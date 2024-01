El UCAM Murcia no tira la toalla en la liga y encara la segunda vuelta con la intención de acabarla dentro de los puestos de play off. Llega al encuentro de hoy después de ganar en su último encuentro en casa de El Palo. Los universitarios reciben en el BeSoccer La Condomina al Orihuela, el choque se podrá seguir a través de Football Club, a partir de las 12.00 horas.

El conjunto murciano consiguió la semana pasada una victoria vital en Málaga, que apagaba los fuegos, que había en la entidad azulona, tras dos derrotas consecutivas. Raúl Guillén consiguió firmar su primer triunfo como entrenador del UCAM Murcia, con un contundente 0-2, que pone a los suyos a 3 puntos de la zona de promoción de ascenso.

Los refuerzos que ha hecho la directiva del UCAM Murcia, pese a solo llevar un encuentro disputado, ya han dejado huella de su calidad y lo que pueden demostrar. Fran Callejón, que fue el último en llegar, aportó frescura y cabeza a la media punta universitaria. Aún queda mercado invernal y puede que venga algún jugador más.

El UCAM Murcia a estas alturas depende de sí mismo para entrar en play off, queda mucha temporada por delante, pero ya están de nuevo a nada de los play off. Dependen de ellos mismos para seguir acercándose a esa zona de play off, y no ceder más puntos, y evitar alejarse más de la quinta plaza.

Otro aspecto positivo y que suma aún más la motivación del equipo azulón, llega tras una nueva victoria fuera de casa, que ya se ha visto que este año, partir como visitante, se le ha atragantado al UCAM Murcia, habiendo logrado tan solo 2 triunfos y un empate en todo el año. El partido en el que hubo reparto de puntos, fue justamente contra el rival de hoy, el Orihuela.

En la mañana de hoy, Raúl Guillén, sabiendo a la distancia que se encuentran de los play off, no arriesgará en su once titular, y armará una alineación competitiva. Zorro partirá bajo palos, en la zaga defensiva, José Cruz y José Alonso en el centro, acompañados de Mena y Blázquez en los carriles. En el centro del campo, Yasser y el recién llegado, Fran Callejón. En las bandas, estarán, Josema y Fabi, supliendo la baja de Chinchilla, que cumplirá un partido de sanción por acumulación de amarillas. La delantera la formarán, Toni García y Arturo.

El rival del UCAM Murcia, el Orihuela llega al encuentro después de sufrir una derrota en su casa contra el Vélez. El conjunto alicantino se encuentra en mitad de tabla, a 4 puntos del UCAM Murcia, ocupando la duodécima plaza. No se juegan nada, pero pelearán por la victoria.