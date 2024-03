El UCAM Murcia y el Águilas empatan sin goles en el derbi

Reparto de puntos en el derbi UCAM Murcia-Águilas (0-0). El encuentro fue muy pobre en cuanto a ocasiones, sobre todo por parte del equipo visitante, que no consiguió hacer mucho peligro. Los locales, al contrario, sí generaron oportunidades, pero les faltó la garra para poder materializar las jugadas. No hubo goles en el encuentro y acabaron sumando un punto cada uno.

El partido dio comienzo cuando el reloj del colegiado llegó a las 12:00 horas. Hizo sonar su silbato y el balón comenzó a rodar sobre el césped del BeSoccer La Condomina. El encuentro se veía de antemano que iba a ser difícil, ya que ambos equipos tenían cosas por las que luchar y no iban a cometer muchos errores.

El encuentro también estaba marcado por el regreso a La Condomina de viejas caras conocidas. Góngora, Abenza e Isi Ros, quienes hace años vistieron la elástica azul y dorada, ayer regresaban a lo que fue su casa, pero esta vez lo hacía formando parte de la plantilla rival.

En cuanto al encuentro, durante la primera media hora de partido, no hubo ocasiones muy peligrosas por parte de ninguno de los dos equipos. El UCAM Murcia si estaba siendo más llegador que el Águilas, pero no, no ponía en apuros al meta rival. De las más claras fue una acción de Josema que venía de un saque de esquina en corto, que se metió por el costado y armó el disparo, pero el arquero no tuvo muchos problemas en blocar el lanzamiento.

La ocasión más peligrosa de todos los primeros 45 minutos, llegó al borde del descanso, con una acción por la banda que acabó en un pase de Mena al área pequeña, donde estaba Jorge García para rematar, quiso ajustar tanto su lanzamiento que acabó estrellando el cuero en la madera. En toda la primera mitad esa fue la única acción que hizo que el público se levantase de su asiento.

El segundo tiempo arrancó con cambios por parte del Águilas quien quitaba a Abenza y a Isi Ros, buscando aportar más al ataque, ya que en el primer tiempo, su presencia en el área universitaria fue escasa. Cierto es que el conjunto de la Región de Murcia, no ha conseguido hacer un gol fuera de casa en lo que llevamos de 2024.

A través de un lanzamiento directo de falta, estuvo a punto el Águilas de hacer el primer gol. Góngora chutó desde el costado, golpeando en un defensor y cambiando la trayectoria del cuero, pero Serna quien no se había llegado a vencer a un lado, consiguió sacar una mano milagrosa y evitar así el que hubiera supuesto el 0-1.

Después de esa oportunidad del Águilas, el UCAM Murcia tuvo su réplica, con una gran acción de combinación entre Jorge García y Josema, conectando una gran pared dentro del área, que dejó al extremo universitario soló frente al portero, pero no consiguió ajustar lo necesario y el arquero consiguió atajar su remate.

El partido estaba llegando a su final y el marcador no se movía. El Águilas no apareció de cara a portería en todo el partido, ya que no generó casi ninguna ocasión, mientras que el UCAM Murcia que conseguía hacer peligro, no supo materializar ninguna ocasión. El choque acabó tal u como arrancó con empate a cero y reparto de puntos entre ambos conjuntos.