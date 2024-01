El pasado fin de semana fue un partido histórico para Alfredo Ortuño. El delantero yeclano cumplió cien partidos con el FC Cartagena en la victoria frente al Amorebieta y, aunque para él sólo son "datos anecdóticos", la cifra redonda supone un hito en su carrera. Nunca ha sumado Alfredo tantos encuentros en un mismo club y lo ha logrado en Cartagena con la confianza de la directiva y de los entrenadores que le han dirigido. "Renové sin ser un jugador importante para el equipo, pero Manolo y Paco me transmitieron confianza desde el primer momento y yo he sido feliz desde que llegué", ha comentado en primer lugar el atacante.

"Estoy contento porque nunca había llegado a una cifra tan alta en ningún club. Me alegra que los entrenadores que han pasado por aquí hayan contado conmigo y espero sumar muchos más", ha asegurado Ortuño tras el entrenamiento matutino de hoy. No obstante, no le da demasiada importancia el punta a los números y se centra en los objetivos colectivos del equipo. "Son datos anecdóticos. Yo lo que quiero es seguir sumando con mi trabajo, con goles y puntos para el equipo para el crecimiento del club. Quiero que mantengamos la categoría. Tener un partido más, dos o diez, si el club no consigue el objetivo, no vale de nada", ha afirmado.

El goleador sólo piensa en el grupo y pone la mira en Albacete. El choque frente a su exequipo es uno más para él y sólo significa tres puntos. "No es porque sea el Albacete. Es porque tiene un punto más que nosotros. Es un partido muy importante y encima es fuera de casa con nuestra racha. Espero que alarguemos este momento y sumar", ha manifestado.

No quiere "hacer cuentas" para salir de las posiciones de abajo y se acoge a la filosofía del partido a partido. "Tenemos que seguir la línea en la que estamos, centrados en el Albacete y cuando pase, pensaremos en el siguiente. Nos hemos demostrado que esto cambia mucho en una semana y no debemos faltarle el respeto a la categoría ni a nosotros mismos", ha comentado.

Por último, Ortuño ha tenido un mensaje de agradecimiento para la afición. "Este año nos han ayudado muchísimo en los momentos difíciles, como el encuentro de Elche en el que no hicimos una buena primera parte y la gente dio un nivel espectacular, o este fin de semana contra el Amorebieta cuando estábamos sufriendo. Eso es muy importante para nosotros", ha concluido Alfredo.