ElPozo vence en Noia para dormir abrazado al liderato (3-5)

Más de mil kilómetros de carretera, desgaste físico en su segundo duelo de la semana pero un único pensamiento en la cabeza, salir de Galicia con el liderato bajo el brazo. Esa fue la idea que planteó ElPozo desde el minuto uno para imponerse a Noia con una gran victoria por 3-5 que lo deja líder a la espera de lo que haga el FC Barcelona.

Ni cien segundos tendría que esperar Dani Martínez para ver a los suyos hacer el primero en botas de un Esteban que aprovecharía la titularidad tras una gran acción del pichichi, Marcel, que se metía por dentro con un gran cambio de ritmo para ceder el balón al pívot en lugar de tratar de aumentar su cota goleadora, poniendo el cuatro a puerta vacía el 0-1.

Pese al gran inicio, el colista contaba con el apoyo de su afición y no estaba dispuesto a dejar a los murcianos irse de rositas de territorio gallego, empatando Edu Jabá dos minutos después con un remate lejano que complicaría a su tocayo Edu Sousa dada la gran cantidad de jugadores que había delante de la portería tras el golpeo.

El empate se mantendría ondeando el marcador casi todo el primer acto, pero Esteban estaba empeñado en tener su primera gran noche en las filas de ElPozo. Ante la importante baja de Rafa Santos, el catalán aprovecharía y de gran forma sus minutos rescatando un buen balón filtrado para tirar de oficio, girarse y definir a la perfección poniendo el 1-2.

Los minutos previos al descanso se convertirían en un frenético ida y vuelta que podía decantar la balanza hacia cualquier lado, cayendo del lado gallego en un contragolpe bien armado que concluiría Altamirano para cerrar el primer acto con empate.

Tras la salida de vestuarios, los visitantes subirían una marcha conocedores de la gran oportunidad que tenían en sus manos, apareciendo Marcel para volver a ser decisivo tras un rechace antes del minuto de segunda parte volviendo a dar ventaja a los de la Región.

Una vez más no duraría mucho la alegría, pues nuevamente Altamirano aparecería para aprovechar una gran dejada de Prea y picarla delante del guardameta para dejar todo abierto con 3-3 a falta de un cuarto de hora. El duelo estaba roto y el cansancio entre semana hacía que las marcas llegasen tarde, marchándose David Álvarez por banda para ceder a Marlon que, un minuto después, volvería a devolver la ventaja a los murcianos desde dentro del área.

Sabiendo que de nada le valía sumar siquiera un punto, Noia sacaría el portero jugador a falta de más de diez minutos apostando todo a la carta del ataque del cinco para cuatro. Algo que lejos de darles resultado, terminaría por cerrar el duelo con Gadeia cazando un balón largo de su portero para hacer el definitivo 3-5.

Con esta victoria, ElPozo Murcia cierra la semana con cuatro puntos de seis disputados que le permiten momentáneamente conseguir el objetivo del liderato, colocándose un punto por encima del FC Barcelona que esta jornada no tendrá las cosas fáciles ante Palma Futsal en el Palau Blaugrana, a falta de siete partidos para el final del campeonato regular.

NOIA PORTUS APOSTOLI: Sarmiento, Machado, Rufino, Pazos y Pirata-cinco inicial-Power, Altarmirano, Edu Jabá y Matheus Prea. ELPOZO MURCIA: Edu, Marlon, Felipe Valerio, Marcel y Esteban-cinco inicial-Ricardo Mayor, Taffy, David Álvarez, Eric Pérez y Niyazov. GOLES: 0-1. Min 2. Esteban. 1-1. Min 4. Edu Jabá. 1-2. Min 14. Esteban. 2-2. Min 18. Altamirano. 2-3. Min 21. Marcel. 3-3. Min 24. Altamirano. 3-4. Min 26. Marcel. 3-5. Min 37. Gadeia. ÁRBITROS: Sánchez Llorente y Toca Campo amonestaron en los locales a Power y Pirata y en los visitantes a Edu Sousa, David Álvarez y Taffy. CANCHA: Municipal Agustín Mouris.