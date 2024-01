El UCAM Murcia CB se enfrentará al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. El duelo se jugará en la apertura del torneo que se disputará en Málaga, el jueves 15 de febrero a las seis de la tarde.

El resto de eliminatorias son Unicaja Málaga-Lenovo Tenerife, Dreamland Gran Canaria-Valencia Basket y Barça-BAXI Manresa.

El conjunto universitario se reencontrará, por tanto, con el equipo al que ganó el pasado domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia.

El Real Madrid, que ha ganado el trofeo en 28 ocasiones, no triunfa en la Copa del Rey desde 2020 y no ha caído en unos cuartos de final desde hace once años. Para los universitarios es la tercera participación, una de ella como anfitrión, en 1996, donde fue semifinalista, y la otra en 2022 en Granada, donde alcanzó las semifinales después de derrotar el Valencia Basket en cuartos de final.