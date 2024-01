La victoria ante el Atlético Baleares debía ser el pistoletazo de salida a una nueva etapa del Real Murcia, una nueva etapa en la que los triunfos fueran cayendo semana tras semana. Sin embargo, a las primeras de cambio, los granas volvieron a lo de siempre, a volverse a casa sin los tres puntos. Porque en Córdoba, los de Alfaro bastante tuvieron con salvar un 0-0 que poco vale si la idea, como salieron a decir tanto el técnico como el presidente nada más ganar a los isleños, es mirar arriba. Pero bastante tiene el Real Murcia con alejarse de abajo, porque, como se confirma semana tras semana, hay muchas carencias, empezando por el técnico, como para hablar de remontadas.

Porque para remontar hay que ganar, o por lo menos aspirar a ganar, y este sábado frente al Córdoba, el Real Murcia nunca aspiró a ganar. Sí lo hizo el equipo local, y si los tres puntos no se quedaron en el Nuevo Arcángel fue por las paradas salvadoras de Manu García en la primera parte y porque en la segunda, Alberto González sacaba bajo los palos un disparo de Toril que ya celebraban los aficionados locales.

Susto en el primer minuto

No había pasado ni un minuto cuando Manu García ya había salvado al Real Murcia. Como si los granas no hubieran aprendido la lección en el partido de ida ante el Córdoba, a las primeras de cambio ya habían dado alas a los blanquiverdes. Pero si en Nueva Condomina, los de Ania abrían el marcador en el minuto 1 con un tanto de Antonio Casas, este sábado, para suerte de los murcianistas, Manu García sacaba una pierna salvadora para despejar el disparo de Alberto Toril.

Fue solo el preludio de lo que iba a ocurrir durante toda la primera parte. Aunque es verdad que al Córdoba le faltó meter una quinta marcha durante algunos momentos en los que tuvo a sus pies al Real Murcia, con muy poco les bastó a los de Ania para dominar desde el principo al final de ese tiempo incial. Dominaban, tenían el balón, buscaban las bandas, especialmente la de Baró, pero no acababan de ir a la fuente como para meter miedo a un Murcia que iba achicando balones. Tuvo que esforzarse el equipo murciano en los saques de esquina. Hasta nueve acumularon los locales antes del descanso. Era una constante, siendo insignificante el ataque de los de Alfaro, que bastante tenían con dar pelotazos para quitarse la presión.

El trivote se rompió por la lesión de Larrea

Esta vez el trivote duró muy poco. Apostaba el técnico maño por una alineación prácticamente idéntica a la que consiguió la victoria ante el Atlético Baleares. Solo Rofino entraba en el centro de la defensa para sustituir al sancionado Marcos Mauro. El resto eran los mismos, con Tomás Pina, Larrea e Isi Gómez dando equilibrio al medio. Pero a los siete minutos todo se fue al traste. Se lesionaba Larrea y había que cambiar todo el sistema al no tener el Real Murcia más centrocampistas en su plantilla. Saltaba al campo entonces un Dani Vega, que desplazaba a Pedro León a la mediapunta.

La ausencia de Larrea dio todavía más ventaja a un Córdoba, donde Recio y Diarra ganaban todas las batallas, lanzando a los andaluces, que iban acumulando córner tras córner.

Fue en el minuto 24 cuando de nuevo tuvo que aparecer Manu García para mantener con vida al Real Murcia, que parecía dispuesto a mantener el empate fuese como fuese. Esta vez tuvo que estirarse el meta grana para sacar con la mano un remate cruzado de Zalazar. El '9' del Córdoba incluso lo volvía a intentar solo cinco minutos después, aunque otra vez se escaparon los murcianistas.

Parecía cuestión de tiempo, sin embargo, los minutos iban pasado y la defensa grana desesperaba a un Córdoba dominador pero con poca mordiente arriba. Le faltaba dar un golpe sobre la mesa a los de Ania, que tenían poca chispa en los últimos metros.

Con 0-0 se llegaba al descanso, un resultado insuficiente para un Real Murcia obligado a ganar, pero que tenía su valor vista la nulidad en ataque de los de Alfaro. De hecho, la única acción destacable de la primera parte fue un disparo de Marc Baró que se estrelló en el lateral de la red. Decepcionante la actuación de Carlos Rojas, que a diferencia de lo que ocurrió el pasado domingo, nunca pudo ser protagonista. Algo parecido sucedió con un Álex Rubio que no encontró la colaboración de sus compañeros, demasiado ocupados en achicar balones.

Carrillo, revulsivo tras el descanso

El ex del Muleño se quedaba en la caseta. Porque Alfaro no quiso esperar más para volver a contar con un Carrillo que se había perdido los dos últimos partidos por lesión. Pero no estaba el problema del Real Murcia en la delantera, estaba el problema en un centro del campo superado y en un planteamiento en el que parecía que salvar el empate era la prioridad.

Porque la segunda parte fue una repetición de la primera, con el Córdoba buscando el gol, con el Córdoba acumulando llegadas, aunque tímidas, con el Córdoba sumando saques de esquina. Y mientras tanto, nada de nada en el otro área. Hubo que esperar al minuto 70 para ver una ocasión clara de los granas. Intentaba sorprender Tomás Pina con un remate tras un saque de esquina, pero finalmente reaccionó bien el meta Carlos Marín para enviar de nuevo el balón a córner.

Pero el que iba aumentando su ambición era el Córdoba. Quería Alberto Toril hacer cumplir la 'ley del ex' y la tuvo de nuevo en el 77. Controló el balón dentro del área con un toque de calidad, la bajó, superó a Manu García y cuando ya se disponía a celebrar el gol, apareció Alberto González para sacar bajo la línea, dando una alegría a los aficionados granas, que ya se veían por detrás en el marcador.

Entre tanto, Larrea, en el banquillo tras ser sustituido al lesionarse en la primera parte, intentaba forzar la amarilla, pero ni eso salió bien a los granas. Y es que el colegiado no dudó en expulsar al centrocampista.

Redebut de Loren Burón

Justo antes de esa acción de Alberto González, Alfaro por Loren Burón para dar velocidad al Real Murcia en unos minutos finales abiertos, en los que el Córdoba buscaba el gol y a la vez dejaba huecos atrás.

No cambiaban nada los cambios de Alfaro, algo ya habitual. Solo le quedaba al Real Murcia resistir, aunque el punto no sirviera para nada si la idea, como defiende el presidente y el entrenador, es pelear por el play off.

Junto al remate de córner de Tomás Pina, la otra acción destacada de los granas fue una falta lanzada por Marc Baró que desvió el meta local. Poco más de un cuadro murcianista que sigue demostrando que le falta mucha creatividad y ambición arriba.

Hasta ocho minutos añadió el colegiado. Intentó rascar todos los segundos que pudo el Real Murcia al reloj, mientras que el Córdoba acumulaba más saques de esquina, acciones en las que apenas pudo hacer daño. Fue salvando minutos el equipo grana hasta cerrar un partido que acabó con 0-0. Un punto más que insuficiente para un equipo que solo lleva una victoria, la de la semana pasada, en seis partidos.