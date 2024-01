Se alimenta la narrativa emocional del fútbol, como la de cualquier deporte de masas, de rivalidades construidas a fuego lento, pero constante, con marcados antagonismos que potencien el posicionamiento, que lo alienten y lo refuercen a cada nuevo episodio del choque dual en cuestión. Atlético y Real Madrid corresponden fielmente al prototipo de duelo al sol, más de un siglo de derbis madrileños de mil texturas y sabores diferentes les avalan. Y ahora, avanzado ya el siglo XXI, dos hombres prolongan y personalizan esta rivalidad, conforman incluso un esqueje de la misma.

Diego Pablo Simeone y Carlo Ancelotti, dos entrenadores ya anclados en la historia y la idiosincrasia de ambos clubes, han convertido sus enfrentamientos en un clásico del fútbol español y europeo en los últimos años. Una saga que en este mes añade tres nuevos capítulos. El primero, ya se sabe, se resolvió con victoria blanca en la prórroga de la semifinal de la Supercopa, que acabó levantando el Madrid. El tercero será el compromiso liguero del Bernabéu, el 4 de febrero. Y antes, esta noche, uno de los dos, Real Madrid o Atlético, Ancelotti o Simeone, quedará apeado de la Copa del Rey en octavos de final.

Desde los 90 en Italia

Se conocen desde los años 90, cuando el ahora rojiblanco vivía su plenitud como futbolista en el Inter y la Lazio y el ahora madridista veía florecer su carrera como técnico en el Parma y la Juventus. Caminos que se separaron posteriormente hasta encontrar un reencuentro en dos fases en Madrid, primero entre 2013 y 2015, el segundo el actual, el que arrancó en 2021 con el regreso de Carletto al banquillo del Bernabéu.

El balance en sus derbis madrileño, tan igualado, potencia la perfección de la rivalidad. Nueve victorias adornan a Ancelotti por ocho de Simeone, con cinco empates. La semifinal de la Supercopa, disputada el miércoles de la semana pasada, desempató un historial que se había igualado con la victoria rojiblanca en el derbi liguero del Metropolitano, en la que sigue siendo la única derrota (3-1) del Real Madrid en lo que va de temporada.

Pesa mucho más, no obstante, el recuerdo reciente de Riad, con triunfo madridista en la prórroga (5-3). Pasó el Madrid a la final, en la que ganó un título que no será honrado esta noche en el Metropolitano con el otrora tradicional pasillo de honor a los campeones. "No cambia mi opinión de la vez pasada, hay un gran respeto al entrenador y a los futbolistas, pero siempre está primero nuestra gente, el respeto a ellos es lo primero", argumentó ayer Simeone, recordando que el Atlético tampoco le hizo pasillo a su eterno rival en mayo de 2022, después de que el Madrid ganara LaLiga.

Elogios de Ancelotti a Vinicius

"Cada uno hace lo que le da gana. Respeto la decisión de cada club, me parece perfecto. No le doy mucha importancia a lo que el Atlético no nos haga pasillo. Cuando nos toque a nosotros, decidiremos lo mejor para nosotros", explicó, casi al mismo tiempo, Ancelotti, que restó hierro a la polémica, como tiende a hacer siempre el italiano.

Aprovechó también Carletto para ensalzar a Vinicius. Y no tanto por sus tres goles contra el Barcelona, que también, como para valorar que fuera humilde tras el partido para reconocer que se había equivocado con algunos de sus gestos, excesivos ante un partido más que resuelto: "Me ha gustado más lo que ha dicho tras el partido en la final de la Supercopa que los tres goles que marcó".

El Madrid solo tiene las bajas de larga duración de Courtois, Alaba y Militao. Rodrygo, que ha estado entre algodones, podrá jugar, aunque es probable que empiece en el banquillo. El portero, en principio, será Lunin, según dijo el entrenador.

En el Atlético, se espera la presencia de todos los jugadores, salvo Reinildo y Lemar, a expensas de las dudas de Depay y Barrios, quienes parece que estarán disponibles para un nuevo episodio del enfrentamiento entre Simeone y Ancelotti.