El estado de ánimo lo es todo en el fútbol y en una situación como la del FC Cartagena se muestra casi en cada encuentro. Ni rastro hubo en la primera parte del equipo que plantó cara estoicamente al Valencia en Copa, pero se superó el cuadro cartagenero en la segunda para remontar al Villarreal B, un rival directo por la permanencia, en el momento más complicado.

El descanso cambió la actitud del Cartagena y un gol de penalti de Alfredo Ortuño recompensó su valentía de ir a por el partido. La parroquia albinegra se unió a su equipo desde la grada y un golpe de suerte -buscada con mucha intención desde el córner- adelantó al equipo. Con una convicción total llegó el tercero a la contra de Narváez y por puro valor cayó el cuarto de Alarcón. El Cartagena cambia su suerte con su actitud y sale del último puesto con una fiesta de goles albinegra.

Dio comienzo el encuentro y el equipo que a punto estuvo de dar la campanada en Copa del Rey no apareció por ningún sitio. No pareció sentir el cuadro albinegro la necesidad imperiosa de ganar a un rival directo por la salvación como lo es el Villarreal B por su intensidad en los duelos, su actitud sobre el campo ni por el acierto, que demostró poca concentración en el partido. Durante la primera mitad, todo el peligro llegó por parte de los visitantes mientras los delanteros albinegros a penas entraron en juego.

Ya en el cuarto minuto tuvo que despejar de chilena Gonzalo Verdú un gran centro desde la izquierda en el corazón del área y sesenta segundos después fue Javi Ontiveros el que avisó con un disparo desde lejos que se fue alto tras una pérdida del Cartagena en campo propio, una circunstancia que fue, por desgracia, constante. El extremo izquierdo del Villarreal B se enfrentó a Iván Calero en los primeros compases y fue el gran productor de peligro con mucha movilidad desde la banda hacia el centro.

Al cuarto de hora, estuvo cerca de adelantarse en el marcador el equipo de Miguel Álvarez con una jugada ensayada de falta al segundo palo que Lanchi devolvió al centro del área, pero la defensa estuvo al quite. Rodrigo Alonso también se convirtió en un dolor de muelas con reiterados centros al área que no encontraron rematador.

Intentó el Cartagena presionar arriba, pero la salida de balón del filial amarillo superó las líneas albinegras con facilidad. De córner y después de más de veinte minutos llegó el primer remate cartagenero, de Alcalá, a centro de un Andy que se encargó del balón parado en su debut con el equipo.

Volvió a avisar el Villarreal por mediación de Jorge Pascual. Dejó pasar el delantero un pase raso sobre la banda y rompió a Gonzalo Verdú con el movimiento. En carrera, llegó a la frontal y disparó buscando el palo largo, pero su balón se marchó ligeramente alto. A continuación, y para aumentar las malas sensaciones albinegras, Luis Muñoz cayó lesionado llevando su mano a la parte posterior del muslo izquierdo después de un esprint a la media hora de juego.

Narváez entró para sustituir al malagueño y se colocó en la derecha desplazando a Ayllón a la izquierda. Poco después y sin reacción alguna de los locales a las circunstancias, llegó el tanto del conjunto castellonense de penalti. Atacaba el Cartagena cuando perdió la pelota cerca del área rival sin terminar jugada, Jairo presionó fuera de zona y dejó espacio a su espalda para que lo aprovechara Ontiveros con un balón medido a la carrera de Forés. El delantero evidenció la falta de velocidad de Verdú y se plantó sólo ante Marc, que lo arrolló de forma temeraria para cometer penalti. Ontiveros la puso dentro sin complicación para el 0 a 1 en el minuto 38.

Antes de llegar al descanso, un buen Andy intentó igualar la balanza de peligro con dos ocasiones que levantaron el ánimo de su nuevo equipo. Una de cabeza fuera y otra de falta directa que casi pone el empate con un balón que se estrelló en la madera. Tras cinco minutos de descuento, el colegiado señaló la marcha a vestuarios y con ella llegó la transformación albinegra.

La reanudación trajo a un Villarreal B despreocupado debido a su renta y a un Cartagena con otra actitud que le puso más cerca de la portería contraria. En el primer saque de esquina del segundo acto casi empata Ortuño con el pecho tras cruzarse a un remate de Musto que encaraba dirección a portería sin demasiada potencia y diez minutos después de la vuelta cambió la suerte de los locales: un centro sin peligro desde el costado zurdo se le escurrió a Iker Álvarez que, además, pisó a Iván Ayllón para cometer penalti. Ortuño asumió la responsabilidad para fusilar al meta con un golazo para el 1 a 1.

El tanto despertó definitivamente al equipo y a la afición, que se volcaron sobre los amarillos. Las jugadas de ataque, cada vez más frecuentes, terminaron en el banderín de córner para los peligrosísimos centros de Andy que amenazaban al Villarreal. En uno de ellos, a veinte minutos del final, llegó el gol que puso por delante al Cartagena: el nuevo futbolista de Calero puso un balón con música que superó el primer palo, cayó en el centro del área y golpeó en la pierna de Alberto del Moral para colarse en su propia portería poniendo el 2 a 1.

El estado de locura se instaló en el Cartagonova tres minutos después cuando, con un Villarreal B volcado, el equipo de Julián Calero realizó una contra perfecta para hacer el 3 a 1. Jairo recuperó en su área y llevó la pelota controlada en velocidad hasta la frontal amarilla. Midió a la perfección el canario la carrera de Narváez a su izquierda y esperó que cortara con su desmarque hacia dentro para filtrar un pase perfecto que el colombiano sólo tuvo que empujar ante Álvarez para casi sentenciar el duelo.

La sentencia definitiva llegó de nuevo desde la esquina y de nuevo gracias al pie de Andy Rodríguez, que la puso al primer palo donde Alcalá peinó de cabeza. La pelota quedó franca para el golpeo de volea de Alarcón, que la reventó poniendo el 4 a 1 en el 82. En el tramo final, el Cartagena presionó arriba para asegurar la importante victoria que le saca del último puesto y le coloca con 18 puntos, a cinco de la salvación que marca el Huesca con 23.

Calero: "Tengo la sensación de haber salvado una bola de partido"

El entrenador del FC Cartagena, Julián Calero, compareció en rueda de prensa tras la victoria de su equipo. «Cuando estás sufriendo tanto y tienes una alegría, hay que disfrutar. A veces no celebramos cosas por protegernos, porque luego se puede volver en contra, pero hay que celebrar las cosas y cuando vengan mal dadas, te aguantas», afirmó en primera instancia tras celebrar con los suyos en el césped.

«Era para celebrarlo, porque tengo la sensación de haber salvado una bola de partido y de haber salido de una situación muy complicada. Hemos ganado este set, pero nos queda mucho por delante», matizó. El técnico manifestó que el equipo tiene que «tirar» con lo mostrado ayer hasta el final de temporada. «Con el espiritu de superación que hemos mostrado en la segunda parte, tenemos que tirar hasta donde nos dé», dijo.

No quiso personalizar Calero la victoria en un único futbolsita y recordó el magnífico partido del grupo al completo. «Ha sido el empuje de todos, cada uno ha puesto un granito de arena. Jairo y Calero en los laterales han estado muy bien, Andy en el balón parado, los mediocentros han mejorado mucho y a eso se une el gol del empate y que los demás vienen de forma continua, lo que nos ha dado tranquilidad», aseguró.

Sobre la polémica entre Ontiveros y la grada del Cartagonova, Julián afirmó que la actitud del jugador no le parece de buen gusto. «Creo que el gesto que ha hecho al público no está bien y además no le hace falta. Hacer eso ha sido una ayuda porque se tira al público encima y nos mete en el partido», desveló.

Por último, Calero elogió el debut de Andy Rodríguez. «Yo sé lo que fichamos con Andy y sé que le faltaba ritmo. Lo va a ir cogiendo con partidos y entrenamientos, pero sí me esperaba que nos ayudara mucho», expresó sobre un futbolista que, según él, «tiene mucho más de lo que ha mostrado hoy», concluyó.