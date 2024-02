El UCAM Murcia apela a la épica para derrocar al Real Madrid en la Copa

«El término favorito en una Copa no sirve de nada. Es una competición completamente diferente en la que puede pasar cualquier cosa». Así define Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, el equipo que defiende el título, el torneo que esta tarde comienza en Málaga con un Real Madrid-UCAM Murcia (18:00 horas, Movistar). Sin duda, no hace falta ni decir que el favorito para el encuentro que abrirá los cuartos de final del campeonato baloncestístico más especial, es el actual campeón de la Euroliga.

Pero la Copa es la Copa y a eso se aferra el UCAM Murcia, un equipo que pese a las bajas, llega con varias maletas cargadas de ilusión a este enfrentamiento que deparó un sorteo que no fue favorable a sus intereses.

Desde 2013 el Real Madrid no ha caído en cuartos de final. En las dos últimas décadas solo ha vivido esa experiencia negativa siempre que se ha enfrentado al Barça en la primera ronda. Pero este UCAM sin complejos, que compite en todas las pistas, que con su defensa genera muchos problemas a los rivales, no tiene nada que perder. La presión estará en el bando blanco, obligado a no fallar en una Copa que no gana desde 2020 y que quiere volver a llevar a sus vitrinas.

La esperanza estará en el otro bando, el del plantel de Sito Alonso, que derrotó en Murcia esta temporada a su rival de esta tarde, aunque bien es cierto que a esa cita acudieron los madridistas mermados en su rotación por las sensibles bajas de Musa, Poirier, Llull, Rudy y Tavares. Pero también tiene una muy sensible desde noviembre el conjunto murciano, aunque la misma, debido al buen rendimiento en el último mes de Marko Todorovic, ha quedado en segundo plano. Hoy, mientras que el Madrid afronta el choque con toda su artillería, el UCAM no podrá contar con el base Ludde Hakanson, un hecho que volverá a provocar que Sito Alonso tenga que utilizar a Howard Sant-Roos como director de juego para acompañar a un Troy Caupain que ha crecido notablemente en las últimas semanas.

Del conjunto de Chus Mateo, acostumbrado a ganarlo todo en ACB y Euroliga en un arranque de temporada espectacular, ha llamado la atención en las últimas semanas las derrotas sufridas en la pista del Gran Canaria (100-77) y del Milán (81-76). Los murcianistas, por su parte, se han anotado sus últimos cuatro duelos, dos de ACB y otros tantos de Champions League. Llega al choque en un buen momento en una campaña donde se ha convertido en un equipo incómodo para todos su rivales.

Desconfianza madridista

El peor precedente para el UCAM Murcia no es que el Madrid lleve una década sin caer en cuartos de final o que los blancos se hayan mostrado en las últimas semanas algo dubitativos. Lo peor para los universitarios es que la derrota en el Palacio de los Deportes ha puesto en alerta a los de Chus Mateo, que salieron de ese encuentro muy enfadados con la actuación arbitral: «Nos enfrentamos a un equipo que no te deja jugar fácil, que te impide la circulación de balón, que defiende y rebotea muy bien, que tiene muchos puntos en la pintura, agresivo de cara al aro... Tiene muchos recursos, está jugando a un nivel extraordinario este año. Ha hecho méritos de sobra para estar en la Copa y tenemos que centrarnos mucho en hacer nuestro juego pero sabiendo sus fortalezas, que son muchas», explicó ayer el madrileño, quien ha hecho hincapié a su plantilla en que piense en ir partido a partido sin mirar más allá: «Tienes que pasar al UCAM Murcia y cometeríamos un error enorme si pensamos más allá. Tenemos un rival suficientemente difícil y sería un error no respetarle. Tenemos que respetar a todos, todos se preparan y tienen su opción. Cometeríamos el primer error si eso se nos pasa por la cabeza. Lo que viene después no lo sabemos. Primero es el Murcia y a ellos es a los que tenemos que pensar en ganar. Luego ya vendrá lo siguiente, si es que viene», añadió.

Sito Alonso también lo tiene claro. «Sabemos el reto que tenemos por delante y la dificultad que supone jugar ante un equipo que es el mejor. Para ganar habrá que hacer cosas extraordinarias, y eso es lo que vamos a intentar hacer», expresó el técnico antes de viajar hasta Málaga, apuntando también que «lo ideal es que no perdamos el partido en términos de garra, ilusión, intensidad...». Pero el preparador ha apelado, sobre todo, a la ilusión que tienen sus jugadores y la afición por este torneo: «Para nosotros supone una ilusión grande afrontar este tipo de eventos y llegamos en buenas condiciones, los que llegamos estamos súper motivados», puntualizó.

La batalla por el rebote, donde será primordial que Todorovic y Diagne se protejan de las faltas personales ante el músculo de Tavares, Yabusele o Poirier; mantener el alto nivel defensivo -el UCAM es el cuarto que menos puntos encaja de la ACB- frente al mejor ataque, con 89,6 puntos; evitar que Facu Campazzo sea capaz de generar puntos y juego para sus compañeros; que el tiro exterior murcianista esté por encima de la efectividad habitual, que es de un 33,4%; que el conjunto universitario sea capaz de correr y generar muchas posesiones a lo largo del partido; y evitar que Mario Hezonja, quien se ha convertido este curso en el jugador con más minutos en pista del Real Madrid, sea capaz de rendir a un alto nivel, son algunas de las claves de un partido donde el actual campeón de Europa es el favorito indiscutible, pero los pronósticos, en deporte, no siempre se cumplen.

Un momento de la recepción de ayer en el Ayuntamiento. | A.M. / Dioni García

Todorovic: «Ya sabemos lo que tenemos que hacer para ganarles»

Marko Todorovic está en un gran momento. En las últimas cuatro victorias del UCAM, el pívot ha promediado 21 puntos y 6 rebotes. Hoy tendrá enfrenta un reto mayúsculo, defender a Eddy Tavares. «Todos los jugadores que está en el Real Madrid son de altísimo nivel y por eso están en ese club. Siempre tenemos en ACB partidos contra pívots buenos, pero sí que es verdad que Tavares es diferente al resto de jugadores, pero es un partido de baloncesto, nada más», explicó el montenegrino ayer tarde al llegar a Málaga.

Todorovic se mostró ambicioso: «Está claro que queremos ser la sorpresa y ganar la Copa, pero hay que pensar en el Madrid, ser nosotros mismos y competir», recordando también que «esta temporada vamos 1-1 en los enfrentamientos con ellos, les hemos ganado el último partido en casa y ya sabemos lo que tenemos que hacer». El pívot entiende que parte de las opciones de dar la campanada en la Copa pasar por mantener la identidad: «Yo siempre pienso que en la Copa no hay que ser diferente al resto de tiempo y hay que mantener lo que te ha hecho llegar hasta aquí, ser un equipo como hemos sido hasta ahora, muy unidos, trabajando muy fuerte los cuarenta minutos y hacer nuestro juego», concluyó.