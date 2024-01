El proceso electoral para elegir presidente en la Federación de Fútbol de la Región de Murcia en el período 2024-2028 ya está en marcha. Y los primeros pasos, como era de esperar, no han estado exentos de controversia, puesto que la candidatura encabezada por el empresario Mariano Albaladejo denuncia que fueron rechazadas todas sus propuestas que, según la misma, estaban encaminadas a «facilitar un proceso electoral abierto, justo e imparcial».

Después de ser elegida una junta electoral compuesta por Manuel Pérez Botía, Montserrat Rael Campoy y Juan Carlos Valdés Albistur-Hellin, se aprobó durante la asamblea el calendario electoral. El proceso se abrirá el próximo 21 de febrero y el primer día clave será la elección de los miembros de la Asamblea General, que se celebrará el 25 de marzo, Lunes Santo, una fecha que se considera inapropiada por el equipo del aspirante a derrocar a José Miguel Monje Carrillo, quien es presidente desde 2004 y que pretende renovar su cargo. Los elegidos para la Asamblea General en los distintos estamentos federativos serán los únicos que podrán votar posteriormente el viernes 12 de abril al presidente.

En una nota de prensa del proyecto ‘Juega por el Cambio’, se expone que «consideramos que la fecha elegida no va a facilitar la participación de los componentes del mundo del fútbol regional. La misma dificulta los desplazamientos hasta Murcia dado su cariz de celebración, siendo una jornada de numerosas procesiones en distintos puntos de nuestra Región y en las que participarán, sin duda, muchos de los votantes.

Por ello, no tendrán facilidad para ejercer su derecho al voto», expuso Mariano Albaladejo. En cualquier caso, el reglamento electoral contempla que los interesados podrán solicitar el voto por correo hasta el 21 de marzo, por lo que tendrán la oportunidad de participar en los comicios si no pueden hacerlo presencialmente el lunes 25 de marzo.

De igual modo, el propietario de Gesa y aspirante a la presidencia también vio rechazada la propuesta de realizar una distribución de mesas electorales por circunscripciones. «El objetivo no es más que distribuir las urnas, de manera segura y transparente, en distintas ubicaciones de la Región, para reducir los desplazamientos de los electores. Una propuesta que, tristemente, Monje Carrillo ha rechazado al no permitir a la Asamblea votarla, alegando que la solicitud no se había presentado con 48 horas de anterioridad a la celebración de la Asamblea.

Tampoco permitió que las votaciones se hicieran con voto secreto, como también requería la solicitud de esta candidatura, que habría facilitado que los asambleístas se expresaran con libertad y sin miedo a posibles represalias», dice la nota de prensa, que también añade que «es decepcionante comprobar, una vez más, que quienes dirigen el fútbol de la Región de Murcia están más preocupados por mantenerse en sus sillones que en trabajar por este maravilloso deporte que mueve los corazones de miles de personas».