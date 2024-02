A falta de unas horas para el cierre del mercado invernal, el UCAM Murcia, salvo sorpresa de última hora, tiene acabados su refuerzos en esta ventana de fichajes. Los universitarios firmaron hace dos días al futbolista procedente del Sevilla Atlético, Santiesteban, y con esa operación dan por cerrada la plantilla. Además del murciano, el UCAM Murcia ha reforzado la defensa, tras la salida de Vicente Romero, con la llegada del jugador del Vélez Navas. La zaga universitaria pone su cierre con este futbolista que puede ocupar la posición de lateral derecho y de central, pero Raúl Guillén lo usará más en el centro. Además está a la espera de la vuelta de Fran Lara, que se ha recuperado de la lesión que le ha tenido apartado todo lo que llevan de temporada.

El UCAM ha realizado una pequeña reestructuración en sus filas, reforzando las posiciones donde flojeaba. El centro del campo ha sido mejorado con la llegada de un media punta como Toni García, además de Fran Callejón, que acompaña a Yasser en ese pivote más retrasado. También han querido buscar, con el fichaje de Santiesteban, sumar un punto de frescura tanto a la delantera como a la mediapunta, ya que puede jugar en ambas posiciones y lleva dos dianas esta campaña con el filial sevillista.

Ahora bien, como en todo mercado de fichajes, hay altas, pero también hay bajas, y el UCAM Murcia ha tenido que prescindir de jugadores que no estaban cumpliendo las expectativas. Vicente Romero fue el primero en abandonar el barco, Víctor Sánchez le siguió días después, y el último en desvincularse fue Fran Miranda, quien llegó en verano pero su paso por la entidad ha sido testimonial.

Ayer tuvo lugar la presentación de Santiesteban, como nuevo jugador. El exfutbolista del Sevilla Atlético no estaba del todo cómodo con el filial rojiblanco, debido a su poco protagonismo en el juego. «Estaba deseando salir de allí, yo quería jugar, y no contaba con casi minutos. Llegó la oferta del UCAM Murcia y no lo dudé», comentó.

El conjunto universitario no está cumpliendo con los objetivos marcados a principio de temporada y está pasando una mala racha con 3 derrotas en 4 partidos, pero no está todo perdido, y el nuevo jugador del UCAM Murcia llega para dar todo lo que pueda. «Vengo a ayudar al equipo, a pelear por ganarme el puesto y a aportar muchos goles», añadió Santiesteban.

Miguel Linares también habló acerca de algún movimiento que pueda suceder en estas últimas horas del mercado. «De momento ya no va a haber ninguna llegada más. Alberto Ródenas ha planteado su salida, pero si no llegase algún jugador atacante, él permanecerá con nosotros», comentó el director deportivo del UCAM Murcia.