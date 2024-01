No hay un día en el que la enfermería del Fútbol Club Cartagena permanezca vacía y cerrada al público. Los jugadores albinegros van rotando su entrada y salida, pero nunca dejan libres todas las camillas. Los fisioterapeutas y rehabilitadores del club no dan a basto y es que el club del Cartagonova ha sufrido y sigue sufriendo una auténtica plaga de lesiones que limitan en gran medida su capacidad. El parón navideño no ha servido para reagrupar al pelotón: a pesar de algunas recuperaciones importantes, los de Julián Calero siguen cayendo.

Despidió 2023 el Cartagena con la dura derrota frente al Huesca en El Alcoraz. Además de las dudas en su juego, arrastró el equipo varias bajas en su plantilla para terminar la primera vuelta. No estuvieron en esa última jornada Kiko Olivas ni Arnau Solà, quienes llevaban fuera desde finales del mes de noviembre; además de David Ferreiro y Juanjo Narváez, que se ausentaron en los dos últimos compromisos ligueros; Juan Carlos Real, que sufrió un esguince de tobillo en el penúltimo encuentro; y Alfredo Ortuño, que tuvo una lesión muscular durante la última semana de entrenamientos. Los 17 días que separaban el choque de la vigésimo primera jornada y el encuentro copero parecían un tiempo más que suficiente para la recuperación de varios actores principales en el juego cartagenerista, sin embargo, no fue así. Alfredo Ortuño, Kiko Olivas y Juanjo Narváez obtuvieron el alta médica y el visto bueno del cuerpo técnico para su participación frente al Valencia, no obstante, el plan no salió como debía. El técnico madrileño contaba con una versión de Narváez mucho más preparada, pero se encontró con otra realidad. El colombiano se resintió de su lesión durante el calentamiento del partido y tuvo que retirarse a los vestuarios antes del pitido inicial dejando su puesto en el once a un Alfredo Ortuño que no había entrado en primera instancia. Por caprichos del destino, fue el yeclano quien terminó marcando pocos minutos después del inicio. Por suerte para el Cartagena, Ortuño aguantó bien sobre el terreno de juego y demostró estar completamente recuperado, sumando 66 minutos. Aunque la situación del punta fue obligada, más cauto fue Calero con Kiko Olivas. El malagueño alterna lesiones con periodos de disponibilidad desde su llegada a Cartagena y el entrenador lo está mimando para disponer de su calidad en más encuentros. Contra el cuadro ché jugó 25 minutos con la intención de coger ritmo de nuevo. Eso no fue todo en el primer partido del año, sino que también terminó abandonando el terreno de juego con molestias Gonzalo Verdú. Pasada la hora de juego, el central notó dolor en la parte posterior de su muzlo izquierdo tras una jugada rutinaria y no pudo continuar. El saldo del equipo, después de tres regresos, casi termina en negativo después de otras dos nuevas lesiones. Por otro lado, se espera la incorporación de Andy Rodríguez esta semana junto al regreso de Juan Carlos Real esta semana cuando se cumpla un mes de su torcedura de tobillo y nada se sabe -pues el club no ofrece partes médicos- de la situación de Arnau Solà, que podría romper su infructuosa cesión en la ciudad trimilenaria. Tampoco se espera la vuelta de Ferreiro, que podría salir en el presente mercado invernal, mientras que no parecen muy graves las molestias de Narváez. Pistoletazo de salida a los abonos para la segunda vuelta El FC Cartagena, que es el colista de Segunda División, con sólo 15 puntos sumados en 21 jornadas y están a ocho de la zona de permanencia, lanza desde 98 euros en tarifa general el abono de la segunda vuelta, la cual afrontará el conjunto entrenado por Julián Calero a partir del domingo recibiendo al filial del Villarreal Club de Fútbol. Así lo indicó el club que preside Francisco Belmonte a través de un comunicado en el que se detalla que los aficionados que quieran sumarse a esa iniciativa pueden retirar ya sus carnés tanto en las oficinas que el Cartagena tiene en el estadio municipal Cartagonova como en la página web del club. Los precios más altos de los abonos llegan a los 158 euros de la tribuna alta y luego están los 128 de la tribuna baja, los 118 de la grada lateral alta, los 108 de la grada lateral baja y los fondos -parte alta- y los 98 de los fondos -parte baja-. Los jóvenes de entre 15 y 25 años y los mayores de 65 pagarán 100, 92, 84 y 72 euros según la zona del campo que elijan y para los niños de entre 3 y 14 años la tarifa es de 78, 58, 48, 40 y 34. Además, hay un abono para aficionados residentes fuera de la Región y que costará 124, 104, 96, 88 y 76 para adultos y 64, 48, 40, 34 y 30 para niños. Igualmente se ofrece la posibilidad de adquirir el abono expansión, para poder ver tres partidos, y que costará 65 euros en la grada lateral alta y baja. El club se reserva la posibilidad de declarar una jornada económica en la que habría que pasar por taquilla.