El UCAM Murcia CB ya lidera su grupo del Top-16 de la Basketball Champions League al derrotar en su segundo encuentro en el Palacio al Promitheas Patras (90-81). El conjunto universitario continúa intratable en el Palacio de los Deportes en la competición europea y se llevó el triunfo en un partido que dominó de principio a fin gracias a un brillante inicio, marcado por su alto acierto desde el triple, y a su trabajo para conservar la renta durante el resto de los cuarenta minutos.

Tan solo un arreón del Promitheas Patras en los últimos minutos, con los triples de Hale y Cowan, dilapidaron los casi veinte puntos de ventaja que rondaron en el marcador durante la segunda parte, por lo que tan solo el UCAM pudo cerrar el triunfo con un 'basketaverage' de nueve puntos a su favor cuando podía haber sido mayor la distancia de cara a futuros empates que puedan darse en la clasificación según avancen las jornadas.

Tanto Dylan Ennis como Marko Todorovic finalizaron el encuentro con 20 puntos en su casillero, siendo los máximos anotadores del cuadro universitario en el encuentro. Secundados por Howard Sant-Roos, con diez, o un Troy Caupain que volvió a estar muy acertado en la anotación, también con diez, en otro partido marcado de nuevo en el puesto de base por la baja de Ludde Hakanson debido a su lesión de tobillo.

El conjunto universitario recibirá este sábado (20.45 horas) al Bilbao Basket en la Liga Endesa tras encadenar dos derrotas a domicilio consecutivas en la competición doméstica desde que arrancó la segundao vuelta.

Primer cuarto

Sito Alonso apostó de inicio por un quinteto con Sant-Roos, Arturs Kurucs y Dylan Ennis, tres jugadores capaces de generar juego ante la ausencia de nuevo de Ludde Hakanson debido a su lesión de tobillo. Los universitarios arrancaron el encuentro imprimiendo un alto ritmo, pero sobre todo de acierto. Y es que un brillante Dylan Ennis desde el perímetro, con tres triples consecutivos, dinamitó el encuentro en apenas tres minutos junto a Dustin Sleva (15-4). Tomó ventaja demasiado pronto el UCAM, y el Promitheas Patras buscó cambiar el guion con las rotaciones. Caupain, en su primera aparición, firmó el cuarto triple para los locales de este primer cuarto, pero la entrada de Jaime Echenique, un viejo conocido de la Liga Endesa, hizo algo más de daño al cuadro murciano en algunas situaciones que fallaron los ajustes defensivos (23-15). Se acercó el conjunto griego en el marcador, pero con Sleva intratable por dentro, y la mejoría defensiva se cerró el primer cuarto con el 26-18.

Segundo cuarto

No le gustó nada el arranque del segundo cuarto a Sito Alonso, por lo que tuvo que pararlo de forma rápida tras un parcial de salida de 0-6 que devolvía al UCAM prácticamente a la casilla de salida (26-22). Se recuperó bien el conjunto universitario, con dos canastas de Radovic que ahora obligaron a parar el partido al cuadro visitante (30-22). A pesar de que el UCAM continuaba liderando el marcador, daba la sensación de que se mostraba algo más cómodo el Promitheas Patras sobre la pista en esta fase del encuentro. Sin embargo, aparecieron en ataque tanto Radovic, de nuevo, como Marko Todorovic, para abrir de nuevo brecha después de encadenar varias defensas exitosas (40-28). El UCAM había recuperado los 12 puntos de ventaja a menos de tres minutos para el final y continuó haciendo daño con el pívot montenegrino en la pintura. Intentó dar un último arreón el conjunto griego en la recta final de la primera parte, pero dos recuperaciones que acabaron en canastas, de Radovic y Sant-Roos, sirvieron como estocada definitiva (46-34).

Tercer cuarto

El UCAM arrancó la segunda mitad con el mismo quinteto inicial y un parcial de salida de 5-0 que hizo más grande su ventaja (51-34). El conjunto universitario, además de su polivalencia exterior, hizo más daño con Todorovic por dentro y el Promitheas Patras poco pudo hacer para cambiar la dinámica. Tan solo un triple de Hale enfrió los ánimos antes de alcanzar el ecuador de este periodo (54-41). Pero no sirvió para frenar a un UCAM que seguía a lo suyo, ahora con Caupain y Jelínek en pista, hasta alcanzar los 18 puntos de ventaja a tres minutos para finalizar este periodo (59-41). El base norteamericano siguió demostrando su idilio actual desde el triple en la competición y Sant-Roos, desde la esquina, terminó por sentenciar este cuarto y un partido al que todavía la restaban diez minutos (65-46).

Último cuarto

Jelínek abrió el último periodo desde el triple, al que también respondió Koniaris (68-49). A pesar de su ventaja, el UCAM no negoció en ningún momento su férrea defensa, manteniendo los robos que le permitieron correr y teniendo la paciencia necesaria en ataque para no perder las riendas del partido (74-52). Aún así, tuvo que solicitar tiempo muerto Sito Alonso a seis del final tras un parcial de 0-5 que mosqueó al técnico universitario (74-57). Sufrió algo más el equipo murciano en este tramo ante un Promitheas Patras en bonus, por lo que sus visitas al tiro libre eran el oxígeno que buscaba. Se fue entonces el partido a un intercambio de canastas que ayudó al UCAM a ‘jugar’ también con el reloj, pero también se convirtió en una amenaza ante un Promitheas Patras que no bajó los brazos en ningún momento y que fue capaz de rebajar la distancia hasta los once puntos cuando restaban algo más de dos minutos para la conclusión (83-72). Los peores presagios aparecieron en el Palacio cuando Hale, con 29 puntos en su casillero, castigó una pérdida de Sant-Roos con un triple (83-75). Sin embargo, una buena acción de Radovic por dentro, con tiro adicional, neutralizó la acción anterior. El equipo griego no daba su brazo a torcer, con dos triples consecutivos de Cowan que redujeron al mínimo la distancia para el 'average', al conservar tan solo nueve puntos el UCAM de renta con este final de partido (90-81).