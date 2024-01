El UCAM Murcia se hizo ayer con el triunfo frente a El Palo (0-2). Los universitarios volvieron a conseguir una victoria fuera de casa, y Raúl Guillén suma sus primeros tres puntos como entrenador de los azulones. El UCAM, dominó desde el principio, adelantándose con un gol tempranero de Ramón Blázquez. Después llegó el segundo tanto universitario, a manos de Arturo. Pudieron haber aumentado su ventaja, pero el guardameta de El Palo estuvo muy ágil en el primer tiempo, y además la madera repelió un lanzamiento de falta de José Cruz. El conjunto local no consiguió remontar el encuentro y casi ni generó peligro sobre la portería de Zorro. Los universitarios ganaron de nuevo fuera de casa, y ya vuelven a puntuar de nuevo.

Ambos equipos no llegaban en su mejor momento, el club que partía de local tenía que ganar para salir de la zona de descenso, y los universitarios llegaban después de dos derrotas seguidas. Pocos minutos le hicieron falta al conjunto universitario para ponerse por delante en el luminoso. En el 3 de partido, Arturo ganó el balón por alto y de primeras se la dejó a la perfección a Ramón Blázquez que entraba desde fuera y consiguió mandar el cuero al fondo de la red.

Minutos después del gol de Ramón Blázquez, los universitarios se volcaron en el ataque, buscando el segundo gol, que les diese más tranquilidad. Primero lo intentó Ramón, de nuevo, con un disparo desde al área pequeña, que venía de las botas de Arturo, pero que se marchó rozando la escuadra. Después sería Chinchilla quien probara fortuna, pero su lanzamiento desde dentro del área, lo repelió un zaguero de El Palo.

El conjunto visitante lo estaba intentando, y al final consiguió sacar fortuna. Víctor Mena se marcó una gran jugada por banda derecha, que culminó con un centro medido al área pequeña, donde Arturo metió la punta de la bota, y desde esa distancia no falló el delantero universitario, que puso el 0-2 en el luminoso.

Tras el segundo gol de los universitarios, bajaron un poco el nivel, ya que buscaron agotar el tiempo en el crono y llegar al descanso. El guardameta loca fue uno de los salvadores del primer tiempo, salvando algunos goles cantados del UCAM Murcia. También lo fue la madera, al repeler un disparo de falta directa de José Cruz un minuto antes del descanso.

La segunda mitad arrancó tal y como terminó el primer periodo. El UCAM Murcia jugaba tranquilo aprovechando su ventaja en el marcador, casi sin generar nada de peligro. El Palo por su parte poco a poco fue entrando en calor y empezó a presionar más a los universitarios. Con el paso de los minutos, El Palo, dio un paso más y se metió en el partido, pero no terminaba de materializar las ocasiones que generaban. Los universitarios se mantuvo firme en defensa, pero el nivel en el ataque no tuvo comparación con el primer tiempo, no conectaban ni llegaban a la portería rival.

Los minutos pasaban y al partido cada vez le quedaba mucho menos y el UCAM Murcia saboreaba la victoria. Raúl Guillén estaba a nada de conseguir sumar su primera victoria desde que asumió el cargo de entrenador de los universitarios tras la destitución de Víctor Cea, hace ya más de un mes.

El Palo no logró batir a Zorro, que consiguió mantener su portería a cero. El encuentro llegó a su final, los universitarios sumaron 3 puntos y se vuelven a reencontrar con la victoria después de dos oscuras jornadas.