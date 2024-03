El UCAM deberá esperar para sellar su billete a cuartos al caer en Grecia (79-78)

En directo: Promitheas Patras-UCAM Murcia

Primer cuarto

Arrancó el UCAM Murcia concentrado atrás y encadenando buenos ataques le permitieron marcar el ritmo durante los primeros minutos (4-6). Sin embargo, poco a poco el Promitheas Patras intentó dar un paso adelante y un triple del conjunto griego volteó el marcador (7-6). Le costó reaccionar al equipo universitario de este arreón local tras una canasta de Stephens, pero apareció Radebaugh desde la esquina junto con Sleva en la siguiente acción para igualarlo todo de nuevo (11-11). Se rompió el partido con este intercambio de canastas, y a campo abierto no perdonó el ala-pívot del UCAM desde el triple tras un robo del escolta (11-14). Con las rotaciones, a dos minutos para cerrar el cuarto, Sito Alonso apostó por los hermanos Kurucs junto al base Troy Caupain, aunque no sirvió para cambiar el ritmo pese a que el UCAM acabó por delante (13-16).

Segundo cuarto

El tercer triple de Sleva permitió al UCAM tomar aún más oxígeno en un inicio de segundo cuarto en el que intentó controlar el ritmo en todo momento (17-20). Sin embargo, una canasta más tiro adicional de Echenique permitió igualarlo todo de nuevo (20-20). El UCAM se mostró muy acertado desde el perímetro, al convertir también tanto Rodions Kurucs como Troy Caupain desde esa distancia para contar otra vez con ventaja (22-27). Sin embargo, un parcial de 7-2 durante este tramo en el que se rompió un poco el encuentro obligó a Sito Alonso a solicitar tiempo muerto (29-29). A tres minutos para el descanso, y con los dos equipos con la amenaza del bonus, fue el Promitheas Patras el que consiguió entrar en ebullición ante un UCAM que se tuvo que armar de paciencia ante el cambio defensivo local (35-31). Llegó la respuesta universitaria con un triple frontal de Sant-Roos, y pudo recortar en un par de acciones más, pero finalmente acabó la primera mitad con el 39-36 tras dos tiros libres de Radovic.

Tercer cuarto

Le aparecieron aún más problemas al UCAM Murcia en el inicio de la segunda mitad tras un parcial de salida de 7-2 que permitió al Promitheas Patras llevar las riendas (46-38). Reaccionó de nuevo el equipo murciano desde el perímetro, con Sleva de nuevo como referente de esta distancia, al cerrar el conjunto griego la zona a la perfección (48-41). No se encontraba nada cómodo el equipo de Sito Alonso desde el paso por vestuarios, ni tampoco era capaz de encontrarse a sí mismo con su juego frente a un Promitheas que no paraba de castigarle en cada oportunidad que se le presentaba (53-45). Intentó de nuevo dar un paso hacia adelante el cuadro murciano con Rodions Kurucs haciendo daño en ataque frente a un equipo griego que supo parar en todo momento a los máximos referentes, como Dylan Ennis o Marko Todorovic (57-50). Aprovechó Sleva ese escenario, al marcharse hasta los 16 puntos en su casillero, para mantener con vida a los suyos. Y es que lo mejor de este periodo es que el UCAM mantuvo intactas sus opciones de victoria, a pesar de las dificultades (59-55).

Último cuarto

El UCAM Murcia dio el golpe en la mesa que necesitaba con el inicio del último cuarto cuando más lo necesitaba. Después de ir seis abajo en el marcador, un parcial de 2-8 con un triple de Sant-Roos, le permitió dominar de nuevo el marcador y poner en aprietos al Promitheas Patras tras su paso adelante en el partido (61-63). Apareció Kurucs para transformar un rebote ofensivo, pero Reynols desde el perímetro apretó de nuevo todo. Dos canastas de Diagne permitieron al UCAM contar con una ventaja de tres puntos a cinco minutos del final (66-69), pero otro triple de los locales, esta vez de Cowan, mantuvo la igualdad (69-69). Un triple de Caupain permitió a los de Sito Alonso llevar de nuevo la iniciativa cuando se acercaba el final, pero Cowan volvió a empatar y segundos más tarde cambió por completo el escenario con un nuevo triple (75-72). Apareció de nuevo Sleva desde el períemtro para sacar del fango a un UCAM que no encontraba la manera de aguantar en defensa (77-76). No se escondió tampoco Ennis, que anotó su primera canasta en juego cuando más lo necesitaba su equipo, a un minuto del final, para hacer el 77-78. Tuvo el escolta la oportunidad de cerrar el partido, pero su lanzamiento lo repelió el aro y Hale hizo el 79-78 a falta de trece segundos para el final. Se la jugó el UCAM con un posteo de Rodions Kurucs, y esta vez tocó cruz al no poder entrar su lanzamiento (79-78).