Calero gana la batalla psicológica para sacar al Cartagena del descenso

Julián Calero firmó por el Fútbol Club Cartagena a principios de temporada para intentar corregir el peligroso rumbo que había cogido el equipo tras siete partidos. Su impacto no fue inmediato. Trece largas jornadas estuvo sin ganar un partido de liga el cuadro albinegro con su nuevo preparador, durante las que directiva, cuerpo técnico y jugadores mantuvieron la fe a pesar de los resultados. Cinco meses después de cambiar por completo la metodología de trabajo, el club recoge los frutos de la cosecha ganado la batalla psicológica de la mano de su líder, Julián Calero.

Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Porque la parroquia albinegra no vio una victoria de los suyos durante trece jornadas. Tres meses sin celebrar una victoria en los que únicamente el pase por penaltis en Copa del Rey frente al Azuaga daba un respiro a la afición y al equipo. Nada salía como debía, pero Calero mantuvo una fuerte lucha mental que demostraba en cada comparecencia pública.

De las palabras a los hechos

Con sus primeras palabras en el cargo, Julián dejó claras sus intenciones. «Que busquen a otro equipo para descender porque este va a salir», aseguró a su llegada. La situación era compleja, con el equipo colista a cuatro puntos de la salvación, pero se pondría peor con el paso de los partidos. «Hay un tema mental, pero también futbolístico», afirmó el de Parla durante la mala racha. El peso de «la mochila» era cada vez mayor y en el aspecto psicológico estaba destruido el Cartagena. «Cuando nos pasa algo malo nos venimos abajo», manifestó Julián en varias ocasiones.

Ratificado por la directiva

El técnico continuó trabajando con la confianza de la directiva, que le ratificó en el cargo en noviembre a pesar de no haber ganado un partido. «Miramos a Julián a la cara y pensamos que este es el tipo que nos puede sacar de aquí. Es nuestro entrenador y lo será hasta final de temporada», confirmó el presidente Paco Belmonte. La cúpula vio más allá de los resultados y supo que los jugadores creían ciegamente en él.

En ese clima de fe pese a las circunstancias llegaron las primeras victorias en el momento más complicado: a ocho puntos de la permanencia y contra dos equipos de la zona alta. Ganó los dos cuando menos se esperaba, Sporting y Elche, antes de poner en la mente de todos los albinegros el lema que define la temporada. «Seguir, seguir y seguir», dijo emulando a Luis Aragonés sobre la intención del equipo durante lo que quedaba de temporada.

El equipo recoge los frutos

Desde entonces sólo ha perdido dos partidos de los últimos diez, ganando siete y empatando uno. No tiene rival y todo parece un tema mental, como viene asegurando el entrenador desde su llegada. El pasado viernes, contra el Real Zaragoza, volvió a quedar patente. El equipo cree en sí mismo y se crece ante la adversidad, como las que suponen perder a un futbolista por lesión, a otro por expulsión y recibir el empate ante un Zaragoza decidido a remontar. Ni si quiera la roja al propio entrenador pudo sacar del terreno de juego su fuerte mentalidad, ya implantada en todos sus jugadores.

Con la fe con la que Kiko Olivas persiguió un balón perdido se llevó el Cartagena su quinta victoria de los últimos seis encuentros, un ritmo que no ha podido seguir ningún otro equipo de la categoría. El conjunto portuario ha pasado del ostracismo a la gloria. «Yo sí creía que el equipo iba a dar un cambio. Es verdad que está siendo radical y que están pasando muchas cosas buenas que antes no pasaban. Lo achaco a la creencia que ha tenido el grupo en el mensaje que le hemos mandado y al trabajo del día a día, que no se ve, pero que es brutal», declaró el preparador tras la victoria en La Rosaleda.

Ahora llega al Cartagonova el Elche que lucha por la promoción. Puede ganar al Cartagena en el césped, pero no lo hará en convicción a un equipo que se ve imparable.