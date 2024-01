El piloto mazarronero Pedro Acosta se ha presentado oficialmente con el equipo GasGas Tech3 Racing para su estreno en el Campeonato del Mundo de MotoGP. El doble campeón del mundo afronta la temporada 2024 sin "presión" y con el reto de comenzar a obtener resultados notables a partir de mitad de temporada.

“Si pienso en mi carrera y mi trayectoria hasta ahora, ¡es bastante agradable! Es bueno decir que tuve la oportunidad de correr para un equipo de fábrica en mi primera temporada; es bueno decir que gané dos títulos en tres años; es bueno decir que entro en un equipo de fábrica para la primera temporada en MotoGP. Pero también es bastante difícil jugar con la presión, jugar con los comentarios. No quiero pensar en resultados en este momento. Solo tengo un día encima de la moto y no es el momento de hablar de resultados ni de objetivos porque no es realista. Intentaré disfrutar del test en Malasia y conseguir la mayor experiencia posible para intentar ser competitivo al principio de la temporada, pero durante ese tiempo también necesitamos adquirir experiencia en carrera para crecer paso a paso", ha comentado durante la presentación.