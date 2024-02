La Carrera Popular Assido, el domingo 10 de marzo en el Malecón

Assido, asociación para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, ha presentado en el edifico Moneo del ayuntamiento de Murcia su tradicional carrera solidaria, que reunirá a cientos de corredores el próximo domingo 10 de marzo en los jardines del Malecón. La celebración de la misma se realiza en marzo, dentro de los actos organizados por la asociación para conmemorar el día internacional de las personas con síndrome de Down, que es el día 21.

La jornada deportiva dará comienzo a las 9.30 horas y los participantes se dividirán en distintos tramos horarios según su categoría. En la primera parte de la mañana se desarrollará la carrera cronometrada con chip para los deportistas que quieran conseguir una marca. Después será el turno de los niños y la jornada concluirá con una marcha familiar. Todos los participantes recibirán un obsequio y el día siguiente se realizará un sorteo con el número de dorsal de diferentes productos donados por empresas colaboradoras.

Las inscripciones pueden realizarse en la página web de la Federación de atletismo de la Región de Murcia (www.famu.es). De manera presencial, se pueden hacer en la sede de Assido, que se encuentra en la Plaza Bohemia de Murcia. El plazo de inscripción termina el 7 de marzo para las pruebas cronometradas, y el 6 de marzo para el resto y la marcha familiar.

'Únete a la Carrera de la Inclusión' es el lema elegido por Assido este año para su tradicional carrera y así se titula el spot que han grabado para promocionarla. Como cuenta Javier Moreno, usuario de la asociación, la inclusión para el es "ser ciudadano de pleno derecho. Derecho a trabajar y a tener vacaciones, a ganar mi dinero y a gastármelo, a tener ocio, a aprender a vivir de manera independiente, a votar".

Por su parte, María Abellán, vicepresidenta de Assido, añade al respecto que "todas las personas tenemos diferentes capacidades y la inclusión significa que la sociedad nos permita que todos podamos desarrollarlas. Para eso se trabaja en Assido día a día. Para que las personas con síndrome de down y discapacidad intelectual tengan el derecho de decidir qué hacer con sus vidas, cómo vivirla y con quién compartirla".

Fondos destinados al Campus y Residencia Assido

Los fondos obtenidos en la carrera solidaria #CorriendoConASSIDO de este año se destinarán al proyecto Campus y Residencia Assido que la asociación quiere construir en la Avenida Príncipe de Asturias, donde tiene unos terrenos concedidos desde hace dieciséis años, y donde ha conseguido recientemente los permisos para tramitar las licencias de inicio de construcción.

Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes del consistorio murciano, ha afirmado que se siente "orgulloso de presentar un evento inclusivo que cada año demuestra que el deporte es la mejor vía para unir a todas las personas. Murcia es una región solidaria y seguro que este año Los Jardines del Malecón volverán a llenarse para apoyar esta iniciativa de Assido".

Assido es una asociación para personas con síndrome de Down fundada en Murcia en 1981, la más antigua de España. En la actualidad tiene más de 400 usuarios y tres centros donde realiza su labor. Es fruto del esfuerzo de un colectivo de padres y madres preocupados por el bienestar de sus hijas e hijos, que un buen día decidieron organizarse para apoyarse mutuamente y, paso a paso, hacer realidad un sueño: que sus hijas e hijos pudieran desarrollarse y crecer en las condiciones más normalizadas posibles. Está integrada, junto a otras 27 asociaciones, en la federación Plena Inclusión Región de Murcia, la mayor organización de la discapacidad intelectual y del desarrollo de nuestra comunidad impulsada por más de 3.000 familias, con el apoyo de 900 profesionales y de 300 voluntarios. Es miembro fundador de Down España, federación a nivel nacional integrada por 89 asociaciones y que es referencia en la defensa e inclusión de los derechos humanos de las personas con síndrome de Down.