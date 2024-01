La cuesta de enero cada vez parece más empinada para el Real Murcia. En un mes marcado en el calendario por la apertura de la segunda ventana de fichajes de la temporada, un mercado invernal que el club iba a aprovechar para retocar la plantilla en busca de recortar su distancia con la parte alta de la clasificación, el vestuario grana se ha convertido en un polvorín a escasos días de iniciar la segunda vuelta en Primera Federación. Si el pasado jueves fue Pedro León, el capitán del Real Murcia, el que advirtió en el lío clasificatorio en el que se encuentra actualmente el conjunto murciano, más cerca del descenso que de los puestos de cabeza, y algunos casos de futbolistas con los pensamientos más fuera que dentro de la entidad, este viernes ha sido el entrenador Pablo Alfaro el que ha vuelto a airear la insostenible situación por la que se atraviesa desde hace unos días dentro del club.

"Una cosa que me ocupa y me preocupa, aunque es más a medio plazo, es la de sanear el vestuario. Extirpar el cáncer y las metástasis. Como máximo responsable que soy de la parcela técnica no voy a consentir que nadie enmierde el trabajo, que nadie falte el respeto a los compañeros, a los técnicos, al proyecto ni al club. Entiendo muchas situaciones en el fútbol, porque llevo muchos años como jugador y entrenador, y he visto muchas cosas. Pero hay situaciones por las que no paso", ha advertido Pablo Alfaro en su encuentro ante los medios de comunicación antes de enfrentarse este domingo (12.00 horas) al Atlético Baleares en Nueva Condomina.

Sacar el bisturí

"Este asunto hay que solucionarlo, porque lógicamente es algo que lo va debilitando todo. Mi obligación es proteger a los futbolistas que están comprometidos con el equipo, y que quieren trabajar y entrenar para que el Real Murcia vaya hacia adelante. Los jugadores ya lo saben. Cuando ya se ha puesto la medicación, se han puesto las soluciones, y hay personas que no les interesa esto... pues lógicamente hay que sacar el bisturí y hacer una cirugía. Eso es mi responsabilidad y tanto en el club como en el vestuario ya lo saben", ha añadido el técnico aragonés.

RUEDA DE PRENSA | 🎤 Las declaraciones de 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗔𝗹𝗳𝗮𝗿𝗼 en la previa de la J20 vs @atleticbalears #RealMurciaAtBaleares pic.twitter.com/l9uV1viOhe — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 19 de enero de 2024

Jugadores comprometidos

"El partido de este domingo se afronta con la máxima ilusión y poder dar la mejor versión que podamos. Queda la mitad del calendario, hay tiempo para muchas cosas si ponemos soluciones, y hay otro tiempo que no va a volver. Pero lo afronto con optimismo, ilusión y responsabilidad. El mensaje que quiero lanzar a los aficionados que están sufriendo es que el domingo todos los convocados que van a estar sobre el césped o en el banquillo van a ser jugadores que quieran estar comprometidos por este escudo y este proyecto. El que esté dudoso o negociando otros intereses no va a venir. Probablemente tenga qeu tirar de algún chico más del filial, pero no me importa en absoluto. Solo quiero jugadores responsables y que tengan la mente clara de que quieren los tres puntos con el Real Murcia", comentó Alfaro.

Pedro León, muy educado

Sobre la comparecencia de Pedro León el pasado jueves, el técnico del Real Murcia respaldó al capitán. "Salió a dar su visión de la situación, y yo como entrenador y máximo responsable la corroboro al cien por cien. Dio en las teclas que hay que dar, es alguien que tiene una experiencia y un criterio para poder lo que definió. Fue demasiado educado, demasiado correcto. Tiene esa personalidad, fue demasiado educado para las situaciones que se pueden estar viviendo", dijo Alfaro.

El descanso en Melilla

En esta mismo sentido, Pablo Alfaro también ofreció su versión sobre lo ocurrido en el vestuario durante el descanso del último partido ante el Melilla en el Álvarez Claro. "Lo que sucede es que nosotros tenemos la desgracia de perder por lesión a un jugador como Imanol en el minuto 22 y tenemos que hacer un cambio. Nos vamos al descanso y allí Manu García, nuestro portero, tiene que ser atendido por los médicos y quería aguantar unos minutos más. Pero no podíamos hacerlo porque nos arriesgábamos a perder otra ventana de cambios. El cambio de Manu fue por razón médica y el de Rodri Ríos por técnicas, porque pensaba que no nos estaba dando lo que pensábamos que no podía dar. Eso fue lo que sucedió, el capitán fue muy claro y os cuento la verdad, porque si no fuera así os estaría mintiendo. Que quede muy claro. Desconozco los intereses o las filtraciones por las que salen otras cosas, pero es algo que tenemos que aclarar por el bien del equipo porque ya hay bastante para que tengamos que estar con estas cosas", aseveró Alfaro.