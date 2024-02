Alfaro: "Los fichajes nos han dado más opciones, pero los que estaban también han subido el nivel"

Tres victorias en cuatro partidos han cargado de optimismo al Real Murcia. Todo se ve diferente tras el último mes de competición. De mirar al descenso a volver a pensar en pelear por el play off. ¿Y qué ha cambiado dentro del vestuario para que se produzca ese cambio de mentalidad? Pablo Alfaro, técnico del conjunto grana, considera que todo se debe «a la evolución del equipo». Una evolución a la que han contribuido «los seis jugadores que han venido en enero y que nos dan más opciones», pero también destacaba «la subida de nivel de los que ya estaban, que al final son dos tercios de la plantilla». «Por todo eso el equipo va funcionando mejor y sacando resultados», continuaba el preparador maño. De los fichajes, además de decir que «se han adaptado rápido», explicaba además que «están cumpliendo con el perfil que buscábamos para este equipo y para este vestuario».

Esa buena dinámica tendrán que confirmarla los murcianistas mañana domingo en Nueva Condomina ante el Intercity (16.00 horas), y es que, como reconocía el propio Alfaro, «el techo que queda sigue siendo largo». Lo importante es que para ese choque frente a los de Sandroni, «las sensaciones son muy positivas, porque venimos de conseguir tres puntos muy importantes -en Alcoy se ganó por 2-3-», decía Alfaro, recordando también que «somos conscientes de que el Intercity nos va a poner las cosas difíciles, pero estamos con el optimismo realista de que el choque del domingo es igual de importante que todos los demás».

A seis puntos del play off está ahora mismo el Real Murcia, que al jugar a las 16.00 horas del domingo, iniciará su partido sabiendo cuál ha sido el resultado del Recreativo de Huelva, quinto clasificado (40 puntos) y rival a batir por los murcianistas en la clasificación. Los onubenses, que juegan a las 12.00, tienen un duro compromiso en el campo del Málaga, cuarto con 42 puntos.

Sobre la clasificación también hablaba Alfaro, que señaló que intentan llevarlo todo con naturalidad. «Te mentiría si te dijera que no la miramos, pero lo hacemos sabiendo que el trecho que queda para alcanzar la meta sigue siendo largo», indicaba, hablando de una «carrera de fondo».

«Emocionar a la gente»

Habrá un gran ambiente en el duelo frente al Intercity. Se esperan más de 20.000 personas en la grada. Y Alfaro decía que «nosotros trabajamos para intentar emocionar a la gente y al murcianismo. Si esto pasa es porque el equipo empieza a transmitir. Cuantas más personas vengan mejor. Nosotros tenemos claro que nuestro objetivo es ganar al Intercity, que es un equipo incómodo y con las ideas muy claras».

Larrea, Tomás Pina y Manu García no superan sus lesiones y seguirán de baja

No se esperan muchos cambios en el once del Real Murcia. Al buen partido completado en Alcoy, donde se ganó 2-3, se une que Pablo Alfaro no va a recuperar a tres de los jugadores que venían siendo titulares en el último tramo de la competición. Larrea será baja por tercera semana consecutiva, mientras que Tomás Pina, que ya se perdió el choque en El Collao, tampoco podrá entrar en la convocatoria para el duelo de mañana frente al Intercity. Algo parecido ocurre con el meta Manu García. El guardameta catalán se cayó del último partido al sufrir unos problemas en el sóleo, lesión de la que sigue sin recuperarse. Así, con esas tres bajas, que se unen a las de larga duración de Imanol y Carlos Rojas. Lo normal es que se mantenga el once que ganó en El Collao, con Sabit, Svidersky e Isi Gómez en el centro del campo, con Loren Burón y Dani Vega por bandas y con José Ángel Carrillo en la delantera. Esto hará que Pedro León repita suplencia como ya ocurrió en Alcoy. Por su parte, Gianni estará en la portería por segunda semana consecutiva.