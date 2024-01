Victoria importantísima la conseguida por el FC Cartagena esta tarde en el Municipal Cartagonova frente al Amorebieta (1-0). Los albinegros, que no firmaron un buen partido, supieron manejar los momentos de partido y sufrir cuando su juego no funcionó. La primera parte fue de dominio visitante y también el comienzo de la segunda, pero los cambios de Calero cambiaron el ritmo del partido hasta encontrar el gol. El partido cambió cuando, en plena avalancha cartagenera, un disparo de Andy a portería tocó en la mano de un contrario y el VAR avisó al colegiado del encuentro, González Francés, para la revisión de una acción que no vio en directo. El propio Andy se encargó de hacer el único tanto del partido tras la señalización del penalti y la defensa de la ventaja hasta el final dio el triunfo al Cartagena que le saca del descenso y le pone en décimo octava posición con 24 puntos empatado con el Villarreal B, pero con el golaveraje a favor.

Salió muy mandón el Amorebieta al partido. Gracias a una efectiva presión en campo contrario, los de Jandro Castro se instalaron en los dominios albinegros y combinaron cerca del área. Al cuarto minuto de juego, Ángel Troncho puso el primer susto con un remate de cabeza que salió rozando el palo de la meta defendida por Raúl Lizoaín, que sustituyó a Marc Martínez en el partido de despedida del catalán. No pisaba el campo rival el equipo de Julián Calero y el Amorebieta se creció. El equipo visitante comenzó a agobiar a través de la posesión de pelota y los centros al área, bien defendidos por la zaga. Como antídoto a ese dominio, el Cartagena lo intentó infructuosamente con juego directo. Pasado el primer cuarto de hora llegó la mejor ocasión del primer acto para el equipo que lo estaba mereciendo más: el Amorebieta. Robó el conjunto vizcaíno arriba y encontró con un balón alto a Troncho dentro del área, que la bajó para pegarle con la izquierda.Raúl Lizoaín pudo detener con una gran intervención con el pie el remate colocado del extremo, pero el rebote cayó en los pies de Dorrio, que sí pudo superar la posición del meta. Por fortuna para el Cartagena, el balón se estrelló en la madera y el empate continuó inalterado en el marcador. La doble oportunidad hizo reaccionar al conjunto local, que tuvo su primer acercamiento a los veinte minutos de encuentro en los pies de Jairo. Tras una leve mejoría, el Amorebieta volvió a dominar. El tramo final del primer acto fue demasiado estático y sin ocasiones de gol para ninguno de los dos equipos más que un remate fallido de Dorrio en el corazón del área y otro de Ortuño de cabeza que no supuso problema para el meta contrario. Se reanudó la segunda parte y de nuevo volvió mejor de los vestuarios el conjunto vasco. Jauregi probó fortuna desde lejos a los pocos minutos de volver al terreno de juego y antes de llegar al 60 Calero sorprendió con dos cambios inesperados. Tomás Alarcón y Alfredo Ortuño, dos fijos en su once, abandonaron el terreno de juego para dejar su lugar a Mikel Rico y Arnau Ortiz. No estuvieron finos los titulares y el técnico cambió el ritmo del partido con ambas permutas. Mejoró el conjunto portuario haciéndose con el diminio del balón, pero se durmió su juego hasta que el recién incorporado Mikel Rico despertó al Cartagonova con un balón al larguero. Una buena jugada de Jairo, que cedió el balón al centrocampista, casi termina con el primer gol del partido de no ser porque el tiro con rosca fue repelido por la madera. Esto animó a la afición y al equipo, que tuvo el gol en la siguiente acción con una contra conducida por Jairo que terminó el tinerfeño con un fuerte chut desviado por muy poco. Se barruntaba el tanto en el templo albinegro y no se hizo esperar. En el 72, aprovechando el impulso de las ocasiones anteriores, el Cartagena volvió a llegar para encontrar la acción que le dio el partido. Un centro rechazado cayó en la posición de Andy, que golpeó a portería desde muy cerca para encontrar en su camino la mano de Ryan Edwards, quien se apresuraba a bloquear. Aunque en primera instancia el colegiado no indicó nada, recibió el aviso desde el VAR para revisar la jugada. Visto el contacto con la mano, González Francés señaló la pena máxima. Sin Ortuño en el campo, Andy fue el encargado de asumir la responsabilidad y no se puso especialmente nervioso. Hizo gala de su gran golpeo de pelota y la puso ajustada a la derecha de la meta de Cuñat, engañando al portero y tocando en la parte interior del poste antes de entrar para hacer el 1 a 0 que, a la postre, sería definitivo. Desde el tanto hasta el final del partido, el Cartagena controló bien la reacción del Amorebieta y a los de Jandro les costó mucho acercarse a la meta de Lizoaín. Mikel Rico dio empaque al equipo y Musto estuvo sólido en la sala de máquinas sufriendo, además, un golpe en la cabeza que le provocó una escandalosa brecha. Arnau Ortiz volvió a dar salida en velocidad a los suyos cuando más lo necesitaban y la tensión de los minutos finales fue resuelta en defensa despejando los pocos balones que consiguió centrar el rival. Con la victoria, tercera consecutiva en liga desde la vuelta del parón, el Cartagena sale del descenso veinte jornadas después -a falta de lo que hagan esta jornada sus rivales- y confirma su buen momento a pesar de la bajada en juego de este último encuentro. En la siguiente fecha, el Cartagena visita al Albacete el sábado 3 de febrero a las 14.00 de la tarde para continuar peleando por salir de los puestos de abajo.