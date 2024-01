El UCAM Murcia CB no ha podido estrenar su casillero de victorias a domicilio en su primera salida de la segunda vuelta en la Liga Endesa (91-80). El acierto ofensivo del Dreamland Gran Canaria, especialmente desde el triple, desequilibró la balanza a favor de los locales en un partido en el que llevó la iniciativa en el marcador prácticamente en su totalidad. Compitió y peleó el cuadro de Sito Alonso por intentar asaltar un Gran Canaria Arena que solo han conquistado esta temporada el Lenovo Tenerife, su próximo rival en ACB, y el Barça, pero no fue posible en un último cuarto en el que los de Jaka Lakovic supieron administrar su ventaja.

A pesar de que el UCAM Murcia logró cerrar la pintura en defensa durante buena parte de la primera mitad, con jugadores como Todorovic, Kurucs o Sant-Roos muy activos tapando líneas de pase, fue el acierto exterior lo que mermó la moral y las opciones de los universitarios durante el partido. El equipo canario finalizó el encuentro con un 47% de acierto desde esta distancia, y se marchó al descanso con un 7/12. Números que ponen en mérito la primera parte de los de Sito Alonso, quienes alcanzaron el ecuador con el 44-44 en el marcador gracias a que consiguió igualar esta lucha en un vibrante segundo cuarto con tres triples convertidos por Hakanson. Sin embargo, la impotencia y frustración de poder parar a los exteriores del Gran Canaria acabó mermando el juego del UCAM en el tercer cuarto.

Intentó marcar territorio el equipo murciano en el inicio del último cuarto, con un parcial de salida de 0-6 que le recargaba de esperanzas y dejaba la distancia en seis puntos con todo por jugarse. Pero el Gran Canaria supo gestionar esos minutos, y sobre todo sus ventajas, congelando el ritmo del partido y controlando el reloj para acabar imponiéndose.

El conjunto universitario se enfrentará al Hapoel Holon este martes 23 en el Palacio de los Deportes (20.30 horas) en la primera jornada de la Round-16 de la Basketball Champions League.

Primer cuarto

Arrancó el UCAM el partido con novedades en su quinteto al partir de inicio con Todorovic y Troy Caupain. Buscó el conjunto universitario generar juego en el poste alto en ataque, y fue Dylan Ennis el que marcó territorio en su regreso a Gran Canaria al anotar cinco puntos consecutivos (5-5). Después de un arranque con buenas sensaciones, los de Sito Alonso comenzaron a sufrir atrás cuando se descontroló un poco el partido, y apareció Albicy junto a Happ para abrir la primera ventaja (12-5). No obstante, se repuso el conjunto murciano con un Kurucs incisivo en el poste y un triple de Caupain a la contra, que lo igualó todo de nuevo (12-11). Con las rotaciones, al UCAM le costó coger el tono en los dos extremos en la pista y un parcial de 6-0 obligó a Sito Alonso a pararlo (18-11). Un triple de Pelos enfrió la reacción visitante, con Hakanson ya sobre el parqué y Sant-Roos dejando brillantes acciones que se convirtieron en puntos, pero no fue suficiente en un tramo final al que Gran Canaria llegó con ventaja tras un triple de Shurna sobre la bocina del cuarto (27-16).

Segundo cuarto

Sito Alonso intentó cambiar la dinámica con la entrada de un Arturs Kurucs que inició su partido con un triple, al que también secundó otro lanzamiento desde el perímetro convertido por Hakanson (28-24). En un abrir y cerrar de ojos el UCAM se metió de nuevo en el partido, con ocho puntos consecutivos tras un gancho de Radovic, y fue Lakovic el que tuvo que solicitar tiempo mueto (28-26). Logró empatar de nuevo el encuentro un Diagne sin oposición bajo el aro tras una asistencia de Sant-Roos, y Radovic neutralizó otro triple de Albicy (31-31). El capitán universitario cuajó unos brillantes minutos, inspiradísimo en ataque y sólido atrás, pero no fue suficiente ante un Gran Canaria con un 7/10 de acierto desde el perímetro (38-35). Ajustó el equipo local y le costó algo más a los de Sito Alonso, aunque no perdonaron cuando tuvieron la oportunidad de correr (39-38). Los triples de Hakanson y Ennis mantuvieron a rebufo al UCAM al filo del descanso y le permitieron ganar mayor confianza tras el buen momento de su rival en esta distancia (44-44). Pudo marcharse el equipo murciano por delante en esta primera mitad, pero no logró elaborar jugada en su última posesión.

Tercer cuarto

La tercera falta de Sleva marcó el inicio de una segunda mitad en el que todo se mantuvo igualado con el primer intercambio de canastas, y el UCAM logró ponerse por delante por primera vez con dos tiros libres de Todorovic (48-49). Sin embargo, eso provocó encender de nuevo la chispa de un Happ que hizo mucho daño en el poste bajo y lideró un parcial de 5-0 que volteó otra vez el marcador a favor del cuadro canario (53-49). Condicionó también la rotación una antideportiva de Kurucs, fruto de la frustración en la defensa ante Brussino y que obligó a Sito Alonso a dar entrada a Sant-Roos. Se aferraba el UCAM al partido, pero el acierto exterior, esta vez con Slaugther, continuó dando oxígeno al Gran Canaria (60-52). El tiempo muerto de Sito Alonso no provocó el efecto deseado y la distancia se incrementó hasta los 10 puntos. Fue un punto de inflexión en el partido, con un nuevo triple del escolta y que mermó a un UCAM al que por primera vez se le veía superado por el acierto de su rival (67-56). Intentaron reducir los universitarios la renta a tres minutos para cerrar este cuarto pero las imprecisiones y los errores en ataque marcaron esta fase del partido, con otra canasta de Klajic sobre la bocina para poner el punto y final (74-63).

Último cuarto

Un parcial de salida de 0-6 en el inicio del último cuarto dio esperanza al UCAM en el arranque del tramo decisivo y le permitió encarar estos minutos con mayor confianza (74-69). Jaka Lakovic tuvo que pararlo con tiempo muerto, y la experiencia de Bassas entró en juego para tratar de calmar los ánimos. Además, una técnica sobre Sito Alonso por protestar, devolvió todo a su estado anterior a siete del final (77-69). No se movió el marcador en los siguientes dos minutos, lo que fue una mala noticia para un UCAM que perdió a Todorovic al cometer su quinta falta del encuentro. Apostó el técnico universitario por Radovic para desempeñar el rol de pívot en la recta final, pero no había manera de incomodar a un Gran Canaria empeñado en sentenciar su victoria cuanto antes tras un triple de Brussino (82-70). Le pidió un último esfuerzo Sito Alonso a los suyos para tratar de realizar un último arreón que le devolviera la esperanza, pero supo el Gran Canaria gestionar su ventaja y prácticamente no dio opción a la sorpresa (86-75). A dos minutos para el final continuaban los nueve puntos de diferencia en el marcador, pero la inercia positiva del Gran Canaria provocó que el resultado acabase algo más disparado (91-80).