Cuatro meses después de su última comparecencia pública, Manolo Breis volvió a atender a los medios de comunicación en la sala de prensa del Cartagonova. Lo hizo con motivo de la presentación de Andy Rodríguez como jugador del FC Cartagena, una presentación que llega convenientemente tras su gran debut frente al Villarreal B y en la que el directivo tuvo que hacer frente a todas las cuestiones relativas al presente mercado. No rehuyó ninguna y explicó lo «jodido» y «fastidiado» que está el límite salarial con el que el club pretende completar la plantilla.

El primer concepto que sopesó el directivo tuvo que ver con la situación deportiva. «Cuando estás en la posición en la que estamos nosotros, no somos igual de atractivos que en mercados anteriores», comentó. Es por eso que el club ha cambiado «el perfil de jugador» que busca para luchar por la permanencia. «Buscamos un jugador con hambre, que no tenga miedo a nada, sabiendo que no somos un club potente», remarcó Manolo.

Pero no solo la situación deportiva marca los tiempos. También la económica. «La economía del club está jodida. Está fastidiada como la de otros 18 o 19 equipos que han superado su límite salarial», manifestó. «Tenemos el límite salarial prácticamente gastado. Salvo que consigamos ingresos importantes, tendremos que sacar jugadores para meter futbolistas», añadió.

Algunas de esas salidas ya se han producido, aunque se espera una más. «Antes de Navidad le comentamos a David [Ferreiro] cuál era su situación en el equipo. Optamos por la salida del jugador y nos encontramos negociando su rescisión de contrato. Esperamos que en los próximos días las dos partes podamos llegar a un acuerdo», expresó.

Con la salida de Ferreiro muy cerca, el club ya mira próximas incorporaciones. Por el extremo llegará otro: el exmurcianista Arnau Ortiz. «Es un jugador que tenemos bastante avanzado. No me gusta decir que esta cerrada, pero es un jugador que está avanzado y ojalá pronto lo podamos hacer oficial», desveló Breis. Además, comentó el directivo las necesidades concretas del equipo. «Buscamos completar la plantilla. Queremos gente que nos ayude en la parte de arriba y completar el lateral derecho», aseguró. También informó Breis que «no buscamos portero, aunque ha habido ofrecimientos». Todo ello, después del rumor que situó a Alfonso Herrero en la rambla de Benipila.

Aunque pueda parecer descabellado por la mala situación clasificatoria del equipo, también llegan ofertas a las oficinas del Cartagonova. «También estamos recibiendo interés de muchos clubes por algunos de nuestros jugadores». Uno de ellos es Isak Jansson, quien tiene sobre la mesa «ofertas de Suecia, Noruega o Chipre», aunque el club quiere que siga. «Si hay una oferta irrechazable, la tendremos que valorar, pero la idea es que siga con nosotros», aseveró.

Con el límite «temblando», Breis respalda a la plantilla actual. «Los mejores refuerzos son los jugadores que tenemos en la plantilla. Va a ser difícil firmar jugadores de más nivel de los que tenemos. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras prestaciones hasta el momento y conseguir los puntos necesarios», manifestó para concluir su intervención.

Andy: «Es un reto, pero el premio es tremendo»

El centrocampista Andy Rodríguez, único fichaje hasta el momento del FC Cartagena en el mercado de invierno, fue presentado ayer ante los medios de comunicación para expresar sus primeras palabras como albinegro. Sobre su gran debut con el equipo, Andy confirmó las «ganas» que tenía de comenzar. «Cuando vienes con ganas e ilusión pueden pasar cosas buenas. Para mí, lo más importante es que el equipo ganó», expresó.

Aunque acumulaba mucho tiempo sin competir tras una grave lesión en el Burgos, Andy no ha perdido el tiempo. «No me he perdido ninguna sesión de entrenamiento desde pretemporada y he compensado esa falta de minutos con grandes profesionales que me han hecho llegar en la mejor forma posible», aseguró. «Tengo que dar mucho más y puedo dar mucho más. Trabajaré todas las semanas para estar preparado para lo que venga. Físicamente y mentalmente me encuentro muy bien. Me falta ritmo de competición con balón, pero me encuentro bien», añadió el de Almuñécar.

El jugador ya pudo mostrar sus grandes dotes a balón parado en la primera oportunidad con el Cartagena y así explicó su confianza. «Julián me ha dado protagonismo en el balón parado desde Burgos y se me ha dado bien. Hay días en los que estás más fino y otros menos, pero la estrategia es muy importante», dijo.

Por último, el centrocampista dejó clara su intención de ayudar al equipo a lograr la permanencia. «Viendo la plantilla que tenemos, es sorprendente que estemos tan abajo porque hay grandes futbolistas y conociendo al mister, sé que la plantilla no se va a dejar ir. Es un reto grande, pero si lo conseguimos el premio va a ser tremendo», concluyó.