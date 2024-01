A entrenador nuevo no hubo victoria segura. El Racing Cartagena Mar Menor volvió a tirar por la borda otro partido ante su afición, y ya van unos cuantos este curso. Después de una semana convulsa marcada por el sorpresivo despido de Javi Motos y la mala situación institucional, el césped no dio tregua. Guille Gómez, segundo hasta hace unos días de Motos, no encontró la tecla para amarrar la victoria el Gómez Meseguer.

La escuadra cartagenera repitió su vicio más recurrente. El Racing generó, incomodó y, como suele ser habitual, no marcó. El Antoniano, instalado en puestos de descenso, derrotó a los locales gracias a un tanto de Barrios mediada la segunda parte. Y lo cierto es que los andaluces gozaron de otras buenas, que no cuantiosas, acciones peligrosas. Rivero mandó al travesaño un derechazo desde fuera del área en los primeros minutos. Pocas más apariciones tuvo el cuadro lebrijano frente al monólogo local. Jesús Carrillo se echó el equipo a la espalda en el primer acto con su electricidad partiendo desde el flanco diestro. El Racing llegaba, pero faltaba la guinda. Montejo pudo desequilibrar el electrónico con un cabezazo desviado rematando un centro de Migue Marín. El siguiente acto fue un calco del primero, aunque con una segunda línea más activa. Sin embargo, fueron los sevillanos los que golpearon primero. Barrios remató con la testa un centro desde la banda diestra completando una transición tan efectiva como rápida. Se atascó el Racing Cartagena, y ni con Raúl González o Peque reforzando el ataque hubo reacción. Preocupantes síntomas de un equipo que se mantiene como el menos goleador de todo el grupo IV de Segunda RFEF con tan solo doce tantos a favor. Con esta nueva derrota, el combinado racinguista se aleja peligrosamente de la zona de promoción y se asoma a la parte baja de la tabla sin la opción momentánea de poder reforzar la plantilla.