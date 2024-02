El Real Murcia se arma de confianza para volver a optar al play off de ascenso

Mucho ha cambiado la dinámica del Real Murcia en apenas un mes. El conjunto grana, que en su vuelta a la competición tras el parón navideño encadenó dos empates que le hundieron en la tabla obligándole a mirar de reojo un descenso por entonces más cercano que los puestos de promoción, se ha armado de orgullo y una mejoría en su juego para ganarse en el césped unos puntos que le permiten ahora soñar con un ascenso de categoría, play off mediante.

Y es que aunque el conjunto grana no conoce la derrota en este 2024, no ha sido hasta las últimas jornadas en las que ha confirmado su buen momento. El triunfo la semana pasada ante el Alcoyano, culminando una remontada de esas que cargan a la plantilla de ‘moral’ suficiente para afrontar lo que se ponga por delante, fue un paso más del Real Murcia en su objetivo por volver a pelear por los puestos de play off por el ascenso. Esos a los que se volverá a asomar en el caso de sumar los tres puntos ante el Intercity en un duelo en el que los granas contarán con el aliento de una afición que volverá a llenar masivamente las gradas del Enrique Roca de Murcia.

Tras los empates ante Atlético de Madrid B y Melilla de principios de año, los cuales venían precedidos por otras dos derrotas que cerraban un 2023 decepcionante para el Real Murcia, los de Pablo Alfaro se reencontraban en casa con un triunfo balsámico, ante el Atlético Baleares, que inició una dinámica positiva de tres victorias en cuatro encuentros que han hecho posible que en la capital del Segura se vuelva a soñar con, al menos, la posibilidad del ascenso a Segunda División.

La última muestra de esta mejoría llegó la semana pasada en El Collao, reflejo de una garra que el Real Murcia parece haber recuperado. Los granas, que a lo largo de la temporada han adolecido de una incapacidad de reacción ante las adversidades, demostraron en Alcoy saber sobreponerse a los golpes para darle la vuelta al marcador y traerse a casa el triunfo.

Una nueva prueba de fuego se le presenta ahora al Murcia para acercarse a ese objetivo que desde los despachos de la Nueva Condomina se marcaron a comienzos de temporada. El Intercity, a tan solo dos puntos en la tabla de los de Alfaro, afrontan el partido con la necesidad de confirmar las sensaciones de la última jornada. El conjunto alicantino se llevaba el necesario triunfo por la mínima ante un Algeciras en inferioridad numérica para acabar con una racha de seis encuentros sin conocer la victoria. Liderados por un Alejandro Sandroni al que se le conoce bien en tierras murcianas, el Intercity se cimentará en «mantener la portería a cero para volver a ser realmente competitivos», tal y como afirma su entrenador.

Ante las bajas ya conocidas de Manu García en la portería e Imanol Alonso, Pablo Larrea y Tomás Pina en el centro del campo, y a las dudas en torno a Pedro León y unas molestias que le impidieron jugar la semana pasada, Pablo Alfaro podría repetir con Sabit para aportar músculo e intensidad en un trivote que no ofreció un mal resultado ante el Alcoyano.

Confía el Real Murcia, y los últimos resultados animan a confiar, en poder volver a mostrar, esta vez ante el Intercity, una mezcla entre el buen juego desplegado y el orgullo necesario para que los tres puntos se queden en la Nueva Condomina. Tres puntos que afiancen a los granas en la lucha por los puestos de play off por el ascenso y terminen de espolear a una afición que demanda un juego vistoso y eficaz que en las últimas semanas parece haberse instalado sobre el césped.

La afición grana vuelve a responder al llamamiento del club

«Constrúyelo y ellos vendrán». La premisa sobre la que gira la película ‘Campo de Sueños’, en la que Kevin Costner convierte el maizal de sus dominios en un campo de béisbol en el que finalmente se dan cita viejas glorias de este deporte, parece haber calado en los despachos de la Nueva Condomina con alguna que otra modificación. Porque con las instalaciones ya creadas, el Real Murcia le ha cogido el gusto a atraer a su afición en masa a base de unas promociones cuyo fin último es el de llenar las gradas.

El último gran ejemplo lo tendremos hoy, a partir de las 16.00 horas, cuando la Nueva Condomina reúna a más de 26.000 aficionados para el enfrentamiento ante el Intercity. El club grana ha puesto a la venta para los abonados entradas a cinco euros, una medida que aunque sí asegura la afluencia masiva al estadio, parece haber insuflado de algo de miedo escénico al equipo en aquellos encuentros en los que ya se ha dado esta circunstancia.

No pudieron disfrutar los más de 22.000 aficionados que llenaron las gradas de la Nueva Condomina de una victoria ante el Málaga el pasado 26 de noviembre. Tampoco en el ‘estreno’ de Felipe Moreno al frente del conjunto grana ante un Barça B que no se dejó amilanar por las casi 28.000 almas que rugían en el templo grana, o en la decepción de la última jornada de la campaña anterior ante el Eldense, partido en el que más de 25.000 personas creyeron en un milagro que al final no sucedió de alcanzar el play off de ascenso.