Pablo Alfaro, el segundo peor entrenador del Real Murcia en los últimos diez años

Cuando a principios de temporada todas las voces coincidían al pedir la destitución de Gustavo Munúa, pocos de los críticos con el uruguayo pensaban que iba a ser peor el remedio que la enfermedad, porque con el técnico de Montevideo fuera de Nueva Condomina desde el 8 de noviembre, poco o nada ha mejorado la situación liguera de los murcianistas en el Grupo II de Primera RFEF.

Y es que los números de Pablo Alfaro, sustituto de Munúa, son incluso peores que los de su antecesor. Es más, los registros del exsevillista le sitúan a la cola de la clasificación de entrenadores que han ido pasando por el banquillo del Real Murcia desde que el club cayera en verano de 2014 a Segunda B, tercera categoría del fútbol español de la que todavía no ha logrado salir.

Son ya 14 los partidos que ha dirigido Alfaro al Real Murcia, catorce encuentros en los que solo ha sumado 16 puntos. Esos registros, que ya de por sí le dejan en un mal lugar, son todavía más negativos cuando se comparan con los números de los entrenadores que han ido pasando en los últimos años por el banquillo de Nueva Condomina. De hecho, Alfaro, teniendo en cuenta su promedio de puntos (1,14), es el segundo peor técnico desde la temporada 2014-2015, campaña en la que los murcianistas caían a Segunda B tras ser castigado con un descenso administrativo.

Sin contar a Víctor Basadre y Javi Motos, que se sentaron en el banquillo de manera interina, y sin tener en cuenta a José Luis Acciari, que solo dirigió tres encuentros en el final de la campaña 2015-2016, el Real Murcia ha tenido en los últimos diez años a doce entrenadores. Pues Pablo Alfaro solo mejora los números de un Manolo Sanlúcar que apenas aguantó siete jornadas en el banquillo en la campaña 2017-2018.

Si Alfaro ha sumado solo 16 puntos en 14 partidos -4 victorias, cuatro empates y cinco derrotas-, encajando además dos derrotas que pasaran a la historia del club grana, un 1-4 frente al Málaga en Nueva Condomina y el 5-1 del pasado sábado contra el Real Madrid Castilla; Manolo Sanlúcar fue despedido de forma fulminante por Deseado Flores al solo cosechar siete puntos en las siete primeras jornadas de la liga en Segunda División B.

Ya ha superado Alfaro a Munúa en número de partidos, donde no ha superado el maño al uruguayo es en puntos conseguidos, y es que a día de hoy el promedio sigue beneficiando al de Montevideo. Mientras que la media de Munúa era de 1,55 puntos por encuentro, la de Alfaro, como ya hemos dicho, se queda en 1,14.

Mir y Aria, los mejores

Contrastan los números de Alfaro y de Munúa con los de otros técnicos que también han dirigido al Real Murcia en la tercera categoría, aunque anteriormente esta se denominara Segunda B. Destacan especialmente los registros logrados por Vicente Mir en el último tramo de la la temporada 2016-2017 y los cosechados por José Manuel Aira en dos temporadas como técnico -2014-2015 y 2015-2016-. El primero, que sustituyó a Paco García en febrero de 2017, logró hasta nueve victorias en los 15 partidos que dirigió, obteniendo un promedio de 2,07 puntos por encuentro.

Los buenos números de Mir no sirvieron para lograr el ascenso, siendo eliminado el Real Murcia en la segunda ronda del play off. Tampoco Aira puso devolver al club a Segunda División, pero sus números le dejan como el segundo entrenador con mejor promedio después de haber dirigido al equipo en 77 partidos ligueros (1,83 puntos).

No solo sacan tres cabezas a Alfaro técnicos como Mir y Aira, es que todos los demás que han ido sentándose en el banquillo grana han tenido mejores números que el maño. En esa lista, en la que el actual técnico del Murcia es el último, aparecen Salmerón (1,77), Mario Simón (1,62), Loreto (1,60), Paco García (1,52), Manolo Herrero (1,38) Adrián Hernández (1,38) y Julio Algar (1,22).

Críticas al técnico por seguir con sus colaboraciones en la radio

La dura derrota sufrida por el Real Murcia el sábado dejó muy tocada a la afición grana. Muchos seguidores, después del 5-1, utilizaron las redes sociales para expresar su malestar contra el técnico y la plantilla, dando por terminada una temporada decepcionante. No mejoraron los ánimos el domingo. La victoria del Recreativo de Huelva dejaba a nueve el play off, pero no solo dolió el triunfo de los onbuenses, lo que más enfadó a algunos seguidores del Real Murcia fue escuchar a su técnico, Pablo Alfaro, comentando el partido de Primera División Real Madrid-Sevilla en la Cadena Ser. Y es que el técnico maño no ha renunciado a sus labores de comentarista pese a su contrato con los murcianistas.

Ya ocurrió unas semanas después de su llegada, cuando acudía a los estudios de Movistar Plus para comentar los partidos de la Champions League del Sevilla. Aunque los sevillistas fueron eliminados en la fase de grupos y parecía que se acabaría por esta temporada la labor de comentarista de Alfaro, este pasado domingo, coincidiendo con la visita de su exequipo al Bernabéu, no dudaba en repetir experiencia, en este caso en la Cadena Ser, emisora en la que es colaborador.

Cambio de rutina

Lo curioso es que para poder estar en Madrid, Pablo Alfaro cambió la rutina de entrenamientos de sus jugadores, eliminando la sesión que todas las semanas se suele realizar el día siguiente de los partidos. Siguiendo con lo habitual, los jugadores tendrían que ejercitarse el domingo y descansar el lunes, pero casualmente esta vez no ha sido así. El descanso se produjo el domingo, justo el día en el que Alfaro tenía compromisos radiofónicos, trasladando el inicio del trabajo a ayer lunes.

Pablo Alfaro, sancionado los dos últimos partidos, ya podrá sentarse en el banquillo este domingo para recibir al Recreativo de Huelva en Nueva Condomina (18.00).