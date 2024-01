Veinte jornadas han tenido que pasar para que el filial del FC Cartagena lograse su primera victoria a domicilio y la tercera en lo que va de campeonato liguero en la cuarta categoría. Ocurrió ayer, en su visita al campo del Vélez. Los de Pepe Aguilar, colistas del Grupo IV de Segunda RFEF, consiguieron romper su mal hacer lejos de casa. Y es que, hasta este domingo, los albinegros solo habían logrado dos puntos como foráneos. Por fin llegó la victoria. Fue en el campo del Vélez. A los cuatro minutos Diego de Pedro adelantaba a los de Pepe Aguilar. A los veinte todo se puso a favor cuando Diego Iglesias ponía el 2-0 en el marcador, un resultado que hubo que pelear y mucho, pero que finalmente permitió a los cartageneristas sumar los tres puntos y estrenar su casillero de victorias a domicilio.

Aunque el FC Cartagena B sigue cerrando la clasificación (14 puntos) y tiene muy complicado aspirar a la permanencia -ahora mismo tiene once puntos de desventaja con el duodécimo clasificado-, los de Pepe Aguilar intentan no darse por vencidos, mirando por lo menos al play out, que en estos momentos está a 9 puntos.

Duelo ante el UCAM

El próximo compromiso no será fácil para los albinegros, que recibirán a un UCAM Murcia que también llega a este tramo con urgencias. Los universitarios cayeron ayer ante el Orihuela y se alejan de los puestos de play off, de ahí su necesidad de victoria. En la primera vuelta, la victoria fue para los murcianos por 3-0.