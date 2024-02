El Intercity frena en seco la escalada del Real Murcia (0-1)

Cuando tenía el Real Murcia que ganar, el Real Murcia perdió. Porque el Real Murcia, que tiró a la basura la primera vuelta, no tiene margen de error en la segunda. Y no tener margen de error te lleva a fracasar si no eres perfecto, y en Primera RFEF la perfección no existe. Se vio este domingo, justo cuando el Real Murcia mejor pinta tenía, justo cuando las victorias se empezaban a acumular, llegó el Intercity y frenó en seco la racha murcianista. Un gol de Nsue en el minuto 9 fue suficiente para los alicantinos. Un gol que condenó a un conjunto murcianista justo el día en el que el Recreativo había pinchado, justo el día en el que podía empezar de verdad a soñar con el play off. Pero a nadie le sorprendió, son ya varias temporadas igual, son ya varias temporadas en las que cuando empiezas a ver la luz al final del túnel, llega el Real Murcia y destroza los sueños de sus aficionados. Este domingo fue una de esas citas. Este domingo, que empezaba con las calculadoras echando humo por las derrotas de Recreativo y Córdoba, acaba como siempre, con el Real Murcia derrotado y con el play off de nuevo a seis puntos.

Volvía Sandroni a Nueva Condomina. Y lo hacía con su mejor delantero ya a pleno rendimiento. No tardó en darse cuenta el Real Murcia. A los diez minutos los granas ya iban por detrás en el marcador. A los diez minutos Sandroni ya volvía a ir ganando en el estadio murciano. Porque a los diez minutos Nsue ganaba la partida para rematar a gol un centro de Aarón Piñán.

Ese 0-1 a las primeras de cambio no solo marcó el transcurrir de la primera parte, con un Intercity rascando segundos al reloj descaradamente, con un Intercity permitiéndose parar el partido cada dos por tres; ese gol inicial de los visitantes también afectó a un Real Murcia que había saltado valiente al campo, que buscaba la presión y que intentaba ganar la partida por bandas, pero que tras el gol se vio frenado por un rival que llevó el partido a sus intereses.

No fue nada nuevo. Los aficionados ya llegaban avisados. La pasada temporada ocurrió justo lo mismo. Sandroni era más listo que Mario Simón, llevándose tres puntos de Nueva Condomina gracias a un solitario gol de Pol Roigé en el minuto 41.

Mazazo nada más empezar

Este domingo fue antes. Fue en el minuto 9. Por lo que los alicantinos tendrían que remar mucho más. Y lo hicieron en la primera parte. Sufrieron especialmente por las bandas. Es en esa zona donde el Real Murcia ha crecido y mucho. Es en esa zona en la que Dani Vega y Burón dan aire fresco. La mejor ocasión del Murcia llegaba tras una gran acción del segundo, que combino con José Ruiz para que este encontrase a un Svidersky que no se lo pensó. Desde la frontal intentó un disparo cruzado que se fue por muy poco.

No podía despistarse el Murcia atrás, con un Intercity siempre con el cuchillo entre los dientes, con un Intercity sabiendo la pegada de Nsue, pero los granas siempre miraron arriba. Sobrevivieron a las faltas y no se desesperaron con los continuos parones, pero no acababan de poner en aprietos a Gaizka Campos. Lo intentó Carrillo con una chilena (38) y lo buscó Dani Vega con un centro peligrosísimo que no encontró rematador.

Tendría que meter una marcha más el Real Murcia. Y lo tendría que hacer porque el Real Murcia estaba obligado a ganar. Es lo que ocurre cuando has cateado y mucho en el primer trimestre. Va el Real Murcia tan retrasado que, aunque acumules varios aprobados, tienes que seguir sacando buenas notas jornada tras jornada. Y no hay respiro, no hay pinchazo que valga, y eso le ocurría al Real Murcia. Si quería confiar en la remontada, si quería aprovechar el pinchazo del Recreativo de Huelva, había que ganar, y tocaría hacerlo en la segunda parte, porque los primeros 45 minutos habían sido para el Intercity, que dominaba el marcador.

Sin claridad en ataque

No tocó nada Alfaro. Mantuvo un bloque que le está dando resultado. Volvió a empezar el Real Murcia dominando, con un Dani Vega cada vez más protagonista. Las primeras llegadas llevaban su nombre. Lo intentó en el 47 y luego exigió a Campos con un disparo desde fuera del área (52).

Pero de nuevo el Intercity fue capaz de llevar el partido a su terreno, dejando que no se jugara nada.

Pablo Alfaro, que no estaba en el banquillo al estar sancionado, sabía todo lo que había en juego, de ahí que no tardara en echar leña al fuego del ataque murciano. Amin, que tan bien ha caído en la casa grana, saltaba al terreno de juego en el 61. También apostaba el técnico maño por Enol Coto, que sustituía a José Ruiz.

Svidersky en una acción del encuentro / Israel Sánchez

No le sentaban bien al Real Murcia el paso de los minutos, las urgencias por tener que dar la vuelta a un marcador en contra. Estaba atrapado el cuadro grana en la trampa colocada por el Intercity. Era el mundo al revés. Ese fútbol que tantos puntos le ha dado a Alfaro, era ahora el fútbol que condenaba a los murcianistas, incapaces de sortear tantos obstáculos. Habían renunciado los alicantinos al ataque, estaban contentos con ese gol que les daba ventaja, se sentían cómodos defendiendo el marcador. Era el Murcia el que tenía que dar un paso al frente, pero no había forma. Algunos minutos de arreón pero poco más. Las ocasiones no llegaban. Algunos acercamientos, pero insuficientes para hacer daño al Intercity.

Gianni mantenía la esperanza

De hecho la más claras las tuvieron los visitantes. Aprovechando una pérdida de Enol Coto, iniciaban una contra que acababa con un remate de Moha Traoré en el 80. Para suerte de los granas, Gianni anduvo inspirado para sacar el balón.

Entraba el partido en los últimos diez minutos y Alfaro volvía a mover el banquillo. Esta vez apostaba por Mariano Carmona y por Rofino. Se marchaban Loren Burón y Marcos Mauro. Sorprendía la entrada al campo del jugador del Imperial mientras que Pedro León se quedaba en el banquillo. Sobre todo porque en esos minutos, en los que ya prácticamente no se jugaba a nada, el Real Murcia acumulaba sin éxito acciones a balón parado, jugadas para las que el muleño es especialista.

Solo dio cuatro minutos de prolongación el colegiado, pero la derrota del Real Murcia no era problema de tiempo. Porque incluso el Real Murcia pudo encajar en ese tiempo un gol más. No lo hizo porque Gianni volvió a ser salvador, sacando un disparo de Xemi. Con el partido un poco loco, Amin sacaba la magia para colarse en el área y servir a un Dani Vega que remató alto.

Al final, derrota de los granas, al final duro palo para los granas, que ven frenada en seca su escalada. Justo en la jornada en la que podían recortar distancias, el Real Murcia volvió a la senda de la derrota.

22.315 aficionados en Nueva Condomina

Derrota del Real Murcia que volvía a coincidir con una gran afluencia de público en Nueva Condomina. Como ocurrió en muchos partidos de la pasada temporada o en el de la primera vuelta frente al Málaga, las grandes entradas de espectadores siempre traen un mal resultado para los granas. Este domingo acudieron, aprovechando la promoción lanzada por el club, 22.315 espectadores al estadio, pero esos aficionados acabaron decepcionados por un marcador que no ayuda en el camino hacia la remontada.