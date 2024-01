El FC Cartagena se enfrenta el próximo domingo a las 14.00 de la tarde al Racing de Santander en El Sardinero y el técnico albinegro, Julián Calero, ha comparecido en rueda de prensa para trasladar sus sensaciones de cara al choque. El entrenador ha admitido que la victoria de la pasada jornada "ha sido un empujón importante" y que ayuda al equipo a encarar la segunda vuelta con "ilusión".

"A todos nos gustan las semanas en las que has ganado el partido porque parece que se ve todo más claro. Eso ayuda a continuar y seguir peleando porque tenemos vida. Vamos a estirar todo lo que podamos para apurar todas nuestras opciones", ha afirmado en primera instancia. "Vamos a intentar acercarnos a la zona de salvación, que no va a ser sencillo", ha añadido.

No estará en el partido Luis Muñoz, a quien le espera una recuperación de cuatro semanas por una rotura fibrilar. A pesar de ello, tiene el equipo recuperaciones e incorporaciones importantes. "Luis Muñoz estará unas semanas de baja. Hemos recuperado a Arnau Solà y esperamos que Arnau Ortíz pueda estar con nosotros. Ya ha entrenado. El resto están todos recuperados. Juan Carlos Real ha entrenado a medias, pero si completa la sesión mañana podrá venir convocado", ha desvelado.

El último fichaje albinegro, Arnau Ortíz, es una de las esperanzas de Julián para remontar el vuelo. "Es un chico con desborde, agilidad, habilidad, con piernas y joven. Queríamos meterle un bocado a la edad de la plantilla y complementar la experiencia con el desparpajo de la gente joven", ha comentado. "Intuyo que nos va a dar muchas cosas porque puede jugar por ambas bandas y golpear con las dos piernas. Tiene cosas que mejorar y nos toca aprovecharlo porque nos aporta cosas que no teníamos en la plantilla", ha concretado.

En cuanto al rival, Julián ha demostrado su preparación del duelo. "Tiene un potencial tremendo del medio hacia arriba. Iñigo Vicente, Peque, Andrés, Lago Junior, Sangalli, Ekain, Arana y ahora han fichado a Baturina. Es un equipo con potencial de play off", ha expresado.

Por último, Julián ha sido cuestionado acerca del mercado de fichajes, sobre el que ha reiterado la dificultad debido al límite salarial. "Los límites están en el tope y hay que dar bajas para que pueda entrar gente". ha admitido. En ese contexto espera el técnico a Josema Sánchez, aunque no se ha querido mojar con la cercana incorporación del futbolista ilorcitano. "No sé cómo están las operaciones porque no entro en ese tema, pero tenemos dos posibilidades: fichar un central que pueda jugar en el lateral derecho con el que matas dos pájaros de un tiro, o un central izquierdo y otro lateral derecho también", ha concluido el preparador.