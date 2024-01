Vive el Real Murcia en pleno incendio. A la falta de resultados y la mala clasificación se ha unido la crisis que afecta al vestuario, con malas relaciones entre jugadores, con futbolistas que quieren salir y con un entrenador que ha agravado las cosas en apenas dos meses. Este jueves, Pedro León, capitán del equipo, ha comparecido en rueda de prensa para dar un golpe sobre la mesa y hablar por fin de la realidad, insistiendo en lo cerca que está el equipo de meterse en el lío del descenso. Aquí pueden leer lo que ha dicho el muleño en rueda de prensa.

"QUIERO JUGADORES QUE QUIERAN ESTAR AL 100"

No es situación con la que contábamos. Teníamos un proyecto para estar arriba, pero la cosa ha cambiado. Ahora estamos más lejos del play off que del descenso. Soy una persona que siente esto y quiero ser claro como capitán y como jugador. Quiero jugadores que quieran estar al 100% en el Real Murcia, con la cabeza en el Real Murcia. Puedo entender algunas situaciones, que haya jugadores que no quieran estar aquí, porque yo llevo 20 años de jugador y también lo he vivido, pero necesito jugadores que quieran estar aquí al 100%. Estamos en una situación con la que no se contaba al principio de liga. Estamos en una competición muy igualada y nos podemos ver en una situación con la que no contábamos. El que no esté 100% con la cabeza aquí y quiera salir, tanto club como jugador tienen que sentarse y buscar una solución beneficiosa.

BRONCA EL DOMINGO

Si no digo la verdad mañana dejo la capitanía y dejo de jugar al fútbol. En el descanso de Melilla, el entrenador toma la decisión de cambiar a Rodri Ríos por Mariano, mientras que Manu García siente una indisposición. Si pasa algo más de eso dejo capitanía y de ser jugador.

TEMPORADA MÁS DIFÍCIL

Todos saben lo que siento y la ilusión que vine de estar aquí. El año pasado fue una temporada ilusionante. Luchamos por estar arriba, aunque al final no terminó como esperábamos. Pero solo hay que ver a la afición reconociendo nuestro esfuerzo en el último partido. Este año, después de 20 años como profesional, por sentimiento, por proyecto, por la forma en la que se está dando todo, es mi temporada más difícil. Pero queda toda una segunda vuelta y el que quiera quedarse tiene que estar con la cabeza 100% aquí. Y el que quiera irse que busque una solución con el club. El vestuario es consciente de la situación. Aquí la culpa no es de algo concreto, la culpa es de 25 jugadores y 2 entrenadores. El domingo tenemos un partido importante, con el equipo que marca el descenso. Si no ganamos, podemos vernos en dos semanas más abajo que en mitad de la tabla.

"MÁS CERCA DEL DESCENSO QUE DEL PLAY OFF"

No sé si mis compañeros están acostumbrados a situaciones de estas. Yo llevo toda mi vida en el fútbol profesional, y cuando el año pasado llegué aquí, me decían de algunas plantillas que iban a ascender y luego descendieron. Hay que ser realistas y saber dónde estamos. Conscientes de que la realidad es que estamos más cerca del descenso que del play off. Al principio decían que si no nos conocíamos, que si hacía falta tiempo, pero la realidad es esta.

"25 JUGADORES Y 2 ENTRENADORES CULPABLES"

Tenemos que ir hacia delante y necesitamos a gente que esté con la cabeza 100% en el Real Murcia. Los que no estén que hablen con el club y lo solucionen.

Yo no tengo que valorar la confianza del club en Alfaro. Solo te digo que aquí no hay un solo culpable. Los culpables somos 25 jugadores y dos entrenadores. A partir de ahí sabemos lo que nos toca. Hay que sacar esto hacia adelante.

"NO QUIERO GENTE QUE SIENTA EL ESCUDO"

Yo soy de Murcia y murcianista. Pero no quiero gente que sienta el escudo. Yo he estado en Eibar, Valladolid, Levante, y no he sentido el escudo. Pero mi cabeza estaba allí. Luego, cuando llega el verano, si te quieres ir pues hablas con el club y ya está. Eso es lo que quiero aquí.

"SITUACIÓN COMPLICADA QUE HAY QUE SABER MANEJAR"

La situación afecta, porque los resultados no se dan y los objetivos no se cumplen. No estamos jugando como se esperaba. Si supiera lo que está pasando, iba al vestuario, lo solucionábamos y el domingo ganábamos. Pero estamos en una situación complicada que hay que saber manejar. Faltan puntos y tenemos que mentalizarnos en mejorar. Nos enfrentamos al equipo que marca el descenso. Y debemos saber que evitar el descenso es nuestra realidad.