El Fútbol Club Cartagena cuenta las horas para el primer choque liguero del 2024, y además con cartel de crucial. Los albinegros enfrentan un partido que bien puede ser tomado como decisivo en cuanto a sus opciones para volver a meterse en el pelotón de equipos que luchan por la salvación. En este caso se verán las caras con el Villarreal B. El filial groguet ocupa la decimoséptima plaza y se presenta como una de las oportunidades claras para el Cartagena de arañar puntos a la zona de permanencia en Segunda División.

En la previa de este choque, que tendrá lugar en el Estadio Municipal Cartagonova mañana domingo a las 16.15 de la tarde, habló Julián Calero, comandante del barco cartagenerista. El técnico de Parla se mostró optimista y con muchas ganas de que sus jugadores muestren una cara totalmente distinta a la de final de año.

En cuanto al estado del equipo, Calero expresó optimismo después del enfrentamiento ante el Valencia en Copa del Rey: «Los chicos han vuelto muy bien de vacaciones. El otro día, ante el Valencia competimos muy bien y eso nos ha venido también bien para recuperar confianza y seguridad de que haciendo las cosas así, podemos competir. Ante el Villarreal tendremos un partido muy importante».

En relación a cómo se afronta un mes tan turbulento como el de enero, el entrenador albinegro reconoció dificultades. «El mes de enero es un periodo complicado por el tema del mercado. Se producen situaciones de intereses personales de algunos jugadores y hace que los equipos no puedan estar con el tiro bien centrado», comentó el madrileño. Por suerte, dentro del plantel cartagenero «los chicos han venido muy bien, creo que están en el sitio adecuado. Nosotros lo que tenemos que estar es motivadísimos, intentar competir bien y ver si somos capaces de meternos en el pelotón de la gente que va a intentar salvarse», opinó el técnico albinegro.

Al ser preguntado por uno de los temas de moda en el mundo del fútbol como es el ‘unocerismo’, el entrenador del cuadro cartagenero fue honesto y realista: «Todo lo que sea ganar sería fantástico. Me da igual si es uno a cero, cuatro a tres o dos a uno. Todo lo que sea ganar en el fútbol es muy complicado. Todos queremos tener la posesión, marcar muchos goles, jugar bien y bonito, pero eso se consigue tan pocas veces y en las circunstancias en las que está un equipo como el nuestro, menos todavía. Lo que pienso es en como optimizo y potencio a mis jugadores para intentar competir y lograr la victoria», reiteró.

Cartagena nunca se rinde

Las palabras de Calero resuenan como un himno de resistencia entre la afición tras cada ocasión en la que el técnico comparece ante los medios. En esta ocasión, el de Parla no iba a perder la oportunidad de volver a alentar a la masa social blanquinegra mediante un recordatorio de que, más allá de las estadísticas y clasificaciones, el espíritu de un equipo, ciudad y entorno puede cambiar el curso de su destino. «Queremos demostrarle a la categoría que el Cartagena no se va a rendir, porque Cartagena no se rinde, como he oído muchas veces como lema. Lo llevo clavado. Cartagena no se rinde, ni se va a rendir. Ganar al Villarreal sería muy importante para meter a todo el mundo», concluyó Julián la rueda de prensa previa al duelo contra el filial amarillo, cuarenta y ocho horas antes de un partido que puede marcar el devenir del club cartagenerista en la categoría de plata del fútbol español.