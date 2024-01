En plena euforia por las dos victorias consecutivas en las dos jornadas anteriores vuelve el Fútbol Club Cartagena a LaLiga Hypermotion. Lo hace frente a la SD Amorebieta (14.15, Movistar+) en un encuentro que puede ser más duro de lo que refleja la clasificación. Así lo avisó Calero. Los vascos llegan colistas de la tabla con una urgencia imperiosa por puntuar y el técnico albinegro quiere «mantener los pies en la tierra» frente a un equipo que viene a jugar «una final». Con casi toda la plantilla disponible y el Cartagonova dispuesto para otra batalla, el Cartagena juega lo que para Julián es un partido «a muerte» para continuar luchando por el objetivo de la salvación.

En el vestuario del Cartagena reina el positivismo, pero no se lanzan las campanas al vuelo. Los triunfos contra el Villarreal B -4 a 1- y el Racing -0 a 2- tras la buena imagen ofrecida en Copa ha cambiado la mentalidad del equipo. Los albinegros siguen en descenso, aunque su gran mejoría en los últimos partidos ha elevado la ilusión de la plantilla y la afición por lograr algo que hace poco parecía imposible. De los nueve puntos que separaban al cuadro portuario de la permanencia tan sólo quedan tres y reducir esa diferencia es la obsesión de la parroquia albinegra.

Aun queda trabajo por hacer y «muchos kilómetros» que recorrer en este «maratón», como admitió Calero en la rueda de prensa previa al partido. Empezando por el choque de hoy, que no tendrá nada de sencillo. La SD Amorebieta llega con el cuchillo entre los dientes con sólo 16 puntos en su haber y con la necesidad de cambiar de dinámica antes de dar con sus huesos en el descenso. «Tenemos ante nosotros el partido más difícil de los últimos tiempos porque nuestro rival viene con necesidad y viene a jugar a muerte», avisó Julián.

Para el choque tendrá disponible el entrenador a todos sus jugadores con la excepción del lesionado Luis Muñoz y el recién fichado Diego Moreno. Al malagueño aún le quedan, como mínimo, tres semanas para volver a los terrenos de juego y el navarro aún no ha viajado a Cartagena ni ha entrenado con el equipo, por lo que no se le espera en la convocatoria.

Por otro lado, el tramo final del mercado puede provocar cambios en el once. Calero solo quiere gente con la cabeza al cien por cien en su equipo y las posibles salidas de Marc Martínez e Isak Jansson no parecen un buen aliado para la concentración en el objetivo del equipo. «El que tenga la cabeza aquí, lo pondré, y el que no, esperaremos a final de mercado», manifestó.

En ese contexto, el madrileño puede optar por un once en el que Raúl Lizoaín sustituya a Marc Martínez en la portería; Iván Calero, Alcalá, Fontán y Jairo ocupen la línea de cuatro; por delante puede volver a aparecer el trivote con Musto en el centro, Alarcón a la derecha y Andy a la izquierda; y en el ataque podemos ver a Narváez por el carril diestro, Arnau Ortiz por el izquierdo y Alfredo Ortuño en punta.

Enfrente estará esta tarde el Amorebieta de Jandro Castro. En una malísima racha de siete encuentros sin ganar y una única victoria en los últimos diecisiete encuentros, los vascos llegan al Cartagonova para jugar una «final» como la consideró Julián Calero. Es casi un ultimatum, ya que sus 16 puntos no son suficientes para mirar si quiera al borde de la salvación y la última posición pesa como una losa. Ese es el peligro de un equipo que viene con una única ausencia, la del ghanés Kwasi Sibo por sanción.

A partir de las 16.15 se juega en el Cartagonova una auténtica final por el descenso de la que el Cartagena puede salir muy fortalecido o duramente golpeado.