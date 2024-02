El Real Murcia se acomoda en el ridículo

No ha logrado Pablo Alfaro ningún ascenso con el Real Murcia. De hecho, Pablo Alfaro no cuenta con ningún ascenso en su currículo como técnico. Pero Pablo Alfaro ya ha pasado a la centenaria historia del club grana. Una centenaria historia a la que el técnico maño ha colaborado igualando la peor derrota en Nueva Condomina en Primera RFEF y firmando la peor derrota visitante que se recuerde por estos lares.

Porque el Real Murcia, ese Real Murcia que en el último mes se había permitido volver a hablar de play off, encajó este sábado una manita ante un Real Madrid Castilla desahuciado (5-1), un Real Madrid Castilla que no marcaba un gol al arcoíris desde el pasado 28 de enero, un Real Madrid Castilla que no ganaba desde el 4 de enero, un Real Madrid Castilla que no sacaba los tres puntos como local desde el 3 de diciembre.

Pues ese Real Madrid Castilla que iba camino al descenso «nos ha pintado la cara», dijo Alfaro al término del partido, «nos ha pasado por encima», reiteraba el técnico maño, un técnico, que atendiendo a sus palabras, que asumiendo su responsabilidad, debería haber presentado su dimisión en esa misma sala de prensa, sin embargo, no lo hizo. No dimitió Pablo Alfaro y posiblemente tampoco le entreguen hoy la carta de despido, porque en el Real Murcia Felipe Moreno solo firma cartas para pedir el apoyo de los aficionados, para animar a los periodistas a subirse al barco y para presentar planes de reestructuración.

No habló este sábado el presidente del Real Murcia en Onda Regional, no conocemos su versión de la humillante derrota sufrida en el Alfredo di Stéfano, curiosamente solo habla cuando el Real Murcia gana, y eso que, viendo lo que poco que gana el Real Murcia -9 partidos de 25-, tampoco tiene mucho de lo que presumir.

Porque después de la dolorosa derrota ante el Real Madrid Castilla, el Real Murcia ya no solo está económicamente en «insolvencia inminente», como defiende Felipe Moreno para ejecutar el plan de reestructuración con el que quiere cargarse a acreedores y accionistas; tras la derrota ante el Real Madrid Castilla, la segunda consecutiva, la novena en lo que va de campaña, el Real Murcia ha confirmado estar en insolvencia deportiva, o lo que es lo mismo, en la mismísima ruina, una ruina que unos achacarán a Javier Recio, que otros responsabilizarán a Pablo Alfaro, pero una ruina que de principio a fin tiene a Felipe Moreno como su máximo responsable. Máximo responsable del fracaso de una temporada que, tras lo de ayer, posiblemente ya haya terminado para el Real Murcia.

Porque, después de las dos últimas derrotas, después de confirmarse que las victorias ante Atlético Baleares, San Fernando y Alcoyano fueron pura casualidad, pocos estarán hoy dispuestos a ponerse ya las gafas de color de rosa, pocos estarán dispuestos ya a seguir creyendo en el cuento de la remontada hacia el play off.

Porque la única realidad es que el Real Murcia no tiene plantilla para aspirar al play off, porque la única realidad, como se vio ante el Intercity, como se confirmó contra el Madrid Castilla, es que los fichajes son más de lo mismo.

Porque el Sabit que no dio pie con bola ante los alicantinos, saltó este sábado por los aires ante los madridistas. Porque Marcos Mauro, por mucho que lo creyésemos rehabilitado, volvió a ser este sábado el mismo bluf de la primera vuelta. Porque Juanmi Carrión no mejora, y mira que eso es difícil, a Marc Baró; y porque el efecto Loren Burón ha durado lo mismo que las burbujitas cuando destapas una botella de Coca Cola.

Si a eso le unimos que el Real Murcia de Pablo Alfaro no ha jugado nunca a nada, pues tenemos lo que tenemos, un Real Murcia de mitad de tabla, un Real Murcia que no es la sombra del club al que en Segunda B siempre se le exigía ser líder. Porque, por si no lo recuerdan, no hace mucho, se dilapidaba a presidentes si el Real Murcia no quedaba primero en Segunda B. Es más, no hace mucho, se dilapidaba a presidentes si el Real Murcia no luchaba por el ascenso a Primera División.

Pero ahora no es que el Real Murcia no aspire a volver al fútbol profesional, es que ahora el Real Murcia saca pecho por ganar dos partidos estando en mitad de la tabla. Ocurrió solo hace dos semanas, aunque, después de los fracasos ante el Intercity y el Madrid Castilla, ya nadie se acuerde.

Hasta cinco goles encajó ayer el Real Murcia, cinco goles que a última hora de la noche no tenían consecuencias, cinco goles que no dejaron en tierra a Pablo Alfaro y Javier Recio, que curiosamente este sábado tenían la oportunidad de ver el ridículo juntos, como pueden ver en la imagen de más arriba al estar el técnico maño sancionado.

Debió tomarse Alfaro muy enserio eso de estar sancionado, o por lo menos esa sensación dio al ver a qué fue el Real Murcia a Madrid. Decía el viernes el maño que el equipo iba a competir, no debe saber muy bien qué significado tiene esa palabra, porque el equipo fue a Madrid a empatar y se vino goleado. Solo hay que ver la penosa primera parte que ofrecieron los murcianistas. Una primera parte sin un disparo a puerta, una primera parte en la que se echaron la siesta, confiándose de la debilidad de los blancos, incapaces de llegar al área de Gianni.

Ni dos pases seguidos dio el Real Murcia, y es que dar pases seguidos no parece estar en el libreto de Alfaro; ni un balón filtrado en busca de Amín, ayer la sorpresa en la alineación; ni una jugada combinada, ni una jugada de estrategia bien ejecutada... Solo Dani Vega intentó tirar de los suyos, pero los suyos no estaban dispuestos a salir de la cueva.

Si alguien creyó que solo era estrategia, que solo era mantener el marcador para arrasar en la segunda parte, se quedó con las ganas. Porque lo único que ocurrió en la segunda parte es que el Castilla se bailó un chotis en la trompa de los murcianistas. A los 58 minutos ya se había firmado un doblete Nico Paz, un doblete que no hizo reaccionar a Pablo Alfaro. Ni un cambio ejecutó el técnico hasta el minuto 60, ni un movimiento hizo pese a que el equipo se le caía a trozos.

Con el Castilla en plan ciclón, solo quedaba ponerse a rezar para que acabase el partido. Costó que llegara ese momento, costó tanto que a los granas les dio tiempo de acabar completamente arrastrados por los suelos, ridiculizados con una manita que costará olvidar. Víctor Muñoz, Gonzalo y Álvaro firmaron la sentencia grana. Otra cosa muy distinta es que tenga consecuencias. ¿Acaso el cáncer no quedó ya extirpado con la salida de Rodri Ríos?

Pablo Alfaro: «Ni hace ocho días éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos»

Pablo Alfaro explicaba este sábado tras la dura derrota sufrida en el campo del Castilla que «la segunda parte ha sido un varapalo». «Hay que asumir responsabilidades, y yo el primero como entrenador. Pedir disculpas a la afición, porque el equipo en la segunda parte no ha sido el Real Murcia. Somos un equipo que es difícil que nos encajen, y ha sido un día en el que analizaremos las situaciones. Casi ninguna faceta del juego hemos plantado cara al Castilla en la segunda mitad. Ninguno de los dos equipos esperábamos el desenlace que hemos tenido», indicaba, según las declaraciones recogidas por la web del club.

El técnico también dijo que «ni hace 8 días éramos muy buenos, ni ahora somos un desastre. En esta competición no puedes caer en la más absoluta relajación, ni a nivel individual ni a nivel grupal, porque cuesta conseguir dos victorias seguidas. Como pienses que eres mejor de lo que eres te vienen los palos, y además seguidos. No debemos perder la humildad. Para conseguir donde quieres estar, se necesita mucho trabajo, mucha concentración y fortaleza mental. Y todavía así te cuesta».

Buscando a un extremo

Por último, Alfaro hablaba de la posibilidad de firmar otro jugador para la banda, y así cubrir la baja del lesionado Carlos Rojas. «Es probable que durante esta semana valoremos las opciones que hay en el mercado para ver un extremo. Desde la lesión de Carlos Rojas que nos pilló por sorpresa, el club ha estado trabajando. Es algo que estamos viendo desde la semana pasada, pero que es muy complicado buscar un jugador con esas características específicas y en esa posición con el mercado cerrado».

Por último, pidió el apoyo de los aficionados. «Entendemos el cabreo, y esto no lo podemos repetir. En el fútbol habrá veces que ganamos o perdamos, pero ahora estamos en el último tercio, y los necesitamos a todos ellos».