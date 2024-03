Doce años corriendo con Assido en el Malecón de Murcia

Se cumple una docena de años donde marzo lleva a los jardines del Malecón la inclusión a través del deporte con la carrera y marcha familiar solidaria de ASSIDO. Más de 1300 personas entre corredores y espectadores se dieron cita para acudir a unirse, como rezaba el cartel del evento, a la carrera de la inclusión.

El 21 de marzo es el Día internacional de las personas con síndrome de Down, y ese es precisamente el motivo por el que ASSIDO celebra su ya tradicional carrera y marcha solidaria durante este mes, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y la federación de atletismo de nuestra región, FAMU.

La jornada comenzó de forma puntual con el pistoletazo de salida de la carrera absoluta. El primero en pasar por la línea de meta fue Andrés Méndez, del CA Puertas Lorca, quien completó los 8.300 metros con un tiempo de 28:23. La segunda plaza fue para Francisco José Díaz Juan, con 28:59, y completó el podio Salard Tom, con 29:10.

En el lado femenino, Ana María Soler Lajarín conseguía con 36:17 el mejor crono y alzarse con el triunfo, con segunda plaza para Carmen maría Hernández Jiménez, con 36:51, y la tercera para Elizabeth Sarmiento Nieto, con 37:42. Por categorías los mejores fueron Elizabeth Sarmiento y Andrés Méndez, en M35; Ana María Soler y Francisco José Díaz, en M40; Ana Pérez y Sergio Sabater, en M45; Ginesa Díaz y Pedro Serna, en M50; Lola Galera y Carlos Ortiz García Vaso, con M55; Salard Tom, en sub-23; y Cristina Cárceles y Sergio Ortuño, en senior.

Las diferentes categorías fueron sucediéndose, con especiales ovaciones y protagonismo a los más pequeños (nacidos en 2019) al llegar a una meta donde todos, independientemente de su clasificación, recibieron su medalla. Tras la entrega de trofeos apareció una intensa lluvia que no rindió al público asistente, que esperaba la marcha solidaria para poner la guinda a la fiesta de la inclusión. Unos minutos de espera y el sol volvió a brillar para unirse a la celebración de la inclusión de ASSIDO.

Una sociedad inclusiva es una sociedad donde todas las personas viven disfrutando los mismos derechos y apoyándose mutuamente, aportando cada uno sus propias capacidades para sumar al enriquecimiento general. Víctor Martínez, presidente de ASSIDO, decía al respecto que “eventos como este sirven para que se valore y dirijamos nuestra mirada a las capacidades de las personas normalizando la convivencia entre todos” y añadía que “hoy estamos felices de que el deporte haya sido una vez más la vía para dar visibilidad a nuestro colectivo y dar un paso más en la inclusión real”. La asociación destinará los fondos obtenidos en la carrera solidaria #CorriendoConASSIDO de este año al proyecto Campus y Residencia ASSIDO que se construirá en la Avda. Principe de Asturias y donde la asociación ha conseguido recientemente los permisos para tramitar las licencias de inicio de construcción.

En ASSIDO se practican nueve modalidades deportivas diferentes y tienen claro la importancia del deporte en la autorrealización y enriquecimiento personal de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Lo practican a todos los niveles, desde el ejercicio básico para fomentar una vida saludable a la preparación y participación en competiciones nacionales e incluso internacionales, con varias medallas conseguidas en los Special Olympics.

ASSIDO es una asociación para personas con síndrome de Down fundada en Murcia en 1981 (es la segunda asociación de Síndrome de Down más antigua de España). En la actualidad tiene más de 400 usuarios y 3 centros donde realiza su labor. Es fruto del esfuerzo de un colectivo de padres y madres preocupados por el bienestar de sus hijas e hijos, que un buen día decidieron organizarse para apoyarse mutuamente y, paso a paso, hacer realidad un sueño: que sus hijas e hijos pudieran desarrollarse y crecer en las condiciones más normalizadas posibles. Está integrada, junto a otras 27 asociaciones, en la federación Plena Inclusión Región de Murcia, la mayor organización de la discapacidad intelectual y del desarrollo de nuestra comunidad impulsada por más de 3.000 familias, con el apoyo de 900 profesionales y de 300 voluntarios. Es miembro fundador de Down España, federación a nivel nacional integrada por 89 asociaciones y que es referencia en la defensa e inclusión de los derechos humanos de las personas con síndrome de Down.