí estaba siendo más llegador que el Águilas, pero no, no ponía en apuros al meta rival. De las más claras fue una acción de Josema tras un saque de esquina en corto que se metió por el costado y armó el disparo, pero el arquero no tuvo muchos problemas en blocar el lanzamiento.

La ocasión más peligrosa llegó al borde del descanso, con una acción por la banda que acabó en un pase de Mena al área pequeña, donde estaba Jorge García para rematar. Éste quiso ajustar tanto su lanzamiento que acabó estrellando el cuero en la madera.

El segundo tiempo arrancó con cambios por parte del Águilas, dando salida a Abenza y a Isi Ros, buscando aportar más al ataque, ya que en el primer tiempo, su presencia en el área universitaria fue escasa. Un dato preocupante al respecto de esta falta de puntería es que el conjunto costero no ha conseguido hacer un gol fuera de casa en lo que llevamos de 2024.

A través de un lanzamiento directo de falta estuvo a punto el Águilas de estrenar el marcador. Góngora chutó desde el costado, pero su lanzamiento golpeó en un defensor y cambió la trayectoria del cuero. Serna, quien no se había llegado a vencer a un lado, consiguió sacar una mano milagrosa y evitar así el que hubiera supuesto el 0-1.

Después de esa oportunidad del Águilas, el UCAM Murcia tuvo su réplica, con una gran acción de combinación entre Jorge García y Josema, conectando una gran pared dentro del área que dejó al extremo universitario solo frente al portero, pero no consiguió ajustar lo necesario y el arquero consiguió atajar su remate.

El partido estaba llegando a su final, y el marcador seguía sin moverse. El Águilas seguía negado de cara a portería, al igual que durante todo el partido, ya que no generó casi ninguna ocasión, mientras que el UCAM Murcia, que sí conseguía llevar algo de peligro a meta rival, no supo materializar ninguna ocasión. El choque acabó tal y como arrancó, con un empate a cero y reparto de puntos que deja a los universitarios, que no terminan de plasmar en resultados las buenas sensaciones tras el cambio de entrenador, más cerca del descenso que de los puestos de play off, y al Águilas inmerso en una lucha por la promoción muy reñida.

Monteagudo: «Nos ha faltado ‘matar’ las ocasiones»

Tras el empate sin goles en el derbi entre UCAM Murcia y Águilas, sus técnicos mostraron en rueda de prensa su descontento con lo visto sobre el césped. «Punto bueno, partido malo. No me ha gustado el partido, estamos muy lejos de lo que queremos ser», afirmó Iñaki Bea, entrenador del Águilas.

Por su parte, el técnico universitario destacó la falta de acierto de cara a portería que condenó a los suyos en La Condomina a dejar escapar los tres puntos. «Hemos tenido ocasiones en la primera mitad, y en la segunda parte más todavía, pero nos hace falta ‘matar’ esas ocasiones», afirmó Alberto Monteagudo.