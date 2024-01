El UCAM Murcia se ha puesto las pilas en este mercado invernal, llevando ya 2 nuevas incorporaciones y la espera de posibles llegadas. Fran Callejón ha sido el último refuerzo del club, y ayer presentaron al primer fichaje de esta ventana, Toni García, que ya debutó el pasado domingo en la derrota en casa frente al Marbella.

Se alargará el mercado hasta finales de enero y como bien comunicó ayer el director deportivo del UCAM, Miguel Linares, todavía quedan movimientos por hacer. «Posiblemente llegue alguna incorporación más, además de que también puede que haya salidas».

El club tiene que mejorar ciertas posiciones donde sufre carencias, para poder seguir soñando con los play off, que cada vez se ven más cuesta arriba y después de encadenar dos derrotas consecutivas.

Toni García fue el primero en llegar en esta ventana, procedente del Logroñes, y que ya tuvo sus primeros minutos en el UCAM Murcia-Marbella del pasado domingo. «Toni viene a subir el nivel de la plantilla, a acercarnos a cumplir nuestro objetivo, y viene con la mira puesta en los play off y en el ascenso que tanto necesitamos», comentó Miguel Linares.

Toni García se ha arriesgado viniendo al UCAM Murcia, ya que se ha bajado una categoría:«He apostado por este equipo y jugar en una división menor, porque sé la ambición de este equipo, siempre me han hablado muy bien de él, y vengo a cumplir todos los objetivos», comentó el nuevo jugador universitario.

«Llevo escasas 48, 72 horas, pero he visto un vestuario muy sano. Los resultados no llegan, esto es fútbol, pero el ambiente es bueno, la intensidad en el trabajo es alta, y las cosas van a salir», comentó Toni García.

Le preguntaron por sus sensaciones sobre el terreno de juego el pasado domingo, por si había sentido nervios por tener que demostrar que viene de una categoría por encima. «No, ansiedad no, había recién llegado, pero ya me iréis conociendo sobre el césped, pero me vi con buenas sensaciones, pero siempre se puede dar más, voy a ir rindiendo cada vez más, y no voy a obsesionarme con el gol porque eso llegará, y si te centras en eso, solo te lleva al error», dijo García.

A 6 puntos se encuentra el UCAM Murcia de los puestos de play off, a priori parece complicado llegar, y menos después de perder dos partidos seguidos, pero Toni García no tiene ese pensamiento. «Yo estoy mirando en la semana que viene, pero es cierto, que si no lo hubiera visto claro que se puede lograr el objetivo, no estaría aquí, y voy a dar todo de mí para que se cumpla».