Solo Pedro León, capitán del Real Murcia y salido de la cantera del club grana, podía poner palabras a la grave crisis que se vive en el club murcianista, crisis que se agrava cada semana con los resultados y la mala clasificación, crisis que duele a los aficionados, que no entiende qué está pasando, y crisis que ha llegado a romper completamente el vestuario. Es tan grave la situación, que Pedro León quiso salir ayer a la palestra, pero no lo hizo con excusas ni justificaciones, tampoco con los topicazos que utilizan en cada rueda de prensa sus compañeros. Pedro León puso los puntos sobre las íes, y sobre todo envió un mensaje al club, pidiendo que de una vez se solucionen las salidas de aquellos futbolistas que no quieren seguir vistiendo la camiseta del Real Murcia.

«Soy una persona que siente esto, y quiero ser claro como capitán y como jugador. En la situación en la que estamos, quiero jugadores que quieran estar al 100% en el Real Murcia, con la cabeza aquí», decía el muleño, dejando claro que entiende que haya compañeros que quieran marcharse, porque «yo he sido profesional durante 20 años y he tenido situaciones así. Porque a veces se cuenta más o menos o se es más feliz o menos, y eso hace que no quieran estar aquí. Yo lo entiendo, pero necesito jugadores que quieran estar aquí al cien por cien».

Y es que, por primera vez, en la sala de prensa de Nueva Condomina se definió a la perfección la situación que vive el Real Murcia. Lo que no ha hecho Felipe Moreno ni Javier Recio ni Pablo Alfaro, lo hizo ayer Pedro León, recalcando que «se hizo un proyecto para estar arriba pero las cosas han cambiado evidentemente, y ahora estamos más lejos del play off que del descenso».

«Esta competición es muy igualada y nos podemos ver en una situación con la que nadie contaba», reiteraba, volviendo a insistir que «el que no esté al cien por cien con la cabeza aquí y quiera salir, tanto club como jugador deberían sentarse a hablar y buscar una solución beneficiosa para los dos. Hay que acabar con esto».

«La culpa es de todos»

Pedro León también quiso dejar claro que «la culpa es de todos, de los 25 jugadores y de los 2 entrenadores que han pasado. Todos tenemos la culpa y somos conscientes de ello», una respuesta que repitió al hablar de Pablo Alfaro. El muleño dijo que es el club el «que tiene que valorar la situación» del técnico, añadiendo que «no sé si tiene más o menos confianza», pero insistiendo en que «la culpa es de todos. Sabemos lo que toca, queda una segunda vuelta y tenemos que sacar esto adelante».

«Nos podemos ver abajo»

Y la reacción tiene que empezar este domingo. Los granas reciben al Atlético Baleares y el jugador muleño puso el acento sobre la importancia de ese encuentro. «Es el equipo que marca el descenso. Que nadie se olvide, que esta liga es muy igualada y aquí no hay equipos mejores o peores. Tenemos que ser conscientes de que en dos semanas podemos vernos más abajo que en mitad de la tabla».

Al ser cuestionado sobre si le preocupa que algunos de sus compañeros no estén acostumbrados a lidiar con una situación como esta, Pedro León dijo que «no sé si están acostumbrados o no, tenemos que ser realistas de dónde estamos y ser conscientes de que la realidad es que estamos más cerca del descenso que del play off».

Además, el jugador dejó retratados a aquellos que se han pasado toda una vuelta pidiendo paciencia y diciendo que «si no nos conocíamos o si había que dar tiempo», para señalar que «queda una vuelta y si no nos queremos complicar, hay que estar mentalizados de la realidad de la situación. Por eso he dicho que los jugadores que estén tienen que tener el 100% la cabeza en el Real Murcia. Tenemos que sacar la situación adelante. Y el que no quiera estar aquí, que es lícito porque cada uno tiene sus problemas, que hable con el club y que encuentre una situación beneficiosa».

El muleño niega la bronca que se produjo el domingo en Melilla

A Pedro León también le preguntaron si consideraba que a la plantilla le falta hambre, y el capitán del Real Murcia volvió a ser contundente: «Soy del Murcia y soy murcianista, pero yo no quiero gente que sea del Murcia, yo no quiero gente que sienta el escudo. Eso no es real, yo he estado en el Eibar, el Valladolid o el Levante y no he sentido el escudo. Pero sí he estado al cien por cien con mi cabeza. Luego empieza el mercado y si no tengo mi cabeza ahí, pues hablo con el club para llegar a un acuerdo e irme».

Le tocó a Pedro León dar la cara en la semana más complicada de la temporada del Real Murcia y lo hizo para poner a todos en su sitio, sin embargo, el jugador muleño tuvo la difícil tarea de tener que negar la realidad cuando le preguntaron por lo sucedido en el descanso del choque frente al Melilla. Aunque en ese cuarto de hora se vivió una situación más que tensa, con bronca entre jugadores, tal y como publicó este diario el miércoles, el capitán grana negó que hubiera ocurrido nada, repitiendo la versión que dio Alfaro el mismo domingo. «En el descanso de Melilla el entrenador toma la decisión de cambiar a un jugador por otro, Rodri Ríos por Mariano. Y Manu García siente indisposición porque se mareaba», relataba, intentando dar credibilidad a su discurso al añadir que «si no digo la verdad, dejo mañana mismo de ser capitán del Real Murcia y de jugar al fútbol».

Pese a las palabras de Pedro León ayer y de Alfaro el domingo, la realidad es completamente distinta. Con un vestuario completamente roto, en el que se han creado varios grupos que incluso intentan evitarse la mayoría de las veces. Además, la bronca del domingo en Melilla ha sido uno de los motivos por los que el club haya apartado a Rodri Ríos de los entrenamientos. Tanto el soriano como Guarrotxena siguen negociando para salir. Ambos dejarán de vestir la camiseta grana en este mes, pero en el club están intentando obtener algún beneficio económico para cerrar la salida.